Ronda salarial: gobierno no fija plazo para terminar, PIT-CNT quiere acelerar y a empresarios les preocupa fin de año

Gobierno, empresarios y trabajadores coinciden en que la actual ronda salarial se extendió más de lo deseado . Las negociaciones en los Consejos de Salarios tuvieron en esta ocasión alguna particularidad que se sumó a la habitual disputa entre empleadores y sindicatos para obtener mayores réditos propios .

En julio de este año comenzó el diálogo tripartito en unas 170 mesas de negociación con convenios vencidos . Cinco meses después se alcanzó acuerdo en el 60% y para evaluar la marcha de la discusión, este martes se reunió el Consejo Superior Tripartito del sector privado .

Al cierre del encuentro, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala , indicó que l a postura de la central sindical es “acelerar” en diciembre en todas las mesas en las que se continúa negociando en la búsqueda de acuerdos . Y si el consenso no ocurre se deberá pasar a la siguiente instancia de votación.

Nuevo horario de atención en bancos privados: el cambio no se aplicará en todas las instituciones

Ronda salarial: una negociación que se extendió más de la cuenta y que trajo discusiones del pasado

Abdala informó que en los acuerdos logrados hubo distintas soluciones: en algunos casos prosperó la propuesta del Poder Ejecutivo y en otros casos se llegó a convenios colectivos luego de intercambios entre empresarios y trabajadores.

A su vez, Juan Mailhos, representante empresarial en el Consejo Superior Tripartito, expuso que hay preocupación porque las negociaciones transcurren con lentitud. “Lo aconsejable sería cerrar (la ronda salarial) antes del 31 de diciembre”, mencionó.

consejo superior Consejo Superior Tripartito Ministerio de Trabajo

Desde la perspectiva de las empresas, diciembre es un mes complicado porque se acumula el medio aguinaldo, las licencias y el pago de retroactividades. “Estamos más trancados respecto a otras rondas; pero a veces todo se destranca en 48 horas y se pueden generar avances”, añadió.

Abdala coincidió en que la negociación en los Consejos de Salarios fue compleja y en ese escenario las partes involucradas deben asumir sus derechos y obligaciones. Pero a la hora de trasladar responsabilidades sobre las demoras expuso que “muchas veces la negociación se enlentece por una sobre intransigencia empresarial”.

Pese a reconocer los retrasos, el Poder Ejecutivo no fijó una fecha límite para el fin de las discusiones.

“Planteamos a las partes si les interesaba que tomáramos alguna medida más drástica, ya que el Poder Ejecutivo puede votar o decretar”, señaló la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

Sin embargo, en la reunión se acordó continuar negociando en las mesas en las que todavía se perciben señales de posibles acuerdos. “De repente se quejan de la lentitud, pero tampoco les interesa que el Poder Ejecutivo tome la decisión por ellos, y para nosotros también es importante apostar al tripartismo”, expuso Barrios.

Además, en esta ocasión se sumó alguna complicación adicional al habitual cruce de opiniones que mantienen empresarios y trabajadores en los Consejos de Salarios. La directora de Trabajo explicó que en julio, al inicio de las negociaciones, todavía quedaban aspectos por acordar de la anterior ronda salarial. “Estaba el correctivo negativo que se acarreaba del gobierno anterior; eso hizo que se alargue un poco más”, dijo.