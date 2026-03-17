Mientras busca golero, Nacional se prepara para los partidos en los que no contará con Luis Mejía, que viajará a África convocado por la selección de Panamá

Nacional se prepara para jugar dos partidos el Torneo Apertura sin su golero y actual capitán Luis Mejía , quien fue convocado por la selección de Panamá para los amistosos de la Fecha FIFA de marzo.

Su citación se da en momentos en que los tricolores siguen en la búsqueda de un arquero, con el nombre del argentino Oscar Ustari como principal candidato, mientras esperan por una respuesta que se ha demorado más de lo estimado.

Mejía, uno de los arqueros de Panamá, selección que está clasificada al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, estará a la orden de Jadson Viera el próximo viernes ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Apertura, partido que se jugará a las 21:30 en el Franzini.

Luego de ese encuentro, Manotas viajará para sumarse a su combinado, que tendrá dos amistosos de visitante ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo , en Durban y Ciudad del Cabo, respectivamente, en los que buscarán medirse ante un rival similar a Ghana , a quien enfrentarán en la fase de grupos del Mundial.

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Por su convocatoria, el guardameta se perderá dos encuentros con Nacional.

Mejía no estará en la octava fecha, que se jugará entre semana, en la que los albos recibirán a Cerro Largo el próximo martes 24 de marzo a las 20:30 en el Gran Parque Central.

Además, no estará en la novena fecha, cuatro días después, cuando los tricolores visiten a Montevideo City Torque el sábado 28 de marzo a las 19:30, partido que en principio se jugaría en el Estadio Charrúa.

El panameño volverá a estar a la orden de Nacional en la décima fecha, cuando los albos recibirán a Central Español.

Sin avances por Ustari

Nacional sigue a la espera de la respuesta de Oscar Ustari, el veterano golero argentino a quien los albos quieren como uno de los suplentes de Mejía.

Oscar Ustari junto a Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami Oscar Ustari junto a Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami

La semana pasada el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman, señaló que en el cierre de esa semana iban a tener avances, pero por el momento no hubo confirmaciones.

Según supo Referí este martes, aún no recibieron respuesta de Ustari y Nacional no piensa en un plan b, por lo que sigue a la espera del ex Inter Miami y con pasado en Liverpool.

Sub 20 a la orden

El plantel tricolor tiene como primer suplente de Mejía a Ignacio Suárez, de 24 años, quien ya lo ha reemplazado en varias ocasiones y que suma 34 partidos en Primera, con 22 triunfos, 9 empates y 3 derrotas.

Suárez será quien lo sustituya ante Cerro Largo y Torque.

Nacional vs Cerro Largo / Ignacio Suárez Ignacio Suárez Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El tercer arquero de esta temporada es Federico Bonilla, pero el juvenil de 20 años sufrió una rotura de ligamentos de rodilla el pasado 25 de febrero, lo que llevó a que el club saliera a buscar un golero en condición de libre, al estar cerrado el período de pases, por lo que surgió el nombre de Ustari.

20250618 Federico Bonilla e Ignacio Suárez, Nacional. Foto: @Nacional Federico Bonilla e Ignacio Suárez Foto: @Nacional

Con la eliminación de la sub 20 tricolor en la Copa Libertadores, los albos tienen el regreso a Los Céspedes del golero Felipe Bianchi, quien también está a la orden del plantel principal.