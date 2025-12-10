Repaso histórico: todos los ganadores de la encuesta Fútbolx100 de 1996 a 2025, desde Álvaro Recoba y Zalayeta a Abel Hernández

El mejor arquero: Sebastián Viera (Nacional).
El mejor defensa: Williams Martínez (Defensor Sporting).
El mejor volante de marca: Óscar Javier Morales (Nacional).
El mejor volante de creación: Marcelo Tejera (Peñarol).
El mejor delantero: Pablo Granoche (Miramar Misiones).
El jugador revelación: Pablo Granoche (Miramar Misiones).
El mejor equipo: Defensor Sporting.
El equipo revelación: Rocha.
El mejor técnico: Juan Tejera.
El mejor preparador físico: Julio Gioscia (Defensor Sporting).
El mejor dirigente: Arturo Del Campo (Danubio).
El mejor árbitro: Jorge Larrionda.
Club que mejor trató a la prensa: Defensor Sporting.
Parcialidad más correcta: River Plate.
Jugador más correcto: Martín Ligüera (Nacional).
Votación a trayectoria deportiva: Gabriel Cedrés (Peñarol).
Votación al mejor partido: Nacional-Peñarol.
La mejor oncena: Sebastián Viera (Nacional); Carlos Valdez (Nacional), Williams Martínez (Defensor Sporting), Jean Jacques Pierre (Peñarol), Pablo Lima (Danubio); Óscar Morales (Nacional), Álvaro González (Defensor Sporting), Marcelo Tejera (Peñarol); Pablo Granoche (Miramar Misiones), Sebastián Taborda (Defensor Sporting) y Gonzalo Castro (Nacional).
Temporada 2005-2006
El mejor jugador: Gonzalo Castro (Nacional).
El mejor arquero: Jorge Bava (Nacional).
El mejor defensa: Mauricio Victorino (Nacional).
El mejor volante de marca: Jorge Brítez (Nacional).
El mejor volante de creación: Ignacio González (Danubio).
El mejor delantero: Gonzalo Castro (Nacional).
El jugador revelación: Juan Surraco (Central Español).
El mejor equipo: Nacional.
El equipo revelación: Central Español.
El mejor técnico: Martín Lasarte.
El mejor preparador físico: Fabián Moreno (Nacional).
El mejor dirigente: Arturo Del Campo (Danubio).
El mejor árbitro: Jorge Larrionda.
Votación a trayectoria deportiva: Gabriel Cedrés (River Plate).
La mejor oncena: Jorge Bava (Nacional); Mauricio Victorino (Nacional), Ignacio Ithurralde (Defensor Sporting), Diego Godín (Cerro), Pablo Lima (Danubio); Omar Pouso (Peñarol), Jorge Brítez (Nacional), Ignacio González (Danubio); Luis Suárez (Nacional), Pedro Cardoso (Rocha) y Gonzalo Castro (Nacional).
Temporada 2006-2007
El mejor jugador: Ignacio González (Danubio).
El mejor arquero: Juan Castillo (Peñarol).
El mejor defensa: Jadson Viera (Danubio).
El mejor volante de marca: Walter Gargano (Danubio).
El mejor volante de creación: Ignacio González (Danubio).
El mejor delantero: Hamilton Ricard (Danubio).
El jugador revelación: Pablo Álvarez (Nacional).
El mejor equipo: Danubio.
El mejor técnico: Gustavo Matosas.
El mejor preparador físico: Julio Gioscia (Defensor Sporting).
El mejor dirigente: Arturo Del Campo (Danubio).
El mejor árbitro: Jorge Larrionda.
La mejor oncena: Juan Castillo (Peñarol); Pablo Álvarez (Nacional), Jadson Viera (Danubio), Diego Godín (Nacional), Martín Cáceres (Defensor Sporting); Walter Gargano (Danubio), Egidio Arévalo Ríos (Peñarol), Carlos Grossmüller (Danubio), Ignacio González (Danubio); Hamilton Ricard (Danubio) y Cristhian Stuani (Bella Vista).
