Repaso histórico: todos los ganadores de la encuesta Fútbolx100 de 1996 a 2025, desde Álvaro Recoba y Zalayeta a Abel Hernández

Pablo Bengoechea entrega el premio a Antonio Pacheco mejor jugador del Uruguayo 2009-2010 en Fútbolx100

Los mejores de la temporada 2010 con sus premios; parados, Rodrigo Muñoz (golero), Ricardo Alarcón (dirigente), Sebastián Coates (defensa), Ramírez (revelación), Piñatares (preparador físico), Larrionda (árbitro), y agachados, Lodeiro (volante de creación), Ifrán (delantero), Arévalo Ríos (volante de marca), Antonio Pacheco (mejor jugador), Damiani (por Peñarol como mejor equipo) y Aguirre (técnico). Foto: Leonardo Carreño.

Los mejores de Fútbolx100 en 2013: Iván Alonso (equipo ideal), Ubriaco (árbitro), Tulbovitz (profe), Damonte (extranjero), Barrera (recibió el premio de Zalayeta), Porta (volante de marca), Almada (técnico), padre de Maxi Rodríguez (volante de creación), Welker (Peñarol mejor equipo); agachados, Campaña (golero), Arias (integrante del equipo ideal), Zeballos (equipo ideal), padre de Giorgian de Arrascaeta (revelación)

Los premiados de la edición de Fútbolx100 de 2018

Desde Álvaro Recoba en 1996 a Abel Hernández en 2025 , estos son los futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, dirigentes y árbitros que fueron premiados en la encuesta Fútbolx100 de Referí. Aquí podés ver el repaso histórico de los mejores del fútbol uruguayo desde la primera encuesta a la última:

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

FÚTBOLX100 FEMENINO De Belén Aquino a Sofía Oxandabarat: repaso histórico con todas las ganadoras de Fútbolx100 Femenino

FÚTBOL X100 FEMENINO Fútbolx100 Femenino: Sofía Oxandabarat, de Nacional, fue elegida como Mejor Futbolista de Uruguay en 2025 y recibe por tercera vez en cinco años el premio de Referí

El mejor arquero: Sebastián Viera (Nacional).

El mejor defensa: Williams Martínez (Defensor Sporting).

El mejor volante de marca: Óscar Javier Morales (Nacional).

El mejor volante de creación: Marcelo Tejera (Peñarol).

El mejor delantero: Pablo Granoche (Miramar Misiones).

El jugador revelación: Pablo Granoche (Miramar Misiones).

El mejor equipo: Defensor Sporting.

El equipo revelación: Rocha.

El mejor técnico: Juan Tejera.

El mejor preparador físico: Julio Gioscia (Defensor Sporting).

El mejor dirigente: Arturo Del Campo (Danubio).

El mejor árbitro: Jorge Larrionda.

Club que mejor trató a la prensa: Defensor Sporting.

Parcialidad más correcta: River Plate.

Jugador más correcto: Martín Ligüera (Nacional).

Votación a trayectoria deportiva: Gabriel Cedrés (Peñarol).

Votación al mejor partido: Nacional-Peñarol.

La mejor oncena: Sebastián Viera (Nacional); Carlos Valdez (Nacional), Williams Martínez (Defensor Sporting), Jean Jacques Pierre (Peñarol), Pablo Lima (Danubio); Óscar Morales (Nacional), Álvaro González (Defensor Sporting), Marcelo Tejera (Peñarol); Pablo Granoche (Miramar Misiones), Sebastián Taborda (Defensor Sporting) y Gonzalo Castro (Nacional).

oscar morales.jpg

Temporada 2005-2006

El mejor jugador: Gonzalo Castro (Nacional).

El mejor arquero: Jorge Bava (Nacional).

El mejor defensa: Mauricio Victorino (Nacional).

El mejor volante de marca: Jorge Brítez (Nacional).

El mejor volante de creación: Ignacio González (Danubio).

El mejor delantero: Gonzalo Castro (Nacional).

El jugador revelación: Juan Surraco (Central Español).

El mejor equipo: Nacional.

El equipo revelación: Central Español.

El mejor técnico: Martín Lasarte.

El mejor preparador físico: Fabián Moreno (Nacional).

El mejor dirigente: Arturo Del Campo (Danubio).

El mejor árbitro: Jorge Larrionda.

