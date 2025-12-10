"Está en una nube este viejo": vicepresidenta de la Junta de Canelones dejó micrófono abierto en plena sesión e insultó a un edil

La semana pasada, la Junta Departamental de Canelones vivió un tenso momento cuando su vicepresidenta, Marisol D'Albora, dejó su micrófono abierto y pronunció una serie de comentarios descalificativos contra uno de los ediles allí presentes .

"La concha de la lora, está en una nube este viejo mongólico" , pronunció la edila del Frente Amplio durante la sesión.

El hecho fue compartido y criticado por el edil del Partido Nacional, Alejandro Repetto, mediante su cuenta de X. "Lo que se escuchó no fue un 'error técnico', sino un error ético" , sostuvo.

Para el nacionalista lo dicho por la política del Espacio 1001 fue: "Una frase brutal, cargada de desprecio y discriminación, impropia de cualquier persona que ocupe un cargo público, y mucho más de quien debe presidir debates democráticos ".

Repetto señaló después que las instituciones se "fortalecen" cuando quienes las integran "honran el rol" y "no cuando lo rebajan a insultos de cantina".

Para el edil, Canelones "merece representantes que eleven el nivel, que construyan, que respeten", ya que el futuro "se hace con responsabilidad, no con agravios".

"Solicitamos como bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado a la señora vicepresidente que se disculpe ante el cuerpo, ediles, funcionarios, y con la población de nuestro departamento", manifestó.