Temporada 2007-2008
El mejor jugador: Robert Flores (River Plate).
El mejor arquero: Martín Silva (Defensor Sporting).
El mejor defensa: Gerardo Alcoba (Peñarol).
El mejor volante de marca: Mario Álvarez (Peñarol).
El mejor volante de creación: Robert Flores (River Plate).
El mejor delantero: Carlos Bueno (Peñarol).
El jugador revelación: Robert Flores (River Plate).
El mejor equipo: Defensor Sporting.
El mejor técnico: Jorge Da Silva.
El mejor preparador físico: Mauricio Marchetti (River Plate).
El mejor dirigente: Fernando Sobral (Defensor Sporting).
El mejor árbitro: Jorge Larrionda.
La mejor oncena: Martín Silva (Defensor Sporting); Matías Aguirregaray (Peñarol), Gerardo Alcoba (Peñarol), Mauricio Victorino (Nacional), Sebastián Ariosa (Defensor Sporting); Mario Álvarez (Peñarol), Antonio Pacheco (Peñarol), Robert Flores (River Plate); Henry Giménez (River Plate), Carlos Bueno (Peñarol) y Sebastián Fernández (Defensor Sporting).
Temporada 2008-2009
El mejor jugador: Diego De Souza (Defensor Sporting).
El mejor arquero: Martín Silva (Defensor Sporting).
El mejor defensa: Adrián Romero (Nacional).
El mejor volante de marca: Óscar Javier Morales (Nacional).
El mejor volante de creación: Diego De Souza (Defensor Sporting).
El mejor delantero: Santiago García (Nacional).
El jugador revelación: Sebastián Coates (Nacional).
El mejor equipo: Defensor Sporting.
El mejor técnico: Jorge Da Silva.
El mejor preparador físico: Javier Carballo (Nacional).
El mejor dirigente: Ricardo Alarcón (Nacional).
El mejor árbitro: Jorge Larrionda.
La mejor oncena: Martín Silva (Defensor Sporting); Pablo Pintos (Defensor Sporting), Mauricio Victorino (Nacional), Sebastián Coates (Nacional), Adrián Romero (Nacional); Miguel Amado (Defensor Sporting), Óscar Javier Morales (Nacional), Nicolás Lodeiro (Nacional), Diego De Souza (Defensor Sporting); Santiago García (Nacional) y Joaquín Boghossian (Cerro).
Temporada 2009-2010
El mejor jugador: Antonio Pacheco (Peñarol).
El mejor arquero: Rodrigo Muñoz (Nacional).
El mejor defensa: Sebatián Coates (Nacional).
El mejor volante de marca: Egidio Arévalo Ríos (Peñarol).
El mejor volante de creación: Nicolás Lodeiro (Nacional).
El mejor delantero: Antonio Pacheco (Peñarol).
El jugador revelación: Gastón Ramírez (Peñarol).
El mejor extranjero: Ángel Morales (Nacional).
El mejor equipo: Peñarol.
El mejor técnico: Diego Aguirre.
El mejor preparador físico: Fernando Piñatares (Peñarol).
El mejor dirigente: Ricardo Alarcón (Nacional).
El mejor árbitro: Jorge Larrionda.
La mejor oncena: Rodrigo Muñoz (Nacional); Matías Aguirregaray (Peñarol), Sebastián Coates (Nacional), Santiago Fosgt (Fénix), Matías Rodríguez (Nacional); Sergio Orteman (Peñarol), Egidio Arévalo Ríos (Peñarol), Ángel Morales (Nacional), Nicolás Lodeiro (Nacional); Antonio Pacheco (Peñarol) y Diego Ifrán (Danubio).
Temporada 2010-2011
El mejor jugador: Sebastián Coates (Nacional).
El mejor arquero: Martín Silva (Defensor Sporting).
El mejor defensa: Sebastián Coates (Nacional).
El mejor volante de marca: Facundo Píriz (Nacional).
El mejor volante de creación: Luis Aguiar (Peñarol).