Votación a trayectoria deportiva: Gabriel Cedrés (River Plate).

La mejor oncena: Jorge Bava (Nacional); Mauricio Victorino (Nacional), Ignacio Ithurralde (Defensor Sporting), Diego Godín (Cerro), Pablo Lima (Danubio); Omar Pouso (Peñarol), Jorge Brítez (Nacional), Ignacio González (Danubio); Luis Suárez (Nacional), Pedro Cardoso (Rocha) y Gonzalo Castro (Nacional).

Temporada 2006-2007

El mejor jugador: Ignacio González (Danubio).

El mejor arquero: Juan Castillo (Peñarol).

El mejor defensa: Jadson Viera (Danubio).

El mejor volante de marca: Walter Gargano (Danubio).

El mejor volante de creación: Ignacio González (Danubio).

El mejor delantero: Hamilton Ricard (Danubio).

El jugador revelación: Pablo Álvarez (Nacional).

El mejor equipo: Danubio.

El mejor técnico: Gustavo Matosas.

El mejor preparador físico: Julio Gioscia (Defensor Sporting).

El mejor dirigente: Arturo Del Campo (Danubio).

El mejor árbitro: Jorge Larrionda.

La mejor oncena: Juan Castillo (Peñarol); Pablo Álvarez (Nacional), Jadson Viera (Danubio), Diego Godín (Nacional), Martín Cáceres (Defensor Sporting); Walter Gargano (Danubio), Egidio Arévalo Ríos (Peñarol), Carlos Grossmüller (Danubio), Ignacio González (Danubio); Hamilton Ricard (Danubio) y Cristhian Stuani (Bella Vista).

Temporada 2007-2008

El mejor jugador: Robert Flores (River Plate).

El mejor arquero: Martín Silva (Defensor Sporting).

El mejor defensa: Gerardo Alcoba (Peñarol).

El mejor volante de marca: Mario Álvarez (Peñarol).

El mejor volante de creación: Robert Flores (River Plate).

El mejor delantero: Carlos Bueno (Peñarol).

El jugador revelación: Robert Flores (River Plate).

El mejor equipo: Defensor Sporting.

El mejor técnico: Jorge Da Silva.

El mejor preparador físico: Mauricio Marchetti (River Plate).

El mejor dirigente: Fernando Sobral (Defensor Sporting).

El mejor árbitro: Jorge Larrionda.

La mejor oncena: Martín Silva (Defensor Sporting); Matías Aguirregaray (Peñarol), Gerardo Alcoba (Peñarol), Mauricio Victorino (Nacional), Sebastián Ariosa (Defensor Sporting); Mario Álvarez (Peñarol), Antonio Pacheco (Peñarol), Robert Flores (River Plate); Henry Giménez (River Plate), Carlos Bueno (Peñarol) y Sebastián Fernández (Defensor Sporting).

2007 2008.jpg

Temporada 2008-2009

El mejor jugador: Diego De Souza (Defensor Sporting).

El mejor arquero: Martín Silva (Defensor Sporting).

El mejor defensa: Adrián Romero (Nacional).

El mejor volante de marca: Óscar Javier Morales (Nacional).

El mejor volante de creación: Diego De Souza (Defensor Sporting).

El mejor delantero: Santiago García (Nacional).

El jugador revelación: Sebastián Coates (Nacional).

El mejor equipo: Defensor Sporting.

El mejor técnico: Jorge Da Silva.

El mejor preparador físico: Javier Carballo (Nacional).

El mejor dirigente: Ricardo Alarcón (Nacional).

El mejor árbitro: Jorge Larrionda.

La mejor oncena: Martín Silva (Defensor Sporting); Pablo Pintos (Defensor Sporting), Mauricio Victorino (Nacional), Sebastián Coates (Nacional), Adrián Romero (Nacional); Miguel Amado (Defensor Sporting), Óscar Javier Morales (Nacional), Nicolás Lodeiro (Nacional), Diego De Souza (Defensor Sporting); Santiago García (Nacional) y Joaquín Boghossian (Cerro).

Temporada 2009-2010

El mejor jugador: Antonio Pacheco (Peñarol).

El mejor arquero: Rodrigo Muñoz (Nacional).

El mejor defensa: Sebatián Coates (Nacional).

El mejor volante de marca: Egidio Arévalo Ríos (Peñarol).

El mejor volante de creación: Nicolás Lodeiro (Nacional).

