El anuncio de Albion sobre Joaquín Boghossian: su cambio de rol por motivos de salud y el nuevo DT designado para su regreso a Primera división
De la mano de Joaquín Boghossian, el club “pionero” fue el ganador del Campeonato Uruguayo 2025 de la Segunda División Profesional
4 de diciembre 2025 - 10:58hs
Joaquín Boghossian en Albion
@albion_uy
Albion, que en la próxima temporada 2026 volverá a Primera división para jugar la Liga AUF Uruguaya, confirmó que Joaquín Boghossian dejará de ser el entrenador del plantel principal y tendrá un nuevo rol en el club.
De la mano de Boghossian, el club “pionero” fue el ganador del Campeonato Uruguayo 2025 de la Segunda División Profesional, logrando un nuevo ascenso a la principal categoría.
Días atrás se conoció que el entrenador iba a dejar ese cargo por motivos de salud.
Este miércoles, Albion confirmó que el DT dejará ese puesto pero tendrá un nuevo rol.