El mejor delantero: Santiago García (Nacional).
El jugador revelación: Cristian Palacios (Central Español).
El mejor extranjero: Alejandro Martinuccio (Peñarol).
El mejor equipo: Nacional.
El mejor técnico: Rosario Martínez (Fénix).
El mejor preparador físico: Fernando Piñatares (Peñarol).
El mejor dirigente: Ricardo Alarcón (Nacional).
El mejor árbitro: Jorge Larrionda.
Premio al goleador del campeonato: Santiago García (Nacional).
La mejor oncena: Martín Silva (Defensor Sporting); Damián Suárez (Defensor Sporting), Carlos Valdez (Peñarol), Sebastián Coates (Nacional), Darío Rodríguez (Peñarol); Facundo Píriz (Nacional), Matías Cabrera (Nacional), Luis Aguiar (Peñarol); Rodrigo Mora (Defensor Sporting), Sebastián García (Nacional) y Cristian Palacios (Central Español).
Temporada 2011-2012
El mejor jugador: Álvaro Recoba (Nacional).
El mejor arquero: Juan Castillo (Liverpool).
El mejor defensa: Alexis Rolín (Nacional).
El mejor volante de marca: Diego Rodríguez (Defensor Sporting).
El mejor volante de creación: Álvaro Recoba (Nacional).
El mejor delantero: Richard Porta (Nacional).
El jugador revelación: Federico Pintos (Defensor Sporting).
El mejor extranjero: Néstor Moiraghi (Defensor Sporting).
El mejor equipo: Nacional.
El mejor técnico: Gustavo Díaz (Defensor Sporting).
El mejor preparador físico: Julio Gioscia (Defensor Sporting) y Marcelo Tulbovitz (Nacional).
El mejor dirigente: Ricardo Alarcón (Nacional).
El mejor árbitro: Darío Ubriaco.
Premio al goleador del campeonato: Richard Porta (Nacional).
La mejor oncena: Juan Castillo (Liverpool); Christian Núñez (Nacional), Alexis Rolín (Nacional), Néstor Moiraghi (Defensor Sporting), Alejandro Silva (Fénix); Facundo Píriz (Nacional), Diego Rodríguez (Defensor Sporting), Nicolás Olivera (Defensor Sporting), Álvaro Recoba (Nacional); Richard Porta (Nacional) y Marcelo Zalayeta (Peñarol).
Temporada 2012-2013
El mejor jugador: Marcelo Zalayeta (Peñarol).
El mejor arquero: Martín Campaña (Defensor Sporting).
El mejor defensa: Carlos Valdez (Peñarol).
El mejor volante de marca: Gonzalo Porras (River Plate).
El mejor volante de creación: Maximiliano Rodríguez (Wanderers).
El mejor delantero: Marcelo Zalayeta (Peñarol).
El jugador revelación: Giorgian De Arrascaeta (Defensor Sporting).
El mejor extranjero: Israel Damonte (Nacional).
El mejor equipo: Peñarol.
El mejor técnico: Guillermo Almada (River Plate).
El mejor preparador físico: Marcelo Tulbovitz (River Plate).
El mejor dirigente: Juan Pedro Damiani (Peñarol).
El mejor árbitro: Darío Ubriaco.
Premio al goleador del campeonato: Juan Manuel Olivera (Peñarol).
La mejor oncena: Martín Campaña (Defensor Sporting); Emilio Zeballos (Defensor Sporting), Carlos Valdez (Peñarol), Ramón Arias (Defensor Sporting)/Efraín Cortés (Nacional), Lucas Olaza (River Plate); Gonzalo Porras (River Plate), Antonio Pacheco (Peñarol), Giorgian De Arrascaeta (Defensor Sporting), Maximiliano Rodríguez (Wanderers); Iván Alonso (Nacional)/Fabián Estoyanoff (Peñarol) y Marcelo Zalayeta (Peñarol).
Temporada 2013-2014
El mejor jugador: Camilo Mayada (Danubio).