El mejor delantero: Antonio Pacheco (Peñarol).

El jugador revelación: Gastón Ramírez (Peñarol).

El mejor extranjero: Ángel Morales (Nacional).

El mejor equipo: Peñarol.

El mejor técnico: Diego Aguirre.

El mejor preparador físico: Fernando Piñatares (Peñarol).

El mejor dirigente: Ricardo Alarcón (Nacional).

El mejor árbitro: Jorge Larrionda.

La mejor oncena: Rodrigo Muñoz (Nacional); Matías Aguirregaray (Peñarol), Sebastián Coates (Nacional), Santiago Fosgt (Fénix), Matías Rodríguez (Nacional); Sergio Orteman (Peñarol), Egidio Arévalo Ríos (Peñarol), Ángel Morales (Nacional), Nicolás Lodeiro (Nacional); Antonio Pacheco (Peñarol) y Diego Ifrán (Danubio).

Temporada 2010-2011

El mejor jugador: Sebastián Coates (Nacional).

El mejor arquero: Martín Silva (Defensor Sporting).

El mejor defensa: Sebastián Coates (Nacional).

El mejor volante de marca: Facundo Píriz (Nacional).

El mejor volante de creación: Luis Aguiar (Peñarol).

El mejor delantero: Santiago García (Nacional).

El jugador revelación: Cristian Palacios (Central Español).

El mejor extranjero: Alejandro Martinuccio (Peñarol).

El mejor equipo: Nacional.

El mejor técnico: Rosario Martínez (Fénix).

El mejor preparador físico: Fernando Piñatares (Peñarol).

El mejor dirigente: Ricardo Alarcón (Nacional).

El mejor árbitro: Jorge Larrionda.

Premio al goleador del campeonato: Santiago García (Nacional).

La mejor oncena: Martín Silva (Defensor Sporting); Damián Suárez (Defensor Sporting), Carlos Valdez (Peñarol), Sebastián Coates (Nacional), Darío Rodríguez (Peñarol); Facundo Píriz (Nacional), Matías Cabrera (Nacional), Luis Aguiar (Peñarol); Rodrigo Mora (Defensor Sporting), Sebastián García (Nacional) y Cristian Palacios (Central Español).

2010 2011.jpg

Temporada 2011-2012

El mejor jugador: Álvaro Recoba (Nacional).

El mejor arquero: Juan Castillo (Liverpool).

El mejor defensa: Alexis Rolín (Nacional).

El mejor volante de marca: Diego Rodríguez (Defensor Sporting).

El mejor volante de creación: Álvaro Recoba (Nacional).

El mejor delantero: Richard Porta (Nacional).

El jugador revelación: Federico Pintos (Defensor Sporting).

El mejor extranjero: Néstor Moiraghi (Defensor Sporting).

El mejor equipo: Nacional.

El mejor técnico: Gustavo Díaz (Defensor Sporting).

El mejor preparador físico: Julio Gioscia (Defensor Sporting) y Marcelo Tulbovitz (Nacional).

El mejor dirigente: Ricardo Alarcón (Nacional).

El mejor árbitro: Darío Ubriaco.

Premio al goleador del campeonato: Richard Porta (Nacional).

La mejor oncena: Juan Castillo (Liverpool); Christian Núñez (Nacional), Alexis Rolín (Nacional), Néstor Moiraghi (Defensor Sporting), Alejandro Silva (Fénix); Facundo Píriz (Nacional), Diego Rodríguez (Defensor Sporting), Nicolás Olivera (Defensor Sporting), Álvaro Recoba (Nacional); Richard Porta (Nacional) y Marcelo Zalayeta (Peñarol).

Temporada 2012-2013

El mejor jugador: Marcelo Zalayeta (Peñarol).

El mejor arquero: Martín Campaña (Defensor Sporting).

El mejor defensa: Carlos Valdez (Peñarol).

El mejor volante de marca: Gonzalo Porras (River Plate).

El mejor volante de creación: Maximiliano Rodríguez (Wanderers).

El mejor delantero: Marcelo Zalayeta (Peñarol).

El jugador revelación: Giorgian De Arrascaeta (Defensor Sporting).

El mejor extranjero: Israel Damonte (Nacional).

El mejor equipo: Peñarol.

El mejor técnico: Guillermo Almada (River Plate).

El mejor preparador físico: Marcelo Tulbovitz (River Plate).

