Christian Ferreyra: el árbitro récord del fútbol uruguayo en Fútbolx100, le ganó a la cédula y a sus propios miedos

“Cuando pensé que se cerraban todas las puertas, por la edad (cumplía 33 años), había quedado en Segunda y creía que el arbitraje ya no sería para mí, me dieron todos los partidos importantes del año, la final de Tercera división, la final de la C, y me fue bien en 2011. Subí a Primera, salieron las designaciones y me designaron para aquel primer partido Racing-El Tanque Sisley en el Roberto”, comenzó explicando Ferreyra, el mejor árbitro del fútbol uruguayo del Campeonato Uruguayo 2024.