El mejor arquero: Salvador Ichazo (Danubio).
El mejor defensa: Emiliano Velázquez (Danubio).
El mejor volante de marca: Guzmán Pereira (Wanderers).
El mejor volante de creación: Giorgian De Arrascaeta (Defensor Sporting).
El mejor delantero: Jonathan Álvez (Danubio).
El jugador revelación: Jonathan Rodríguez (Peñarol).
El mejor extranjero: Felipe Gedoz (Defensor Sporting).
El mejor equipo: Wanderers.
El mejor técnico: Alfredo Arias (Wanderers).
El mejor preparador físico: Marcelo Tulbovitz (River Plate).
El mejor dirigente: José Luis Palma (Liverpool).
El mejor árbitro: Darío Ubriaco.
Mejor jugador de Uruguay en los últimos 20 años: Antonio Pacheco (Peñarol).
La mejor oncena: Salvador Ichazo (Danubio); Mauricio Gómez (Wanderers), Emiliano Velázquez (Danubio), Carlos Valdez (Peñarol), Maximiliano Olivera (Wanderers); Guzmán Pereira (Wanderers), Gonzalo Porras (Danubio), Camilo Mayada (Danubio), Luis Aguiar (Peñarol); Jonathan Álvez (Danubio) y Jonathan Rodríguez (Peñarol).
Temporada 2014-2015
El mejor jugador: Iván Alonso (Nacional).
El mejor arquero: Franco Torgnascioli (Danubio).
El mejor defensa: Diego Polenta (Nacional).
El mejor volante de marca: Gonzalo Porras (Nacional).
El mejor volante de creación: Gastón Pereiro (Nacional).
El mejor delantero: Iván Alonso (Nacional).
El jugador revelación: Brian Lozano (Defensor Sporting).
El mejor extranjero: Diogo Silvestre (Peñarol).
El mejor equipo: Nacional.
El mejor técnico: Guillermo Almada (River Plate).
El mejor preparador físico: Marcelo Giarrusso (Nacional).
El mejor dirigente: Eduardo Ache (Nacional).
El mejor árbitro: Andrés Cunha.
La mejor oncena: Franco Torgnascioli (Danubio); Santiago Romero (Nacional), Carlos Valdez (Peñarol), Diego Polenta (Nacional), Diogo Silvestre (Peñarol); Gabriel Marques (River Plate), Gonzalo Porras (Nacional), Jonathan Urretaviscaya (Peñarol), Carlos De Pena (Nacional); Michael Santos (River Plate) e Iván Alonso (Nacional).
Temporada 2015-2016
El mejor jugador: Gastón Rodríguez (Wanderers).
El mejor arquero: Kevin Dawson (Plaza Colonia).
El mejor defensa: Diego Polenta (Nacional) y Carlos Rodríguez (Plaza Colonia).
El mejor volante de marca: Ángel Rodríguez (River Plate).
El mejor volante de creación: Martín Ligüera (Fénix).
El mejor delantero: Gastón Rodríguez (Wanderers).
El jugador revelación: Nicolás Dibble (Plaza Colonia).
El mejor extranjero: Germán Rivero (Plaza Colonia).
El mejor equipo: Plaza Colonia.
El mejor técnico: Eduardo Espinel (Plaza Colonia).
El mejor preparador físico: Pedro Gracia (Plaza Colonia).
El mejor dirigente: Carlos Manta (Plaza Colonia).
El mejor árbitro: Christian Ferreyra.
La mejor oncena: Kevin Dawson (Plaza Colonia); Agustín Sant'Anna (Cerro), Carlos Rodríguez (Plaza Colonia), Diego Polenta (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Ángel Rodríguez (River Plate), Sebastián Rodríguez (Liverpool), Martín Ligüera (Fénix)/Nicolas Milesi (Plaza Colonia); Nicolás Dibble (Plaza Colonia), Junior Arias (Liverpool) y Gastón Rodríguez (Wanderers).
Temporada 2016
El mejor jugador: Martín Ligüera (Nacional).