El mejor dirigente: Juan Pedro Damiani (Peñarol).

El mejor árbitro: Darío Ubriaco.

Premio al goleador del campeonato: Juan Manuel Olivera (Peñarol).

La mejor oncena: Martín Campaña (Defensor Sporting); Emilio Zeballos (Defensor Sporting), Carlos Valdez (Peñarol), Ramón Arias (Defensor Sporting)/Efraín Cortés (Nacional), Lucas Olaza (River Plate); Gonzalo Porras (River Plate), Antonio Pacheco (Peñarol), Giorgian De Arrascaeta (Defensor Sporting), Maximiliano Rodríguez (Wanderers); Iván Alonso (Nacional)/Fabián Estoyanoff (Peñarol) y Marcelo Zalayeta (Peñarol).

Temporada 2013-2014

El mejor jugador: Camilo Mayada (Danubio).

El mejor arquero: Salvador Ichazo (Danubio).

El mejor defensa: Emiliano Velázquez (Danubio).

El mejor volante de marca: Guzmán Pereira (Wanderers).

El mejor volante de creación: Giorgian De Arrascaeta (Defensor Sporting).

El mejor delantero: Jonathan Álvez (Danubio).

El jugador revelación: Jonathan Rodríguez (Peñarol).

El mejor extranjero: Felipe Gedoz (Defensor Sporting).

El mejor equipo: Wanderers.

El mejor técnico: Alfredo Arias (Wanderers).

El mejor preparador físico: Marcelo Tulbovitz (River Plate).

El mejor dirigente: José Luis Palma (Liverpool).

El mejor árbitro: Darío Ubriaco.

Mejor jugador de Uruguay en los últimos 20 años: Antonio Pacheco (Peñarol).

La mejor oncena: Salvador Ichazo (Danubio); Mauricio Gómez (Wanderers), Emiliano Velázquez (Danubio), Carlos Valdez (Peñarol), Maximiliano Olivera (Wanderers); Guzmán Pereira (Wanderers), Gonzalo Porras (Danubio), Camilo Mayada (Danubio), Luis Aguiar (Peñarol); Jonathan Álvez (Danubio) y Jonathan Rodríguez (Peñarol).

Temporada 2014-2015

El mejor jugador: Iván Alonso (Nacional).

El mejor arquero: Franco Torgnascioli (Danubio).

El mejor defensa: Diego Polenta (Nacional).

El mejor volante de marca: Gonzalo Porras (Nacional).

El mejor volante de creación: Gastón Pereiro (Nacional).

El mejor delantero: Iván Alonso (Nacional).

El jugador revelación: Brian Lozano (Defensor Sporting).

El mejor extranjero: Diogo Silvestre (Peñarol).

El mejor equipo: Nacional.

El mejor técnico: Guillermo Almada (River Plate).

El mejor preparador físico: Marcelo Giarrusso (Nacional).

El mejor dirigente: Eduardo Ache (Nacional).

El mejor árbitro: Andrés Cunha.

La mejor oncena: Franco Torgnascioli (Danubio); Santiago Romero (Nacional), Carlos Valdez (Peñarol), Diego Polenta (Nacional), Diogo Silvestre (Peñarol); Gabriel Marques (River Plate), Gonzalo Porras (Nacional), Jonathan Urretaviscaya (Peñarol), Carlos De Pena (Nacional); Michael Santos (River Plate) e Iván Alonso (Nacional).

Temporada 2015-2016

El mejor jugador: Gastón Rodríguez (Wanderers).

El mejor arquero: Kevin Dawson (Plaza Colonia).

El mejor defensa: Diego Polenta (Nacional) y Carlos Rodríguez (Plaza Colonia).

El mejor volante de marca: Ángel Rodríguez (River Plate).

El mejor volante de creación: Martín Ligüera (Fénix).

El mejor delantero: Gastón Rodríguez (Wanderers).

El jugador revelación: Nicolás Dibble (Plaza Colonia).

El mejor extranjero: Germán Rivero (Plaza Colonia).

El mejor equipo: Plaza Colonia.

El mejor técnico: Eduardo Espinel (Plaza Colonia).

El mejor preparador físico: Pedro Gracia (Plaza Colonia).

El mejor dirigente: Carlos Manta (Plaza Colonia).

El mejor árbitro: Christian Ferreyra.

