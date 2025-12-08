Dólar
Fútbol / LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

Este miércoles Referí anunciará a los ganadores de su encuesta Fútbolx100 que distinguirá a futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, dirigentes y árbitros más destacados de la Liga AUF Uruguaya 2025

8 de diciembre 2025 - 19:05hs
Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025

FOTO: Ignacio Mereola/FocoUy

El fútbol masculino de la temporada 2025 de la Liga AUF Uruguaya conocerá este miércoles 10 de diciembre a los ganadores en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí, llegó a su 24ª y distingue a las grandes figuras del año.

Un centenar de periodistas de todos los medios votan a los mejores futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, dirigentes y árbitros.

La votación, que está llegando a su final en estas horas, tiene a tres candidatos que pelear por el premio a Mejor Jugador de la temporada 2025 son dos jugadores de Nacional y uno de Liverpool: Julián Millán, Nicolás López y Abel Hernández.

Christian Ferreyra, buen manejo de partido

Christian Ferreyra: el árbitro récord del fútbol uruguayo en Fútbolx100, le ganó a la cédula y a sus propios miedos

Martha Figueredo (Nacional), Sofía Oxandabarat (Nacional) e Ilana Guedes (Liverpool) disputan el premio como Mejor Jugadora de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo en la encuesta Fútbolx100 Femenino
LAS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Femenino: Martha Figueredo, Sofía Oxandabarat e Ilana Guedes disputan el premio a la Mejor futbolista de 2025 en Uruguay

El colombiano Millán se consagró campeón de la Liga AUF Uruguaya con Nacional tras realizar una enorme temporada en la defensa tricolor.

Nicolás López fue el goleador de Nacional con 21 y quien con sus goles guió a su equipo hasta el final, en el que los albos levantaron la copa.

Abel Hernández fue el goleador del año con 25 goles y además la gran figura de Liverpool, que ganó el Torneo Apertura y clasificó a las semifinales de la Liga AUF Uruguaya.

Ninguno de los tres ganó la encuesta en sus anteriores 23 temporadas y el elegido será consagrado por primera vez como mejor futbolista del año, y pasará a integrar la galería de los mejores con Álvaro Recoba y Marcelo Zalayeta, dos veces premiados, Sebastián Coates, Antonio Pacheco, Ignacio González, Iván Alonso, entre otros, y en las últimas cuatro ediciones Agustín Canobbio, Felipe Carballo, Federico Pereira y Leonardo Fernández.

El miércoles podrá conocer todos los resultados en los portales y en las redes sociales de Referí y El Observador.

Haciendo click aquí podés ver a todos los premiados en 2024. Y aquí todos los ganadores desde 1996 a la fecha.