El mejor arquero: Esteban Conde (Nacional).
El mejor defensa: Diego Polenta (Nacional).
El mejor volante de marca: Santiago Martínez (Wanderers).
El mejor volante de creación: Martín Ligüera (Nacional).
El mejor delantero: Gabriel Fernández (Racing).
El jugador revelación: Joaquín Ardaiz (Danubio).
El mejor extranjero: Iván Centurión (Cerro).
El mejor equipo: Nacional.
El mejor técnico: Martín Lasarte (Nacional).
El mejor preparador físico: Marcelo Tulbovitz (Nacional).
El mejor dirigente: José Luis Rodríguez (Nacional).
El mejor árbitro: Leodán González.
La mejor oncena: Esteban Conde (Nacional); Matías Zunino (Defensor Sporting), Ignacio Pallas (Fénix), Diego Polenta (Nacional), Lucas Hernández (Cerro); Santiago Romero (Nacional), Santiago Martínez (Wanderers), Nicolás De la Cruz (Liverpool), Martín Ligüera (Nacional); Kevin Ramírez (Nacional) y Gabriel Fernández (Racing).
Temporada 2017
El mejor jugador: Cristian Rodríguez (Peñarol).
El mejor arquero: Kevin Dawson (Peñarol).
El mejor defensa: Ramón Arias (Peñarol).
El mejor volante de marca: Walter Gargano (Peñarol).
El mejor volante de creación: Matías Cabrera (Defensor Sporting).
El mejor delantero: Cristian Palacios (Wanderers/Peñarol).
El jugador revelación: Ayrton Cougo (Defensor Sporting).
El mejor extranjero: Lucas Viatri (Peñarol).
El mejor equipo: Peñarol.
El mejor técnico: Eduardo Acevedo (Defensor Sporting).
El mejor preparador físico: Matias Eijo (Peñarol).
El mejor dirigente: Juan Pedro Damiani (Peñarol).
El mejor árbitro: Christian Ferreyra.
La mejor oncena: Kevin Dawson (Peñarol); Guillermo Varela (Peñarol), Ramón Arias (Peñarol), Diego Polenta (Nacional), Lucas Hernández (Peñarol); Walter Gargano (Peñarol), Cristian Rodríguez (Peñarol), Matías Cabrera (Defensor Sporting), Ayrton Cougo (Defensor Sporting); Cristian Palacios (Wanderers/Peñarol) y Maureen Franco (Cerro)/Maximiliano Gómez (Defensor Sporting).
Temporada 2018
El mejor jugador: Kevin Dawson (Peñarol).
El mejor arquero: Kevin Dawson (Peñarol).
El mejor defensa: Fabricio Formiliano (Peñarol).
El mejor volante de marca: Christian Oliva (Nacional).
El mejor volante de creación: Cristian Rodríguez (Peñarol).
El mejor delantero: Gonzalo Bergessio (Nacional).
El jugador revelación: Christian Oliva (Nacional).
El mejor extranjero: Gonzalo Bergessio (Nacional).
El mejor equipo: Peñarol.
El mejor técnico: Diego López (Peñarol).
El mejor preparador físico: Alejandro Valenzuela (Peñarol).
El mejor dirigente: Jorge Barrera (Peñarol).
El mejor árbitro: Christian Ferreyra.
La mejor oncena: Kevin Dawson (Peñarol); Mathías Suárez (Defensor Sporting), Fabricio Formiliano (Peñarol), Sebastián Cáceres (Liverpool), Lucas Hernández (Peñarol); Christian Oliva (Nacional), Guzmán Pereira (Peñarol), Leandro Paiva (Cerro), Cristian Rodríguez (Peñarol); Gonzalo Bergessio (Nacional) y Gabriel Fernández (Peñarol).
Temporada 2019
El mejor jugador: Matías Viña (Nacional).
El mejor arquero: Luis Mejía (Nacional).
El mejor defensa: Matías Viña (Nacional).
El mejor volante de marca: Sebastián Assis (Cerro Largo).
