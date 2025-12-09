De Belén Aquino a Sofía Oxandabarat: repaso histórico con todas las ganadoras de Fútbolx100 Femenino

El fútbol femenino ha tenido un crecimiento exponencial en Uruguay durante los últimos años y para acompañar ese despegue Referí decidió en 2021 extender su tradicional encuesta Fútbolx100 (enfocada desde 1996 al masculino) al fútbol practicado por mujeres. Este año se realizó la quinta edición de la encuesta, en la que votan las capitanas y entrenadores de los 10 planteles de Primera División que disputaron el Campeonato Uruguayo 2025.

Los equipos que compitieron en Primera este año fueron Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, City Torque, Liverpool, Wanderers, San Jacinto Keguay, Canadian, Cerrito, Bella Vista y San Jacinto Keguay.

El formato de elección se realiza en base al sistema FIFA , a través del cual cada uno de los votantes elige tres en cada rubro (jugadora destacada, golera y revelación), con cinco puntos para la primera, tres para la segunda y uno para la tercera, y a un entrenador, que recibe un punto.

En 2021 la mejor jugadora del año fue Belén Aquino , en ese momento en Peñarol, quien actualmente juega en Inter de Porto Alegre.

Fútbolx100 Femenino: Sofía Oxandabarat, de Nacional, fue elegida como la mejor futbolista de Uruguay en 2024

En 2022 fue elegida Sofía Oxandabarat, quien en ese año jugó en Defensor Sporting y que repitió el premio en 2024 y 2025, en ambos casos como jugadora de Nacional.

En 2023, la mejor Jugadora fue la delantera de Peñarol, Wendy Carballo.

Oxandabarat ganó tres de las cinco ediciones del Fútbolx100 Femenino. Ya era la primera en repetir el galardón, y con el premio de este año se convirtió en la primera en obtener el premio en tres ocasiones, y en ganar dos de forma consecutiva.

Repaso histórico de las ganadoras de Fútbolx100 Femenino

2021

Mejor Jugadora: Belén Aquino (Peñarol)

Revelación: Oriana Fontán (Defensor Sporting)

Mejor Arquera: Anabel Ubal (Defensor Sporting)

Mejor Entrenador: Líber Correa (Defensor Sporting)

Campeón: Defensor Sporting

2022

Mejor Jugadora: Sofía Oxandabarat (Defensor Sporting)

Revelación: Sharon López (Defensor Sporting)

Mejor Arquera: Carla Sansonetti (Náutico)

Mejor Entrenador: Diego Testas (Nacional)

Campeón: Nacional

2023

Mejor Jugadora: Wendy Carballo (Peñarol)

Revelación: Lucía Flores (Peñarol)

Mejor Arquera: Andrea Morán (Nacional)

Mejor Entrenadora: Cecilia Santo (Peñarol)

Campeón: Peñarol

2024

Mejor Jugadora: Sofía Oxandabarat (Nacional)

Revelación: Clara Guell (Peñarol)

Mejor Arquera: Josefina Villanueva (Nacional)

Mejor Entrenador: Marcel Rauss (Nacional)

Campeón: Nacional

2025

Mejor Jugadora: Sofía Oxandabarat (Nacional)

Revelación: Martha Figueredo (Nacional) y Antonella Cordero (Defensor Sporting)

Mejor Arquera: Josefina Villanueva (Nacional)

Mejor Entrenador: Marcel Rauss (Nacional)

Campeón: Nacional