La mejor oncena: Kevin Dawson (Plaza Colonia); Agustín Sant'Anna (Cerro), Carlos Rodríguez (Plaza Colonia), Diego Polenta (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Ángel Rodríguez (River Plate), Sebastián Rodríguez (Liverpool), Martín Ligüera (Fénix)/Nicolas Milesi (Plaza Colonia); Nicolás Dibble (Plaza Colonia), Junior Arias (Liverpool) y Gastón Rodríguez (Wanderers).

2015 2016.jpg

Temporada 2016

El mejor jugador: Martín Ligüera (Nacional).

El mejor arquero: Esteban Conde (Nacional).

El mejor defensa: Diego Polenta (Nacional).

El mejor volante de marca: Santiago Martínez (Wanderers).

El mejor volante de creación: Martín Ligüera (Nacional).

El mejor delantero: Gabriel Fernández (Racing).

El jugador revelación: Joaquín Ardaiz (Danubio).

El mejor extranjero: Iván Centurión (Cerro).

El mejor equipo: Nacional.

El mejor técnico: Martín Lasarte (Nacional).

El mejor preparador físico: Marcelo Tulbovitz (Nacional).

El mejor dirigente: José Luis Rodríguez (Nacional).

El mejor árbitro: Leodán González.

La mejor oncena: Esteban Conde (Nacional); Matías Zunino (Defensor Sporting), Ignacio Pallas (Fénix), Diego Polenta (Nacional), Lucas Hernández (Cerro); Santiago Romero (Nacional), Santiago Martínez (Wanderers), Nicolás De la Cruz (Liverpool), Martín Ligüera (Nacional); Kevin Ramírez (Nacional) y Gabriel Fernández (Racing).

Temporada 2017

El mejor jugador: Cristian Rodríguez (Peñarol).

El mejor arquero: Kevin Dawson (Peñarol).

El mejor defensa: Ramón Arias (Peñarol).

El mejor volante de marca: Walter Gargano (Peñarol).

El mejor volante de creación: Matías Cabrera (Defensor Sporting).

El mejor delantero: Cristian Palacios (Wanderers/Peñarol).

El jugador revelación: Ayrton Cougo (Defensor Sporting).

El mejor extranjero: Lucas Viatri (Peñarol).

El mejor equipo: Peñarol.

El mejor técnico: Eduardo Acevedo (Defensor Sporting).

El mejor preparador físico: Matias Eijo (Peñarol).

El mejor dirigente: Juan Pedro Damiani (Peñarol).

El mejor árbitro: Christian Ferreyra.

La mejor oncena: Kevin Dawson (Peñarol); Guillermo Varela (Peñarol), Ramón Arias (Peñarol), Diego Polenta (Nacional), Lucas Hernández (Peñarol); Walter Gargano (Peñarol), Cristian Rodríguez (Peñarol), Matías Cabrera (Defensor Sporting), Ayrton Cougo (Defensor Sporting); Cristian Palacios (Wanderers/Peñarol) y Maureen Franco (Cerro)/Maximiliano Gómez (Defensor Sporting).

Temporada 2018

Para ver todos los votos, rubro por rubro, linkeá acá

El mejor jugador: Kevin Dawson (Peñarol).

El mejor arquero: Kevin Dawson (Peñarol).

El mejor defensa: Fabricio Formiliano (Peñarol).

El mejor volante de marca: Christian Oliva (Nacional).

El mejor volante de creación: Cristian Rodríguez (Peñarol).

El mejor delantero: Gonzalo Bergessio (Nacional).

El jugador revelación: Christian Oliva (Nacional).

El mejor extranjero: Gonzalo Bergessio (Nacional).

El mejor equipo: Peñarol.

El mejor técnico: Diego López (Peñarol).

El mejor preparador físico: Alejandro Valenzuela (Peñarol).

El mejor dirigente: Jorge Barrera (Peñarol).

El mejor árbitro: Christian Ferreyra.

La mejor oncena: Kevin Dawson (Peñarol); Mathías Suárez (Defensor Sporting), Fabricio Formiliano (Peñarol), Sebastián Cáceres (Liverpool), Lucas Hernández (Peñarol); Christian Oliva (Nacional), Guzmán Pereira (Peñarol), Leandro Paiva (Cerro), Cristian Rodríguez (Peñarol); Gonzalo Bergessio (Nacional) y Gabriel Fernández (Peñarol).