El mejor volante de creación: Leonardo Fernández (Fénix).
El mejor delantero: Juan Ignacio Ramírez (Liverpool).
El jugador revelación: Facundo Pellistri (Peñarol).
El mejor extranjero: Gonzalo Bergessio (Nacional).
El mejor equipo: Nacional.
El mejor técnico: Danielo Núñez (Cerro Largo).
El mejor preparador físico: Marcelo Giarrusso (Nacional).
El mejor dirigente: Fabián Canobbio (Progreso).
El mejor árbitro: Christian Ferreyra.
La mejor oncena: Luis Mejía (Nacional); Juan Acosta (Cerro Largo), Emanuel Gularte (Progreso), Guzmán Corujo (Nacional), Matías VIña (Nacional); Facundo Pellistri (Peñarol), Sebastián Assis (Cerro Largo), Facundo Waller (Plaza Colonia), Leonardo Fernández (Fénix); Juan Ignacio Ramírez (Liverpool) y Gonzalo Bergessio (Nacional).
Temporada 2020
El mejor jugador: Gonzalo Bergessio (Nacional).
El mejor arquero: Sergio Rochet (Nacional).
El mejor defensa: Yonatthan Rak (City Torque).
El mejor volante: Hernán Figueredo (Liverpool).
El mejor delantero: Gonzalo Bergessio (Nacional).
El jugador revelación: Facundo Torres (Peñarol).
El mejor extranjero: Gonzalo Bergessio (Nacional).
El mejor equipo: Liverpool.
El mejor técnico: Alejandro Cappuccio (Rentistas).
El mejor preparador físico: Adrián Rocamora (City Torque).
El mejor dirigente: José Luis Palma (Liverpool).
El mejor árbitro: Christian Ferreyra.
La mejor oncena: Sergio Rochet (Nacional); Franco Pizzichillo (City Torque), Yonatthan Rak (City Torque), Maximiliano Falcón (Rentistas), Camilo Cándido (Liverpool); Emiliano Martínez (Nacional), Hernán Figueredo (Liverpool), Facundo Torres (Peñarol), Gonzalo Vega (Rentistas); Gonzalo Bergessio (Nacional) y Juan Ignacio Ramírez (Liverpool).
Temporada 2021
Mejor jugador: Agustín Canobbio (Peñarol).
Mejor golero: Sergio Rochet (Nacional).
Mejor defensa: Gary Kagelmacher (Peñarol).
Mejor volante: Walter Gargano (Peñarol).
Mejor delantero: Maximiliano Silvera (Cerrito).
Mejor técnico: Mauricio Larriera (Peñarol).
Mejor preparador físico: Alejandro Martínez (Peñarol).
Mejor equipo: Peñarol.
Mejor juez: Andrés Matonte.
Revelación: Maximiliano Silvera (Cerrito).
Mejor dirigente: Carlos Manta (Plaza Colonia).
Mejor extranjero: Leonai Souza (Plaza Colonia).
Equipo ideal: Sergio Rochet (Nacional); Giovanni González (Peñarol), Nicolás Olivera (Plaza), Gary Kagelmacher (Peñarol) y Gonzalo Camargo (Plaza); Agustín Canobbio (Peñarol), Walter Gargano (Peñarol), Leonai Souza (Plaza) y Facundo Torres (Peñarol); Agustín Álvarez Martínez (Peñarol) y Maximiliano Silvera (Cerrito).
Temporada 2022
Mejor jugador: Felipe Carballo (Nacional).
Mejor golero: Sergio Rochet (Nacional).
Mejor defensa: Federico Pereira (Liverpool).
Mejor volante: Felipe Carballo (Nacional).
Mejor delantero: Thiago Borbas (River Plate).
Mejor técnico: Pablo Repetto (Nacional).
Mejor preparador físico: Marcelo Cabezas (Nacional).
Mejor equipo: Nacional.
Mejor juez: Christian Ferreyra.
Revelación: Franco Fagúndez (Nacional).
