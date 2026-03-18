La víctima estaba dormida y la apuñaló después de muerta: qué se sabe hasta el momento del femicidio en Artigas

Una mujer de 39 años fue asesinada por su pareja frente a sus hijos este miércoles en Artigas y las autoridades policiales del departamento brindaron una conferencia de prensa en la que revelaron los primeros detalles de la investigación forense.

La comisario Lady Fuques informó en conferencia de prensa que el hecho ocurrió sobre las 03:00 , cuando el agresor llegó a la seccional segunda y a la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica. “ Un masculino de edad avanzada se presenta (...) dando cuenta de que había dado muerte a su pareja en el domicilio y entregó las dos armas que había utilizado para ello ”, señaló.

Tras la confesión, personal policial se trasladó al lugar y constató la muerte de una mujer de 34 años , que presentaba heridas de arma de fuego y de arma blanca . “ Se comprueba la tragedia, una mujer de 34 años de edad se encontraba fallecida con varias heridas de arma de fuego y de arma blanca en su domicilio ”, indicó Fuques.

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En la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja, de 7 y 11 años , quienes fueron derivados a protección estatal. “ Efectivamente cuando el personal concurrió los niños estaban allí (...) al momento están al amparo de INAU mientras se continúa la investigación ”, explicó la comisario.

Fuques agregó que en la escena no se detectaron signos de violencia previos y que la víctima estaba en su dormitorio. “La señora estaba en su dormitorio, en la cama (...) probablemente la haya sorprendido mientras ella dormía”, sostuvo.

Según el primer informe forense, la causa de muerte fue por disparos de arma de fuego. “La causa de muerte fue a raíz de las heridas de arma de fuego y las heridas realizadas con el arma blanca fueron postmortem”, detalló.

El arma utilizada sería un revólver calibre 22, que el propio agresor entregó. “Es un arma calibre 22, que el caballero entregó allí voluntariamente”, afirmó, y aclaró que aún se investiga su procedencia.

Sin denuncias previas y con vínculo previo

De acuerdo a la información primaria, no existían denuncias previas por violencia doméstica entre la pareja. “No teníamos registradas denuncias anteriores con esta pareja”, dijo Fuques.

El hombre trabajaba en la zona rural y no residía de forma permanente en el domicilio. “Trabajaba en la zona rural (...) concurría asiduamente a la casa”, explicó, y añadió que “aparentemente no estaban más en pareja”, aunque tenían hijos en común.

El agresor se presentó voluntariamente y no mostró signos de consumo de alcohol o drogas. “No tenía indicios de estar alcoholizado ni bajo efectos de ninguna otra sustancia”, señaló.