Paraguay vs Uruguay: la selección femenina juega su segundo partido por la Liga de Naciones; mirá día, hora y TV

La selección uruguaya femenina al llegar a Paraguay

La selección uruguaya femenina juega su segundo partido por la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica de visitante ante Paraguay, por la tercera fecha, luego del empate 2-2 ante Argentina en el Estadio Centenario y de tener libre en la primera jornada.

Tras este encuentro en Asunción, la celeste volverá a jugar el martes de local en el Parque Viera ante Ecuador por la cuarta etapa.

El partido Paraguay vs Uruguay se juega este viernes 28 de noviembre.

El encuentro comenzará a la hora 20:00 en el Estadio La Huerta de Asunción, con capacidad para 15.000 espectadores.

¿Por dónde ver Paraguay vs Uruguay?

El partido es anunciado por AUFTV y DGO.

Así llega Uruguay al partido ante Paraguay

Uruguay, al mando del entrenador Ariel Longo, marcha sexto con un punto por el empate 2-2 cedido en casa ante Argentina en octubre.

Las uruguayas disputarán ante Paraguay su segundo partido, tras haber descansado en la primera fecha.

Para el presente combo, que incluirá el duelo en casa ante Ecuador, Longo convocó como novedades a las centrocampistas Ximena Velazco y Valentina Morales, y a las delanteras Esperanza Pizarro y Agustina Gómez.

Ariel Longo Ariel Longo AUF

Velazco juega en el DUX Logroño, Pizarro en el Deportivo la Coruña y Morales en el Huelva, las tres en la liga española, mientras que Gómez es goleadora del Liverpool en el torneo uruguayo.

A último momento, Pizarro no pudo estar y Micaela Domínguez se sumó a las convocadas en su lugar.

Alineaciones probables Paraguay vs Uruguay

Paraguay: Cristina Recalde; Camila Barbosa, Dahiana Bogarín, Deisy Ojeda; Liz Barreto, Cindy Ramos, Celeste Aguilera, Claudia Martínez; Fátima Acosta, Lice Chamorro, Rebeca Fernández. Entrenador: Herminio Barrios

Uruguay: Agustina Sánchez; Laura Felipe, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregartten, Yannel Correa; Ximena Velazco, Alaides Paz, Pamela González, Juliana Viera; Wendy Carballo y Belén Aquino. Entrenador: Ariel Longo

Así se juega la Liga de Naciones

En la Liga de Naciones participan 9 de las 10 selecciones suramericanas que integran la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), ya que Brasil tiene su cupo asegurado por ser anfitrión del Mundial de 2027.

El certamen otorgará dos cupos directos y otros dos de repechaje para el mundial.