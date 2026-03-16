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Javier Cardoso, con 43 años, logró la hazaña de cruzar a nado los 42 kilómetros del Río de la Plata y Diego Forlán lo felicitó con "orgullo"

El Mejor Jugador del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010, no escatimó elogios ante semejante proeza

16 de marzo 2026 - 18:39hs
Javier Cardozo cumplió su sueño y atravesó a nado el Río de la Plata

Javier Cardozo cumplió su sueño y atravesó a nado el Río de la Plata

El nadador uruguayo Javier Cardoso cumplió su gran objetivo y cruzó el Río de la Plata, hecho que fue resaltado por su amigo Diego Forlán en las redes sociales.

Cardoso, de 43 años, se ha especializado últimamente en maratones acuáticas.

Hace un mes, el uruguayo logró acceder al podio de la histórica maratón acuática Santa Fe-Coronda en Argentina y terminó en el podio de la competición, luego de cinco horas en el agua.

El cruce del Río de la Plata y la felicitación de Diego Forlán

Conseguir la maratón de Santa Fe-Coronda fue un gran paso para Javier Cardoso.

Pero su gran objetivo y para el que se preparó durante meses, fue cruzar a nado el Río de la Plata, uniendo los 42 kilómetros que unen Colonia y Punta Lara, en la provincia de Buenos Aires.

Lejos de amilanarse, Cardoso logró la hazaña de cruzar el río más ancho del mundo.

Su amigo Diego Forlán lo celebró en sus redes sociales.

"Javi, felicitaciones por esta tremenda hazaña. Cruzar nadando el Río de la Plata, el río más ancho del mundo es una hazaña impresionante y refleja años de preparación, disciplina y perseverancia", comenzó escribiendo el exfutbolista de la selección uruguaya.

Y continuó: "Un logro que inspira y nos llena de orgullo. ¡Felicitaciones!".

Aquí se puede ver el posteo de Diego Forlán:

forlan
Temas:

Diego Forlán Río de la Plata natación

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