Denuncia de abuso sexual archivada y la venta de Tienda Inglesa en el origen del caso en el que actuó Ojeda, según denunciados

El caso de fondo en el que intervino el senador y secretario del Partido Colorado, Andrés Ojeda , resultó ser un complejo entramado que tiene su raíz en una disputa familiar y una denuncia de abuso sexual que tomó estado público porque generó una investigación administrativa contra la fiscal de delitos sexuales Alicia Ghione.

Los protagonistas son Julio Héctor y Julio César Najul y Fabián Bellón (padre, hijo y sobrino) de un lado, y del otro a Gonzalo Najul (hijo de Julio Héctor, hermano de Julio César y primo de Bellón).

Con el patrocinio de Ojeda, los Najul denunciaron a Gonzalo Najul junto a sus socios, Nicolás Tobler y Eduardo Primavesi por apropiación indebida y los acusaron de quedarse con la comisión de la venta de agua Esencial (Nukil SA). Todos, menos Primavesi que se sumó en 2017, eran desde 2015 socios de BTN, una empresa de asesoría financiera que se dedicaba a vender sociedades.

Asimismo en 2021 Gonzalo Najul junto a su esposa denunció a su padre y a su primo de abusar sexualmente de su hija cuando esta era una niña y adolescente. Luego su hija sumó en la deuncia a su tío (Julio César). Ese caso fue investigado por Ghione quien fue denunciada en fiscalía luego de que tras haberles comunicado a los abogados de la familia de la víctima que iba a pedir la imputación de los tres denunciados, archivó el caso. Esa investigación sigue en curso, junto a otras del caso Penadés que también llevó adelante la fiscal.

Al mismo tiempo que sucedía eso, desde BTN trabajaban en la venta de Nukil.

El vínculo comercial había surgido desde el año 2015, cuando Julio Cesar Najul, Fabián Bellón, Gonzalo Najul y Nicolás Tobler se asocian con el objetivo de particiar en la venta del supermercado Tienda Inglesa. Para ello gestionaron que se les otorgara un mandato de venta de la compañía por parte del entonces propietario, Robin Henderson, según consta en la denuncia penal por apropiación indebida.

La denuncia sostuvo que “el funcionamiento de BTN Capital (Bravind S.A.) y el relacionamiento entre sus socios fue excelente hasta comienzos del año 2021, cuando Julio Cesar Najul comienza a percibir un cambio en la actitud parte de Gonzalo Najul, Nicolás Tobler y Eduardo Primavesi en el trato con él”.

Al mismo tiempo, “detecta que varios millones de pesos de ingresos que la sociedad debería haber percibido como resultado de la concreción negocios no habrían sido volcados a la sociedad, sino que habrían sido desviados hacia las cuentas personales de Primavesi, Gonzalo Najul y Tobler”. Se refiere a los ingresos generados por la venta de la empresa Agua Esencial en la que habían trabajado los tres años anteriores.

Relató que el 2 de agosto del 2021, Julio Cesar Najul recibió una comunicación formal por parte de estudio Hughes & Hughes que actuando en representación de Gonzalo Najul y Nicolás Tobler como directores de Bravind S.A. les notificaba que habían “decidido cesar el arrendamiento de la oficina (en World Trade Center) por no hacer sentido para la empresa continuar con el mismo”.

El rol de BTN en la venta de Tienda Inglesa

En la denuncia inicial Ojeda afirmó que en setiembre de 2016, “luego de casi dos años de arduo trabajo e intensas negociaciones consiguen concretar la venta de Tienda Inglesa a un consorcio liderado por el banco de inversiones Goldman Sachs, el fondo de inversión Klaff Realty de Estados Unidos, del cual participan también los cuatro socios uruguayos Julio Cesar y Gonzalo Najul, Bellón y Tobler”.

Fue para ese negocio que se asociaron y arrendaron en 2017 una oficina en la Torre 4 del complejo World Trade Center en Montevideo (WTC). En la denuncia afirmó que acordaron invertir en partes iguales y gastaron unos US$ 40.000 en decoración y amoblamiento. Agregó que desde el año 2017 al 2021, invirtió cada uno unos US$ 50.000.

El negocio les trajo la participación en otras ventas como la de Punta Carretas Shopping, la confitería Carrera, entre otros 13 negocios que mencionaron.

Fue en ese momento, en 2017, que decidieron incorporar al contador Primavesi, amigo personal de Julio César Najul, "quien se incorpora a BTN como asociado a resultados en los proyectos en los cuales participe”, apuntó la denuncia.