2016.jpg

Temporada 2019

Para ver todos los votos, rubro por rubro, linkea acá

El mejor jugador: Matías Viña (Nacional).

El mejor arquero: Luis Mejía (Nacional).

El mejor defensa: Matías Viña (Nacional).

El mejor volante de marca: Sebastián Assis (Cerro Largo).

El mejor volante de creación: Leonardo Fernández (Fénix).

El mejor delantero: Juan Ignacio Ramírez (Liverpool).

El jugador revelación: Facundo Pellistri (Peñarol).

El mejor extranjero: Gonzalo Bergessio (Nacional).

El mejor equipo: Nacional.

El mejor técnico: Danielo Núñez (Cerro Largo).

El mejor preparador físico: Marcelo Giarrusso (Nacional).

El mejor dirigente: Fabián Canobbio (Progreso).

El mejor árbitro: Christian Ferreyra.

La mejor oncena: Luis Mejía (Nacional); Juan Acosta (Cerro Largo), Emanuel Gularte (Progreso), Guzmán Corujo (Nacional), Matías VIña (Nacional); Facundo Pellistri (Peñarol), Sebastián Assis (Cerro Largo), Facundo Waller (Plaza Colonia), Leonardo Fernández (Fénix); Juan Ignacio Ramírez (Liverpool) y Gonzalo Bergessio (Nacional).

Temporada 2020

Para ver todos los votos, rubro por rubro, linkea acá

El mejor jugador: Gonzalo Bergessio (Nacional).

El mejor arquero: Sergio Rochet (Nacional).

El mejor defensa: Yonatthan Rak (City Torque).

El mejor volante: Hernán Figueredo (Liverpool).

El mejor delantero: Gonzalo Bergessio (Nacional).

El jugador revelación: Facundo Torres (Peñarol).

El mejor extranjero: Gonzalo Bergessio (Nacional).

El mejor equipo: Liverpool.

El mejor técnico: Alejandro Cappuccio (Rentistas).

El mejor preparador físico: Adrián Rocamora (City Torque).

El mejor dirigente: José Luis Palma (Liverpool).

El mejor árbitro: Christian Ferreyra.

La mejor oncena: Sergio Rochet (Nacional); Franco Pizzichillo (City Torque), Yonatthan Rak (City Torque), Maximiliano Falcón (Rentistas), Camilo Cándido (Liverpool); Emiliano Martínez (Nacional), Hernán Figueredo (Liverpool), Facundo Torres (Peñarol), Gonzalo Vega (Rentistas); Gonzalo Bergessio (Nacional) y Juan Ignacio Ramírez (Liverpool).

Temporada 2021

Para ver todos los votos de 2021, rubro por rubro, hace clic acá

Mejor jugador: Agustín Canobbio (Peñarol).

Mejor golero: Sergio Rochet (Nacional).

Mejor defensa: Gary Kagelmacher (Peñarol).

Mejor volante: Walter Gargano (Peñarol).

Mejor delantero: Maximiliano Silvera (Cerrito).

Mejor técnico: Mauricio Larriera (Peñarol).

Mejor preparador físico: Alejandro Martínez (Peñarol).

Mejor equipo: Peñarol.

Mejor juez: Andrés Matonte.

Revelación: Maximiliano Silvera (Cerrito).

Mejor dirigente: Carlos Manta (Plaza Colonia).

Mejor extranjero: Leonai Souza (Plaza Colonia).

Equipo ideal: Sergio Rochet (Nacional); Giovanni González (Peñarol), Nicolás Olivera (Plaza), Gary Kagelmacher (Peñarol) y Gonzalo Camargo (Plaza); Agustín Canobbio (Peñarol), Walter Gargano (Peñarol), Leonai Souza (Plaza) y Facundo Torres (Peñarol); Agustín Álvarez Martínez (Peñarol) y Maximiliano Silvera (Cerrito).

Temporada 2022

Para ver todos los votos, rubro por rubro, hace clic acá

Mejor jugador: Felipe Carballo (Nacional).

Mejor golero: Sergio Rochet (Nacional).

Mejor defensa: Federico Pereira (Liverpool).

Mejor volante: Felipe Carballo (Nacional).

Mejor delantero: Thiago Borbas (River Plate).

Mejor técnico: Pablo Repetto (Nacional).

Mejor preparador físico: Marcelo Cabezas (Nacional).

