"Le deseo lo mejor a Ronald Araujo": Marc Márquez, leyenda del MotoGP e hincha de Barcelona, apoyó al zaguero uruguayo tras su bajón anímico

Marc Márquez , el talentoso piloto español vigente campeón de MotoGP, que tiene siete campeonatos en su haber, los mismos que Valentino Rossi, le deseó “lo mejor” al zaguero uruguayo Ronald Araujo , quien pasa por un bajón anímico por el que no está a la orden en FC Barcelona.

El piloto catalán de 32 años es un reconocido hincha del Barça y este martes fue consultado por la situación del defensa de la selección uruguaya.

“La salud mental es super importante”, dijo Márquez en el preestreno de su serie documental "Volver", en la que se repasa el regreso del piloto a lo más alto del motociclismo mundial. “Es la gasolina del cuerpo, y es muy difícil de controlar”, agregó.

Además, cuestionó el rol de las redes sociales . “Y a todos estos atletas que suben jóvenes, los deportistas en general, las redes sociales es un punto que puede ayudar en algunas ocasiones pero te puede perjudicar en otras”, opinó.

URUGUAYOS "No son máquinas": Xabi Alonso, DT de Real Madrid, entendió a Ronald Araujo y su pedido de no jugar en Barcelona, y le deseó pronta recuperación

URUGUAYOS El bajón anímico de Ronald Araujo: el uruguayo pidió a Barcelona no jugar para recuperarse y afrontar la alta competición

“Es ahí cuando tienes partidos malos, carreras malas; es casi mejor evadirte y estar con los tuyos”, señaló.

Por último, le deseó una pronta recuperación al riverense. “Le deseo lo mejor a Araujo y seguro que poco a poco va a salir adelante”, dijo.

Una pausa

El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo le ha pedido al club un tiempo para recuperarse anímicamente, pues considera que su situación no es la óptima para afrontar ahora mismo la alta competición, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la situación del jugador.

Araujo, uno de los capitanes del primer equipo, fue expulsado en Stamford Bridge, donde el Barça naufragó ante el Chelsea (3-0) en la Liga de Campeones, y no se entrena con sus compañeros desde el pasado viernes.

Según explicó en su momento el club, su baja en el último encuentro liguero ante el Alavés en el Spotify Camp Nou (3-1) fue causada por un virus intestinal.

NEWCASTLE (United Kingdom), 18/09/2025.- Barcelona captain Ronald Araujo looks on during the UEFA Champions League league phase match between Newcastle United and Barcelona in Newcastle, Britain, 18 September 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA Ronald Araujo ante Newcastle en su debut en la Champions League 2025/26 Foto: EFE

Sin embargo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha admitido este lunes, en la previa de la visita del Atlético de Madrid en partido adelantado de LaLiga, que el jugador no está en condiciones de reaparecer.

"Ronald Araujo no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetéis", ha revelado el preparador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Con todo, el central 'charrúa' se ha presentado en las instalaciones de Sant Joan Despí, pero no ha saltado al campo de entrenamiento Tito Vilanova junto al resto de sus compañeros.

Paralelamente, sus agentes, Edoardo Mazzolari y Edoardo Crnjar, han acudido el lunes a la Ciudad Deportiva para reunirse con el directivo deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', según han captado las cámaras del diario 'Sport'.

Y es que Araujo dice encontrarse físicamente al cien por cien, pero no psicológicamente preparado para afrontar la exigencia de un calendario que no va a dar tregua de aquí a final de año.

El uruguayo no tiene fecha de regreso, pero el Barça piensa arroparlo hasta su vuelta, como ya hizo el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, en un acto celebrado en Andorra el pasado viernes.

"Quiero animar y defender a Araujo. Se le ha criticado mucho y no lo encuentro justo. Lo da todo en el campo, es nuestro capitán y ahora debe superar este momento, porque es una persona muy emocional y con sentimientos. Lo ha pasado mal y quiero decirle que estamos con él, que debe pasar página, porque aquí ganamos todos y perdemos todos, y no hay un solo responsable de las derrotas ni de las victorias", declaró entonces.

Con base en EFE