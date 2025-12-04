José Luis Palma, presidente de Liverpool, le puso precio a Kevin Amaro; mirá lo que dijo sobre las charlas con River

José Luis Palma , presidente de Liverpool , habló con los medios de comunicación en donde habló de diversos temas y, entre ellos, la situación del lateral derecho Kevin Amaro , quién es pretendido por River Plate de Argentina y que incluso ya ambas directivas tuvieron una primera reunión este miércoles en Montevideo .

Tras un pésimo cierre del 2025, Marcelo Gallardo comienza a moldear el River versión 2026 y tiene varios refuerzos en carpeta, siendo Kevin Amaro uno de ellos, lateral uruguayo de 21 años que actualmente milita en Liverpool.

Este miércoles, el presidente José Luis Palma explicó en qué instancia se encuentran las negociaciones y el precio que pide la institución uruguaya por el joven que ya debutó en la selección uruguaya.

"Estamos en una etapa inicial. Es el primer encuentro personal con las autoridades de River Plate y lo único que puedo decir es que las negociaciones continúan . Como siempre en estos casos al comienzo hay distancias aparentemente insalvables, pero con buena voluntad y, cediendo de ambas partes, tengo la esperanza de que se concrete la transferencia" , comenzó explicando.

"El precio de Kevin Amaro es el mismo para River que para otros interesados, que no voy a mencionar, pero son equipos importantes de América y de Estados Unidos. El valor es de 10 millones de dólares por el 70%", afirmó el presidente de Liverpool, dejando en claro la postura del club.

Más allá de que es poco probable que River continúe las negociaciones si Liverpool mantiene una postura inflexible acerca del valor de su futbolista, el Millonario tiene intenciones de reforzar su lateral derecho ante la posible salida de Fabricio Bustos, quien nunca pudo hacer pie en el club y hoy es suplente de Gonzalo Montiel.