Mejor equipo: Nacional.

Mejor juez: Christian Ferreyra.

Revelación: Franco Fagúndez (Nacional).

Mejor dirigente: José Fuentes (Nacional).

Mejor extranjero: Leonardo Coelho (Nacional).

Equipo ideal: Sergio Rochet (Nacional); José Luis Rodríguez (Nacional), Federico Pereira (Liverpool), Leonardo Coelho (Nacional), Camilo Cándido (Nacional); Felipe Carballo (Nacional), Fabricio Díaz (Liverpool), Maximiliano Cantera (Deportivo Maldonado); Alan Medina (Liverpool), Luis Suárez (Nacional) y Thiago Borbas (River Plate).

Temporada 2023

Para ver todos los votos, rubro por rubro, hace clic acá

Mejor jugador: Federico Pereira (Liverpool).

Mejor golero: Sebastián Britos (Liverpool).

Mejor defensa: Federico Pereira (Liverpool).

Mejor volante: Marcelo Meli (Liverpool).

Mejor delantero: Matías Arezo (Peñarol).

Mejor técnico: Jorge Bava (Liverpool).

Mejor preparador físico: Mauricio Ferraro (Liverpool).

Mejor equipo: Liverpool.

Mejor juez: Mathías De Armas.

Revelación: Mateo Antoni (Liverpool).

Mejor dirigente: José Luis Palma (Liverpool).

Mejor extranjero: Miguel Samudio (Liverpool).

Equipo ideal (4-3-3): Sebastián Britos (Liverpool); Juan de Dios Pintado (Defensor Sporting), Federico Pereira (Liverpool), Juan Izquierdo (Liverpool), Miguel Samudio (Liverpool); Marcelo Meli (Liverpool), Sebastián Rodríguez (Peñarol), Alan Medina (Liverpool); Luciano Rodríguez (Liverpool), Mathías Arezo (Peñarol) y Juan Ignacio Ramírez (Nacional).

federico pereira.jpg

Temporada 2024

Para ver todos los votos, rubro por rubro, hace clic acá

Mejor jugador: Leonardo Fernández (Peñarol).

Mejor golero: Washington Aguerre (Peñarol)

Mejor defensa: Guzmán Rodríguez (Peñarol).

Mejor volante: Leonardo Fernández (Peñarol).

Mejor delantero: Maximiliano Silvera (Peñarol).

Mejor técnico: Diego Aguirre (Peñarol).

Mejor preparador físico: Fernando Piñatares (Peñarol).

Mejor equipo: Peñarol.

Mejor juez: Christian Ferreyra.

Revelación: Juan Rodríguez (Boston River).

Mejor dirigente o SAD: Boston River.

Mejor extranjero: Luis Mejía (Nacional).

Equipo ideal (4-3-3): Washington Aguerre (Peñarol); Leandro Lozano (Nacional), Javier Méndez (Peñarol), Guzmán Rodríguez (Peñarol), Lucas Hernández (Peñarol); Eduardo Darias (Peñarol), Christian Oliva (Nacional), Leonardo Fernández (Peñarol); Nicolás López (Nacional), Bruno Damiani (Boston River) y Maximiliano Silvera (Peñarol).

Temporada 2025

Para ver todos los votos, rubro por rubro, hace clic acá

Mejor jugador: Abel Hernández (Liverpool).

Mejor golero: Gino Santilli (Cerro Largo).

Mejor defensa: Julián Millán (Nacional).

Mejor volante: Christian Oliva (Nacional).

Mejor delantero: Abel Hernández (Liverpool).

Mejor técnico: Joaquín Papa (Liverpool).

Mejor preparador físico: Fernando Piñatares (Peñarol).

Mejor equipo: Nacional.

Mejor juez: Gustavo Tejera.

Revelación: Nahuel Herrera (Peñarol).

Mejor dirigente o SAD: José Luis Palma (Liverpool).

Mejor extranjero: Julián Millán (Nacional).

Equipo ideal (4-3-3): Gino Santilli (Cerro Largo); Kevin Amaro (Liverpool), Nahuel Herrera (Peñarol), Julián Millán (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Christian Oliva (Nacional), Ignacio Sosa (Peñarol), Luciano Boggio (Nacional); Nicolás López (Nacional), Abel Hernández (Liverpool) y Nicolás Vallejo (Liverpool).