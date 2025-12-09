Elecciones en Caja de Profesionales: lista plantea frenar "aumentos engañosos" a los activos y terminar con la demagogia

Las elecciones del nuevo directorio de la Caja de Profesionales se realizarán este miércoles 10 de diciembre y de allí saldrán cuatro representantes de los afiliados activos y uno de los pasivos. En medio de la lucha electoral, una de las listas planteó que se debe frenar el aumento de aportes de los profesionales en actividad .

Para la votación de los directores que representan a los profesionales activos se presentaron 9 listas . Hay dos actuales directores que intentarán mantener un lugar dentro del órgano de decisión de la Caja de Profesionales: Fernando Rodriguez Sanguinetti (que encabeza dos listas) y Blauco Rodríguez (al frente de una) .

A su vez, para la elección del representante de los pasivos se presentaron 8 listas . Como es habitual, en el acto eleccionario se elegirán a los nuevos integrantes de la comisión asesora y de contralor de la institución. Para la definición de esos cuatro cargos hay 11 listas, según información de la Corte Electoral.

El actual directorio quedó envuelto en una polémica por el déficit acumulado de la Caja de Profesionales y la necesidad de un rescate financiero . El primer intento fue fallido en 2023. Luego, tras la asunción del actual gobierno, se elaboró un nuevo proyecto que terminó siendo aprobado en el Parlamento a mediados de año.

La propuesta que contó con el aval legislativo incluye un aumento progresivo del aporte de los afiliados desde el 18,5% actual hasta el 22,5%. A partir del 1º de enero se aplicará el primer ajuste y ese aporte será de 20,5%.

Para el caso de los pasivos planteó otra modificación. Los que cobran hasta $ 39.456 (6 Bases de Prestación y Contribución) no aportarán y desde ese umbral hacia adelante se establecieron porcentajes progresivos que van desde 2% a 5%. Por último, se previó una contribución mensual desde Rentas Generales.

-ine5123-1-jpg..webp Caja de Profesionales Inés Guimaraens

El plan aprobado incluyó además la creación de una comisión de expertos con el objetivo de buscar medidas de fondo que aseguren la sostenibilidad del organismo a mediano y largo plazo.

Aumento engañoso de los activos

En medio de la puja electoral, la Lista 5 - Cincuentones, que encabeza Andrés Pérez, apunta a cambios en la conducción de la institución con la generación de recursos genuinos y no a costa de aumentos de aportación.

Pérez definió a la lista como un grupo de profesionales de entre 52 y 53 años, con una edad próxima a jubilarse, y también preocupados por los nuevos aportantes. “A ellos los tenemos que motivar para que no declaren no ejercicio o se congelen en las franjas más bajas (de aportación), dijo a El Observador.

“Por los jóvenes y por los más grandes decidimos que las luchas se dan desde adentro y por eso nos presentamos”, añadió.

Una de las críticas al proyecto de rescate aprobado es sobre el aumento de la aportación de los activos. “El 2% es engañoso porque es sobre el ficto; cuando se pasa al aporte real significa el 12%”, aseguró. Pérez recordó que la anterior suba, de 16,5% y 18,5% en enero de 2024, generó un incremento de las declaraciones de no ejercicio.

Desde su visión, las dos modificaciones que llevan el aporte desde el porcentaje primario de 16,5% hasta el 20,5% del 1º de enero de 2026 tienen como resultado un incremento mínimo de 24% para los afiliados activos.

Por otro lado, indicó que aproximadamente el 70% de los aportantes están ubicados en las categorías más bajas. “La campaña negativa sobre el déficit de la Caja y las medidas que se tomaron profundizan el problema y hacen que los jóvenes aportantes miren para otro lado”, sostuvo.

Una propuesta para obtener recursos sin perjudicar a los aportantes es a través de una actualización progresiva del valor de los timbres profesionales con el objetivo de recuperar un 70% del descalce acumulado.

El ejercicio cerrado a diciembre de 2024 mostró que la Caja de Profesionales tenía registrados 63.759 afiliados activos y 20.758 pasivos.

“La relación es buena. ¿No será que tenemos que ver otras cosas más allá de seguir poniendo impuestos? Pero se siguen usando frases demagógicas y datos no del todo ciertos y no se buscan los recursos genuinos que tiene la Caja”, expresó Pérez.