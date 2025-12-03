River Plate avanza por la compra de Kevin Amaro: habrá reunión con la comisión de Liverpool en Montevideo

Kevin Amaro con la camiseta celeste que lucirá Liverpool

Mientras el plantel de River Plate descansa luego de un pésimo 2025 en lo deportivo, Marcelo Gallardo junto con la directiva del Millonario planifica el 2026 y los jugadores a contratar para reforzar el equipo, y la situación que más avanzada está, pero no cerrada, es la del lateral uruguayo de Liverpool Kevin Amaro.

Con la depuración del equipo impulsada por el Muñeco, también se supo que había jugadores liberados para poder marcharse del club y uno de ellos es Fabricio Bustos. Por lo tanto, desde Núñez mantienen la intención de buscar a un reemplazo en su puesto para que compita con Gonzalo Montiel y el apuntado es Kevin Amaro.

River Plate avanza por Kevin Amaro De acuerdo con la información del periodista argentino Germán García Grova, el Millonario va a fondo por Amaro y se prepara una reunión para este miércoles 3 de diciembre en Uruguay encabezada por Mariano Barnao, la mano de derecha de Gallardo. Además, desde Liverpool manifestaron buena predisposición para negociar y hay expectativas positivas.

Medios argentinos estipulan que River deberá desembolsar 3 millones de dólares por el 50% o US$ 6.000.000 por el 100% para quedarse con la totalidad de su ficha. El encuentro entre las partes será clave para comenzar a esclarecer el panorama y establecer de qué manera puede Amaro convertirse en uno de los refuerzos de cara al 2026 para el elenco argentino.