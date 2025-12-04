El anuncio de Albion sobre Joaquín Boghossian: su cambio de rol por motivos de salud y el nuevo DT designado para su regreso a Primera división

Albion , que en la próxima temporada 2026 volverá a Primera división para jugar la Liga AUF Uruguaya, confirmó que Joaquín Boghossian dejará de ser el entrenador del plantel principal y tendrá un nuevo rol en el club.

De la mano de Boghossian, el club “pionero” fue el ganador del Campeonato Uruguayo 2025 de la Segunda División Profesional, logrando un nuevo ascenso a la principal categoría.

Días atrás se conoció que el entrenador iba a dejar ese cargo por motivos de salud .

Este miércoles, Albion confirmó que el DT dejará ese puesto pero tendrá un nuevo rol .

“Joaquín Boghossian cierra un ciclo histórico como DT de nuestro Plantel Principal y asumirá un nuevo rol en el club como Consejero Deportivo la próxima temporada”, informó el club.

“Gracias por tu trabajo, tu liderazgo y tu calidad humana. Seguimos juntos”, agregaron.

Albión destacó el “histórico” logro de Boghossian en 2025 y repasó sus números en la reciente temporada.

El nuevo DT de Albion

El club también anunció este miércoles a su nuevo entrenador.

Será Federico Nieves, quien estará al frente de Albion en su vuelta a Primera división.

El DT de 45 años volverá a dirigir al pionero tras su primera experiencia en 2019 y luego de estar al frente de Cooper en 2024.