Mejor dirigente: José Fuentes (Nacional).
Mejor extranjero: Leonardo Coelho (Nacional).
Equipo ideal: Sergio Rochet (Nacional); José Luis Rodríguez (Nacional), Federico Pereira (Liverpool), Leonardo Coelho (Nacional), Camilo Cándido (Nacional); Felipe Carballo (Nacional), Fabricio Díaz (Liverpool), Maximiliano Cantera (Deportivo Maldonado); Alan Medina (Liverpool), Luis Suárez (Nacional) y Thiago Borbas (River Plate).
Temporada 2023
Mejor jugador: Federico Pereira (Liverpool).
Mejor golero: Sebastián Britos (Liverpool).
Mejor defensa: Federico Pereira (Liverpool).
Mejor volante: Marcelo Meli (Liverpool).
Mejor delantero: Matías Arezo (Peñarol).
Mejor técnico: Jorge Bava (Liverpool).
Mejor preparador físico: Mauricio Ferraro (Liverpool).
Mejor equipo: Liverpool.
Mejor juez: Mathías De Armas.
Revelación: Mateo Antoni (Liverpool).
Mejor dirigente: José Luis Palma (Liverpool).
Mejor extranjero: Miguel Samudio (Liverpool).
Equipo ideal (4-3-3): Sebastián Britos (Liverpool); Juan de Dios Pintado (Defensor Sporting), Federico Pereira (Liverpool), Juan Izquierdo (Liverpool), Miguel Samudio (Liverpool); Marcelo Meli (Liverpool), Sebastián Rodríguez (Peñarol), Alan Medina (Liverpool); Luciano Rodríguez (Liverpool), Mathías Arezo (Peñarol) y Juan Ignacio Ramírez (Nacional).
Temporada 2024
Mejor jugador: Leonardo Fernández (Peñarol).
Mejor golero: Washington Aguerre (Peñarol)
Mejor defensa: Guzmán Rodríguez (Peñarol).
Mejor volante: Leonardo Fernández (Peñarol).
Mejor delantero: Maximiliano Silvera (Peñarol).
Mejor técnico: Diego Aguirre (Peñarol).
Mejor preparador físico: Fernando Piñatares (Peñarol).
Mejor equipo: Peñarol.
Mejor juez: Christian Ferreyra.
Revelación: Juan Rodríguez (Boston River).
Mejor dirigente o SAD: Boston River.
Mejor extranjero: Luis Mejía (Nacional).
Equipo ideal (4-3-3): Washington Aguerre (Peñarol); Leandro Lozano (Nacional), Javier Méndez (Peñarol), Guzmán Rodríguez (Peñarol), Lucas Hernández (Peñarol); Eduardo Darias (Peñarol), Christian Oliva (Nacional), Leonardo Fernández (Peñarol); Nicolás López (Nacional), Bruno Damiani (Boston River) y Maximiliano Silvera (Peñarol).
Temporada 2025
Mejor jugador: Abel Hernández (Liverpool).
Mejor golero: Gino Santilli (Cerro Largo).
Mejor defensa: Julián Millán (Nacional).
Mejor volante: Christian Oliva (Nacional).
Mejor delantero: Abel Hernández (Liverpool).
Mejor técnico: Joaquín Papa (Liverpool).
Mejor preparador físico: Fernando Piñatares (Peñarol).
Mejor equipo: Nacional.
Mejor juez: Gustavo Tejera.
Revelación: Nahuel Herrera (Peñarol).
Mejor dirigente o SAD: José Luis Palma (Liverpool).
Mejor extranjero: Julián Millán (Nacional).
Equipo ideal (4-3-3): Gino Santilli (Cerro Largo); Kevin Amaro (Liverpool), Nahuel Herrera (Peñarol), Julián Millán (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Christian Oliva (Nacional), Ignacio Sosa (Peñarol), Luciano Boggio (Nacional); Nicolás López (Nacional), Abel Hernández (Liverpool) y Nicolás Vallejo (Liverpool).