Según la versión de la parte denunciante, en el negocio de Agua Esencial, BTN firmó un Mandato de Venta con los accionistas para explorar la venta total o parcial de los activos de la empresa y fue renovado en mayo de 2020. La comisión pactada era de un 7,5% del monto total de venta de la empresa por lo que se reclamó en la denuncia US$ 120.000 había sido efectivamente pagada por los accionistas de Nukil S.A. a la cuenta que Primavesi les había pasado para estos efectos.

También reclamaron otros ingresos por comisiones y servicios además del de Agua Esencial, como el de la empresa Polanco Caviar (Liseck S.A.) que "también fueron vertidos a la cuenta personal de Primavesi". Y denunciaron que los directores le “vendieron” el amoblamiento de la oficina al contador "de forma innecesariamente apresurada a menos de la quinta parte del valor" (en US$ 8.200). Sumaron que se enteraron de que la “oficina nunca fue dada de baja, y que Tobler solicitó a la administración del WTC como director de Bravind S.A. que se le diera de baja solamente a las tarjetas de ingreso de Julio César Najul y Bellón", pero que se mantuvieran activas las del resto.

Sin embargo, los denunciados por propiación indebida respondieron que durante ocho años gestionaron las cuentas “en forma responsable y honesta, manteniendo informados a sus socios, hoy denunciantes”, quienes les confiaron "la administración del negocio de Tienda Inglesa, el negocio más importante de sus vidas”.

"Si uno analiza la progresión de los hechos, se encuentra con que en enero de 2022, al mismo tiempo en que preparaban la denuncia presentada en febrero por apropiación indebida contra Gonzalo y Nicolás, los cuatro socios recibieron US$ 620.000 por honorarios", dice el escrito en el que el abogado Diego Camaño pidió el archivo de la denuncia.

Los denunciados agregaron en ese escrito que los ingresos generados por los negocios "nunca" se repartieron en partes iguales. "Mienten descaradamente al afirmar que había una división por partes iguales: ni en BTN Capital ni en BTN Acquisitions LLC hubo división por partes iguales”.

“En la venta de Tienda Inglesa en 2016, a Julio César Najul se le adjudicó una participación menor en esos honorarios iniciales por haberse integrado más tarde y haber tenido una menor actividad. Esa decisión la adoptaron Gonzalo Najul, Tobler y Bellón, que eran los socios originales en el negocio y compartían un grupo de WhatsApp "Vamos x todo", afirmo el escrito que recoge una conversación de ese grupo en la que Bellón escribió: "Juli tiene que quedar por debajo de nosotros como mierda sea pero esto lo definimos nosotros".

Represalia por la denuncia de abuso sexual

El señalamiento de los denunciados a los denunciantes es que "fueron directo" a la denuncia penal por apropiación indebida sin "jamás haber llamado a Primavesi, o iniciado alguna gestión a través de un profesional para cobrar la comisión (...) porque se estaban defendiendo de la denuncia de abuso sexual", afirmaron.

El escrito de Camaño afirmó que "la denuncia por abuso sexual quebró la unidad familiar e inició la guerra de los denunciados contra Gonzalo Najul y todos los que se pusieran de su lado". Esa es la razón por la cual terminan denunciados Tobler y Primavesi, pese a que eran totalmente ajenos al conflicto familiar, agregó la defensa.

Además, afirmaron que los que se "apropiaron indebidamente de fondos fueron Julio César y Federico Najul (otro hermano), quienes mediante una maniobra probablemente pergeñada por su padre Julio Héctor (principal denunciado por abuso sexual) vendieron a espaldas de su hermano Gonzalo un apartamento en Miami propiedad de Linusold Sons LLC, una sociedad integrada por los tres en partes iguales; disolvieron la sociedad: se quedaron con su parte".

Apuntaron que esto ocurrió luego de la denuncia por abuso sexual, entre agosto y setiembre de 2021. "Julio César y Federico, probablemente bajo la dirección o connivencia de su padre, vendieron el apartamento de Miami en US$ 177.000, oculataron el negocio a su hermano Gonzalo, pusieron como testigo a la empleada doméstica de toda la vida y disolvieron la sociedad".

