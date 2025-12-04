Marcelo Bielsa y la selección uruguaya están pendientes de Ronald Araujo y el bajón anímico que atraviesa en FC Barcelona

El zaguero uruguayo Ronald Araujo atraviesa un bajón anímico por el que no está a la orden en FC Barcelona , su club, lo que ha sido noticia en los últimos días con énfasis y opiniones sobre el cuidado de la salud mental de los deportistas de elite.

En la selección uruguaya también están al tanto de la situación del zaguero.

Según supo Referí, el entrenador Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico, y los allegados al combinado, están en contacto con el riverense para apoyarlo en este momento.

“Todos hemos estado pendientes del tema, incluso Bielsa”, indicaron desde la selección uruguaya a Referí.

URUGUAYOS "Le deseo lo mejor a Ronald Araujo": Marc Márquez, leyenda del MotoGP e hincha de Barcelona, apoyó al zaguero uruguayo tras su bajón anímico

URUGUAYOS "No son máquinas": Xabi Alonso, DT de Real Madrid, entendió a Ronald Araujo y su pedido de no jugar en Barcelona, y le deseó pronta recuperación

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Ronald Araújo Foto: Leonardo Carreño

La situación de Ronald Araujo

El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo le ha pedido el pasado lunes al club un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la situación del jugador.

Araujo, uno de los capitanes del primer equipo, fue expulsado en Stamford Bridge, donde el Barça naufragó ante el Chelsea (3-0) en la Liga de Campeones, y no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes.

Según explicó en su momento el club, su baja en el último encuentro liguero ante el Alavés en el Spotify Camp Nou (3-1) fue causada por un virus intestinal.

Hansi Flick y Ronald Araujo Hansi Flick y Ronald Araujo FC Barcelona

Sin embargo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, admitió el lunes, en la previa de la visita del Atlético de Madrid en partido adelantado de LaLiga, que el jugador no está en condiciones de reaparecer.

"Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis", ha revelado el preparador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Con todo, el central 'charrúa' se ha presentado ese lunes por la mañana en las instalaciones de Sant Joan Despí, pero no ha saltado al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de sus compañeros.

Paralelamente, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, han acudido ese mismo lunes a la Ciudad Deportiva para reunirse con el directivo deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', según han captado las cámaras del diario 'Sport'.

Y es que Araujo dice encontrarse físicamente al cien por cien, pero no psicológicamente preparado para afrontar la exigencia de un calendario que no va a dar tregua de aquí a final de año.

Ronald Araujo y Joan Laporta tras la renovación el uruguayo hasta 2031 en Barcelona Ronald Araujo y Joan Laporta tras la renovación el uruguayo hasta 2031 en Barcelona FC Barcelona

El uruguayo no tiene fecha de regreso, pero el Barça piensa arroparlo hasta su vuelta, como ya hizo el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, en un acto celebrado en Andorra el pasado viernes.

"Quiero animar y defender a Araujo. Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento, porque es una persona muy emocional y con sentimientos. Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias", declaró entonces.

El DT de Real Madrid opinó del tema

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, apoyó la decisión del defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo, que ha pedido a su club un tiempo de parón para recuperarse anímicamente de un mal momento, y aseguró que los jugadores "no son máquinas" y deben mirar por su bien.

"Hay que respetar las sensaciones y necesidades de los jugadores. No son máquinas, son personas. Hay mucha exigencia y responsabilidad en todos los contextos", dijo Xabi Alonso cuando fue preguntado por la decisión de Araujo.

El entrenador del Real Madrid deseó una pronta recuperación al defensa del Barcelona. "Si han decidido parar y es por el bien del chico, me parece lógico", añadió.

Con base en EFE