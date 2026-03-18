"Ofensa de dimensiones inéditas": las declaraciones de los senadores del FA tras los dichos de Botana

La bancada de senadores del Frente Amplio ( FA ) rechazó "enfáticamente" las declaraciones del legislador del Partido Nacional, Sergio Botana , quien expresó horas atrás que "todas" las decisiones del FA están "influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven" , y solicitó que el tema sea tratado como un asunto político.

El planteo fue presentado por el senador Oscar Andrade durante la sesión de la Cámara de Senadores de este miércoles.

"Tiene que haber un límite en la discusión política para el agravio" , expresó el político, quien añadió que propondrían una declaración contra lo dicho por el político blanco.

Botana reafirma sus dichos e insiste en que las decisiones del FA "coinciden con la situación más conveniente para el narcotráfico"

"Lamentamos que no haya el margen para decir 'me pasé tres pueblos en esto'" , expresó en otro momento Andrade. Luego de que finalizara su oratoria, el senador Carlos Camy solicitó un cuarto intermedio de 15 minutos.

Al regreso, hizo uso de la palabra el legislador Sergio Botana, quien afirmó que el FA "no le puede pedir que dé ni medio ni cuarto paso atrás en afirmaciones que fueron respetuosas y que en realidad fueron simples relaciones de hechos que es difícil que nos lleven a una conclusión diferente de la que manifesté".

"Mi pensamiento se basa en cuestiones que son hechos, que no son ligeras afirmaciones", añadió el legislador después.

Tras esto, la cámara votó la declaración propuesta por el FA contra las expresiones de Botana y esta terminó siendo rechazada 17 en 31.

En el documento, los políticos de izquierda rechazaron "enfáticamente" lo dicho por el político nacionalista y señalaron que se trató de una afirmación de "extrema gravedad, irresponsable y absolutamente carente de sustento".

"Tales expresiones constituyen, además, una ofensa de dimensiones inéditas hacia un partido político como el Frente Amplio, que forma parte de la mejor historia democrática de Uruguay. Pero son aún más graves, en tanto agravian también a cientos de miles de uruguayas y uruguayos que, con su voto, los llevaron a conducir los destinos del país", expresaron.

"En este marco, exigimos la rectificación o que se retracte públicamente. La investidura que ostenta un senador le impone una responsabilidad especial en el uso de la palabra, que no puede ser utilizada para realizar insinuaciones de esa magnitud", añadieron.

Sobre el cierre de la declaración, afirmaron que Uruguay merece un "debate político a la altura de su tradición democrática" y reafirmaron su "compromiso" con la "democracia, el fortalecimiento institucional y una lucha firme, seria y sin oportunismo contra el narcotráfico y el crimen organizado".

Después de la votación de la declaración del FA, Andrade solicitó un cuarto intermedio y, junto a los otros senadores de su partido, llamó a una conferencia de prensa.

Allí, el secretario general del Partido Comunista señaló que "no puede ser la violencia y la descalificación la forma de la discusión de la política".

"Lamentamos que los senadores de la coalición, en vez de asumir una postura autocrítica y recomponer relaciones de conversación civilizada, terminaran respaldando el agravio", agregó.

Tras Andrade, tomó la palabra la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, quien afirmó que lo dicho por el senador blanco no es "una herida ni al Frente Amplio ni a los frenteamplistas, sino que es una herida a todas y todos los uruguayos".

"La democracia no solo se usa para promover la imagen de nuestro país en el exterior; la democracia es la mejor forma que ha encontrado el ser humano de resolver su vida en sociedad. Por lo tanto, en este momento del mundo y del Uruguay, nosotros como uruguayos tenemos que decir así no", aseveró.

La polémica se originó a partir de las declaraciones de Botana en una entrevista con 5 Sentidos (Canal 5), donde afirmó: "El Frente Amplio no es un narcopartido, estoy convencido de eso, pero que todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven".