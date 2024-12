Sofía Oxandabarat: le ganó al encierro, se abre paso en un periodismo machista y es por segunda vez la mejor futbolista de Uruguay en Fútbolx100

“Hoy en día me gusta mucho como juega Linda Caicedo, la colombiana que juega en Real Madrid. Me parece tremenda jugadora y me encanta. Una de las colombianas que estaba en Nacional la conoce y me consiguió un video donde me mandó un saludo. Yo justo le había arrobado una historia en Instagram cuando ella estaba jugando el Mundial Sub 20 y me mandó saludos” “Hoy en día me gusta mucho como juega Linda Caicedo, la colombiana que juega en Real Madrid. Me parece tremenda jugadora y me encanta. Una de las colombianas que estaba en Nacional la conoce y me consiguió un video donde me mandó un saludo. Yo justo le había arrobado una historia en Instagram cuando ella estaba jugando el Mundial Sub 20 y me mandó saludos”

Al principio la mamá se negaba a dejarla jugar en el club por miedo a que la lastimaran, pero su papá se enteró que Ferro Carril era un buen equipo y allá fue Sofía con apenas 7 años. Hasta los 13 años jugó al baby fútbol con varones en Ferro y después dejó, porque en esa época, en el Interior del país, no se había desarrollado el fútbol femenino.

Siguió jugando por pura diversión. “Nunca soñé con jugar en Montevideo, porque en ese momento no sabía ni como era”. Recién a los 20 años, cuando se mudó a estudiar en Montevideo, volvió a tomar contacto con el fútbol asociado. Aunque no fue tan sencillo.

Se probó en River Plate, pero como no conocía Montevideo, sentía que ir desde el Parque Batlle (donde vivía) al Parque Saroldi era demasiado lejos; por ese motivo dejó de concurrir. Fue en el segundo año de Facultad, donde estudiaba Comunicación, que se enteró que había un equipo de fútbol y se anotó. “Para divertirme un poco”, dijo.

oxandabarat-jpeg..webp Sofía Oxandabarat, goleadora de Defensor @AUFfemenino

Participó durante tres años y en 2019, luego de ganar un torneo de interfacultades, se sintió con confianza para volver a probar en un equipo de AUF. Entonces concurrió a un llamado de aspirantes en Racing, y quedó.

Al cabo del primer año (2020), Sofía se consagró goleadora del Campeonato Uruguayo de Segunda división con 20 goles y Racing logró el ascenso a Primera. “Nunca aspiré a mucho más. Mis compañeras me decían que me iban a citar a la selección cuando me vieran. Yo no tomaba dimensión de eso, porque no era lo que aspiraba. Las cosas que me fueron pasando se fueron dando solas”.

Al año siguiente el técnico y algunas compañeras de Racing se fueron a Torque, que iba a jugar en Segunda. “Creía que podía dar el salto para jugar en la A y caí en Defensor. Vicky Sena, una conocida, me dijo que fuera. Ese año salimos campeonas uruguayas y después jugamos la Copa Libertadores”.

La primera edición de Fútbolx100 Femenino se publicó en 2021 y Sofía Oxandabarat integró el podio de las mejores, detrás de Belén Aquino de Peñarol y Esperanza Pizarro de Nacional.

Continuó en Defensor Sporting en 2022 y fue elegida por primera vez como mejor jugadora de Uruguay.

-lcm1902-jpg..webp Sebastián Bauzá y Sofía Oxandabarat Foto: Leonardo Carreño.

Del Prado a Córdoba

Para la temporada 2023 pasó a Montevideo Wanderers, pero no le fue como imaginaba y en abril renunció a su contrato.

“Tuvimos problemas con la coordinadora. Le pedíamos condiciones básicas para entrenar porque no las teníamos. No queríamos entrenar en las mejores canchas, con luces, pedíamos que en la cancha donde estábamos, estuviera el pasto cortado, porque llegábamos y lo teníamos arriba del tobillo, era imposible. Le pedíamos un vestuario en condiciones, porque una compañera tuvo que llevar cosas para limpiarlo porque estaba horrible. Después, pasó lo del primer partido que jugamos contra River, con una jugadora inhabilitada. Estuvimos meses para tratar de chequearlo, nadie se hizo responsable. Lo único que le pedíamos a ella fue que diera la cara y dijera, ‘me equivoqué’. No es que la íbamos a matar. Pero nunca fue y ni dio la cara, empezó a echar la culpa a otra persona, como que fueron pasando muchas cosas. Nos reunimos con el gerente, que era (Mauricio) Nanni, y la charla no estuvo buena. Sentí que no me estaban valorando en el club, y dije, 'así no voy a seguir'. Yo tenía un contrato, era una de las tres jugadoras que tenía contrato, y me fui”.

Junto a Sofía también se marcharon el técnico Manuel Airala y las jugadoras Aída Camaño y Mariana Pion.

oxandabarat talleres.jpg

Dos meses después surgió la posibilidad de Talleres de Córdoba. Sofía había recibido llamadas de varios clubes, pero nunca aspiró a jugar en el exterior. Estaba tranquila en Montevideo, jugando al fútbol y trabajando en la clínica Fisiomed, de los exfutbolistas Gonzalo "Chory" Castro y su hermana Juliana Castro.

El técnico de Talleres fue uno de los que la llamó en enero de 2023, pero le dijo que no. “Capaz que a mitad de año”, le respondió. Sin saber lo que había ocurrido en Wanderers, el técnico le escribió otra vez y en el mes de junio, Sofía viajó a Córdoba.

Tuvo que dejar todo. El apartamento y el trabajo. “Estaba alquilando el apartamento, con todas mis cosas, y era un caos. Me cayó del cielo una compañera que fue profe en Defensor, que quería ir a vivir sola y le dije, ‘mirá, te dejo el apartamento todo amueblado, solo tenés que pagar gastos’. Me vino excelente”, recordó.

Dentro de la cancha le fue bien en Talleres. “Crecí mucho físicamente y como persona también, me hizo crecer pila haber vivido esa experiencia. Los entrenamientos son totalmente diferentes, el fútbol es totalmente diferente, es mucho más físico. Llegaba de no entrenar por lo que había pasado en Wanderers y al principio me costó, pero después que le agarré el ritmo estuvo bueno. Allá hay un cronograma, saées cuando jugás, a qué hora, todo, y es eso está muy bien”.

20241117 Sofía Oxandabarat. Clásico del fútbol femenino. Foto: Inés Guimaraens

Lo que no estuvo en la misma sintonía fue su vida después del entrenamiento. “Eso me costó. Iba solo a entrenar y no hacía más nada. Y me costó porque acá (en Montevideo) trabajaba, iba a jugar al fútbol, me juntaba con amigas, tenía una vida social bastante activa, y pasé a estar allá encerrada en mi casa todo el día, ir a entrenar, volver, estar sola y eso fue lo que me mató; por eso preferí volver a Uruguay, para estar bien”.

Del primer bajón a un nuevo título

La habían llamado de Nacional y de Racing de Argentina, pero la goleadora necesitaba volver a Uruguay.

El hecho de jugar la Copa Libertadores también era un incentivo. Finalmente, las tricolores se quedaron sin el torneo continental porque la Conmebol cambió la sede de Uruguay a Paraguay, y Nacional, que iba a participar por el cupo de anfitrión, quedó afuera.

“Nos enteramos por Twitter que se había cambiado la sede, no entendíamos nada. Empezamos a mandar mensajes a la gente de Nacional y ellos tampoco, no sabían nada, porque nunca les llegó un mail para decirles que se cambiaba la sede y que no iban a participar. Sí les llegó el mail diciéndoles que iban a participar y después cuando Nacional se trató de comunicar, no les contestaban. Fue todo muy desprolijo también por parte del AUF. De última avisá con tiempo, ‘mira, está complicado porque nos va a dar pérdida’, o la excusa que quisieran poner, pero nunca lo dijeron”.

Fue un golpe duro para el plantel, porque se estaba preparando para jugar la Copa Libertadores. “Cuando nos enteramos nos bajoneamos”, contó. También fue un bajón anímico para las cuatro jugadoras colombianas que habían firmado con Nacional para competir en el torneo continental.

Consejo para las futuras futbolistas: “Yo soy de las personas que piensa que el estudio está primero que cualquier otra cosa. Entiendo que es difícil estudiar y jugar al fútbol, pero creo que si te gusta de verdad, lo podés hacer. Pero yo no quiero que las chicas se mareen con pensar que te vas a jugar a Europa, te vas a jugar a otro lugar y te va a solucionar la vida, porque no pasa. No haces la diferencia económicamente en el fútbol femenino y después se termina el fútbol y ¿que hacés? Entonces que estudien y después si les gusta el fútbol que le metan y que disfruten. Económicamente en el fútbol femenino no haces la diferencia". Consejo para las futuras futbolistas: “Yo soy de las personas que piensa que el estudio está primero que cualquier otra cosa. Entiendo que es difícil estudiar y jugar al fútbol, pero creo que si te gusta de verdad, lo podés hacer. Pero yo no quiero que las chicas se mareen con pensar que te vas a jugar a Europa, te vas a jugar a otro lugar y te va a solucionar la vida, porque no pasa. No haces la diferencia económicamente en el fútbol femenino y después se termina el fútbol y ¿que hacés? Entonces que estudien y después si les gusta el fútbol que le metan y que disfruten. Económicamente en el fútbol femenino no haces la diferencia".

Después del cimbronazo emocional, Nacional se metió de lleno en su carrera por conquistar el Campeonato Uruguayo, aunque también tuvieron que sortear dificultades: “Empatamos el partido con Defensor y si bien dependíamos de nosotras, no podíamos perder más puntos. Por suerte empatamos el clásico en Las Acacias y eso nos dio vida, porque sabíamos que teníamos que ganar todo lo que quedaba, el clásico también, y por suerte se pudo dar”.

Nacional venció 3-0 a Peñarol, con dos goles de Sofía y uno de Alison Latúa, por la penúltima fecha de la serie campeonato y quedó un punto arriba de su tradicional rival.

“Si Peñarol ganaba ese partido se terminaba el campeonato y nosotros ya no teníamos más chance. Eso también nos ayudó porque mentalmente salimos preparadas, para decir, el único resultado que nos sirve es ganar y creo que a Peñarol eso le jugó un poco en contra. A ellas les servía el empate y nosotros salimos a ganar y así lo demostramos en la cancha. Se pudo ganar y eso nos dio tranquilidad para llegar al último partido con otro aire frente a Torque”.

20241117 Festejo de Sofía Oxandabarat. Clásico del fútbol femenino. Foto: Inés Guimaraens

Si bien Sofía ya había marcado un gol para Defensor Sporting contra Danubio en Jardines, vivió diferente los que le marcó a Peñarol: “Por todo el contexto, por saber que teníamos que ganar y como se dio, también que el Nacional el año pasado había perdido las finales contra Peñarol y este año tampoco le había podido ganar; la verdad que estuvo lindo”.

El contrato de Sofía con Nacional es por todo 2025, pero no tiene claro su futuro. Le gustaría participar con la selección uruguaya en la Copa América que se jugará entre julio y agosto en Ecuador, pero si el Campeonato Uruguayo se demora en empezar, sabe que las posibilidades disminuyen. Por eso no descarta volver a salir del país.

En el futuro le gustaría hacer el curso de entrenadora, pero no sabe si para ejercer o simplemente para "tener otras herramientas para cuando me toque hablar o comentar de fútbol”.

“La falta de apoyo al fútbol femenino termina cansando”

Luego de participar en la Copa Libertadores 2022 que se jugó en Ecuador, Sofía regresó a Montevideo y tuvo que defender la tesis en la Facultad para terminar la carrera de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, referida al rol de las mujeres en el periodismo deportivo y en el fútbol, temas en los que tiene una opinión clara y contundente.

“Sigue faltando apoyo más que nada en el fútbol femenino y no se le da mucho espacio a la mujer en el periodismo deportivo. Es bastante machista y sentimos que las mujeres tenemos que estudiar y estudiar, prepararnos un montón, para poder ganarnos un lugar y capaz que algunos hombres no estudiaron o solo hicieron un curso y están ahí por el hecho de ser hombres”, expresó.

Como periodista fue invitada a participar en las transmisiones de Antel de la Copa Libertadores femenina, Mundial Sub 17 femenino y Mundial Sub 20 femenino.

20241109 Sofía Oxandabarat mejor jugadora de Fútbolx100 Femenino. Foto: Inés Guimaraens

“Falta apoyo de todo, de la AUF, de la organización, cada vez siento que estamos peor, y de los clubes también. Son muy pocos los clubes que apoyan. Nosotras lo hacemos por amor al arte, porque recibimos un viático y si bien en Nacional tengo un contrato, en el resto de los clubes reciben viáticos que no les alcanza para cubrir el ómnibus”.

En julio de 2023, futbolistas de los 23 equipos de Primera y Segunda división de Uruguay se reunieron frente a la sede de la Mutual con un único fin: reclamar condiciones básicas para la práctica del fútbol.

“Sinceramente pensé que después de eso iba a pasar algo, pero al final quedó todo en la nada. Eso termina cansando, porque luchas por algo que no se puede conseguir. No les pedimos mucho tampoco, que haya una buena organización en el campeonato. Ahora se terminó el de este año y no se sabe cuándo va a empezar el que viene”, requirió.

Durante el año las jugadoras también reclamaron por las canchas y por las pelotas. “Eran muy malas. No sé de qué material pero parecían de plástico, no sé. Se mojaban y no las podías levantar, eran muy pesadas. Otras eran muy livianas, pateaban y se iban a cualquier lado. Era imposible jugar con esas pelotas, de verdad”, subrayó.

Excepto Nacional y Peñarol, que apuestan al fútbol de mujeres, “el resto de los clubes lo tienen por compromiso con Conmebol. Pero mientras existan mujeres y chicas que quieran jugar al fútbol sin que les interesen las condiciones, va a seguir existiendo el fútbol femenino. Les dan una cancha y dos pelotas, y las gurisas con tal de jugar van a ir y los clubes se van a seguir lavando las manos”, definió.