El Observador / Fútbol / PERÍODO DE PASES

River Plate avanza por la compra de Kevin Amaro: habrá reunión con la comisión de Liverpool en Montevideo

Medios argentinos informan que River Plate se reunirá con directivos de Liverpool para avanzar por la contratación del lateral Kevin Amaro

3 de diciembre 2025 - 8:44hs
Kevin Amaro con la camiseta celeste que lucirá Liverpool

Kevin Amaro con la camiseta celeste que lucirá Liverpool

Mientras el plantel de River Plate descansa luego de un pésimo 2025 en lo deportivo, Marcelo Gallardo junto con la directiva del Millonario planifica el 2026 y los jugadores a contratar para reforzar el equipo, y la situación que más avanzada está, pero no cerrada, es la del lateral uruguayo de Liverpool Kevin Amaro.

Con la depuración del equipo impulsada por el Muñeco, también se supo que había jugadores liberados para poder marcharse del club y uno de ellos es Fabricio Bustos. Por lo tanto, desde Núñez mantienen la intención de buscar a un reemplazo en su puesto para que compita con Gonzalo Montiel y el apuntado es Kevin Amaro.

River Plate avanza por Kevin Amaro

De acuerdo con la información del periodista argentino Germán García Grova, el Millonario va a fondo por Amaro y se prepara una reunión para este miércoles 3 de diciembre en Uruguay encabezada por Mariano Barnao, la mano de derecha de Gallardo. Además, desde Liverpool manifestaron buena predisposición para negociar y hay expectativas positivas.

Medios argentinos estipulan que River deberá desembolsar 3 millones de dólares por el 50% o US$ 6.000.000 por el 100% para quedarse con la totalidad de su ficha. El encuentro entre las partes será clave para comenzar a esclarecer el panorama y establecer de qué manera puede Amaro convertirse en uno de los refuerzos de cara al 2026 para el elenco argentino.

Kevin Amaro en Uruguay vs Uzbekistán
Kevin Amaro en Uruguay vs Uzbekistán

Kevin Amaro en Uruguay vs Uzbekistán

Aunque aún está lejos de cerrarse la operación, la reunión entre ambas dirigencias en las próximas horas en Montevideo será clave para determinar los pasos a seguir y ver como prospera la situación. Hay buena predisposición de las dos partes y en Núñez reina el optimismo respecto a un desenlace positivo.

Amaro con la camiseta de Liverpool disputó 35 partidos, completando un total de 2.925 minutos por el momento. En su desempeño jugando la Liga AUF Apertura, Clausura, Intermedio, Playoffs y Copa nacional, marcó un solo gol y repartió tres asistencias.

Temas:

Kevin Amaro River Plate Liverpool Marcelo Gallardo

Ignacio Ruglio 
PEÑAROL

Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Plaza Colonia felicitó a Ebere y a Nacional y recordó que el nigeriano está a préstamo en los tricolores; mirá cómo es la situación de la figura de las finales ante Peñarol

Edgar Welker
DERECHOS DE TV

Justicia prohíbe a Tenfield cortar su señal a cableoperadora de Edgar Welker, tras denuncia del empresario por amenazas