El escrito citó una sentencia del Juzgado Letrado Civil de 7° Turno que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turn que condenó a Julio César y Federico Najul a pagarle a Gonzalo Najul el 33,33% de la liquidación de la sociedad Linusold Sons LLC, lo que dio la cifra de condena en U$S 50.990,70, más intereses. La sentencia afirmó que "el contexto de denuncia respecto de su supuesto victimario abusador y la conducta de éste como "manager" de la sociedad Linusold Sons, parece indicar un contragolpe económico ante la denuncia recibida".

fiscalia fachada

"Lo que hubo fue una maniobra aparentemente ejecutada por el padre de los litigantes en respuesta a la denuncia de su nieta" de vender un bien y hacerse el dinero a través de otra empresa sin que hubera consentimiento o aviso a Gonzalo Najul, afirmó la jueza civil.

La defensa aseguró que "el único perjudicado en lo económico por la denuncia de abuso sexual fue Gonzalo Najul. Su padre y sus hermanos se complotaron contra él, le iniciaron una guerra económica, le vendieron un apartamento a sus espaldas, nunca más le rindieron cuentas de negocios societarios que tenían en común, se apropiaron del palco de Nacional al cual le prohibieron la entrada y perdió toda expectativa en la herencia paterna".

Por todo ello, solicitaron a la fiscalía que archive la causa con respecto a Gonzalo Najul y sus socios e impute a los familiares Najul por "simulación de delito, ante la abrumadora evidencia que demuestra que actuaron sabiendo que Primavesi nada tenía que repartir, que no hubo vaciamiento de una empresa que no realizó un solo negocio y que incluso el padre tuvo el descaro de sumarse a denunciar hechos que no conocía".

Archivo de fiscalía y sus derivaciones

Las fiscales Silvia Buzó y Claudia Amoedo archivaron la denuncia el mismo día en que asumió la nueva titular de la Fiscalía de Flagrancia de 15° turno que es Silvia Lovesio, sin comunicarle a ella la decisión. Ello motivó que Ojeda presentara un escrito de 70 páginas denunciando irregularidades y pidiera el desarchivo de la causa (dijo que le habían informado que imputarían a los denunciados) y que las adjuntas fueran trasladadas.

Asimismo motivó que la fiscal Lovesio decidiera desarchivar de oficio el caso para estudiarlo.

Por otra parte, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, decidió trasladar a Buzó a otra fiscalía de Flagrancia y trasladará a Amoedo cuando regrese de la licencia médica que se le indicó.

El dictamen de archivo de las fiscales señala que "es relevante tener presente que la denuncia fue presentada en el marco de un conflicto familiar, motivado por una denuncia de abuso sexual intrafamiliar".

"Esta denuncia, evidentemente generó una ruptura familiar por demás irreconciliable en el ámbito familiar fue la que impidió la continuación de la operativa de negocios de BTN Capitals Partners ( Bravind S.A) (...) y dio lugar a múltiples reclamos en el ámbito de la familia Najul", concluyeron Buzó y Amoedo.

En cuánto al rol de Primavesi por la intermediacion en la venta de Nukil S.A, el dictamen afirmó que la empresa "era un cliente de Primavesi previo a la vinculacion con BTN" y que el comprador confirmó que sólo tuvo contacto con él.

Aceptaron la posición de los denunciados en cuanto a que a la fecha de concreción del negocio, no habia ningun mandato vigente a favor de BTN. Ello es objeto de un juicio civil en trámite por lo que las fiscales afirmaron que "carece de toda relevancia penal". "No le corresponde a esta fiscalía determinar si el pago de una comisión debió repartirse o no".

La fiscalía opinó que le "llama poderosamente el atención" que en el negocio de Tienda Inglesa "los denunciantes nunca han cuestionado la administracion llevada a cabo por Gonzalo Najul y Tobler" .

Actualmente el caso es reexaminado por la fiscal Lovesio que asumió el 1 de octubre pasado, mientras a nivel político se denunció a Ojeda por violación del artículo 124 de la Constitución que impide a los representantes actuar frtena a servicios descentralizados como es la fiscalía.

Este lunes la Mesa Política del Frente Amplio analizó un informe jurídico elaborado por el constitucionalista José Korzeniak que, como informó La Diaria, en primer término—, que opinó que "el Senado debe dictar una resolución declarando que el senador ha perdido tal cargo legislativo" como lo establece el mismo artículo 124 de la Constitución. En la misma línea se había pronunciado Daniel Ochs.

También hay otros juristas que señalaron que defendieron la actuación de Ojeda como Eduardo Lust quien afirmó que no violó la Constitución basado en que "los constituyentes definieron que los legisladores podían ejercer profesiones liberales".