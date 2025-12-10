Cruz Azul 1-2 Flamengo: doblete de Giorgian De Arrascaeta, el primero tras un grosero error en el partido por los cuartos de final de la Copa Intercontinental

Brasil y México protagonizan este miércoles un nuevo capítulo de su histórica rivalidad futbolística, con Flamengo y Cruz Azul enfrentándose en los cuartos de final de la Copa Intercontinental desde las 14:00 en Catar .

Hay uruguayos en cancha. En los cariocas son titulares Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela , mientras que Nicolás De la Cruz es suplente y Matías Viña no fue convocado para el torneo .

A los 14 minutos, De Arrascaeta abrió la cuenta al aprovechar un grosero error en la salida rival.

Luego, a los 44', empató Jorge Sánchez para los mexicanos con una gran definición.

En el segundo tiempo, a los 71', volvió a aparecer el De Arrascaeta para poner el 2-1.

Flamengo afronta el encuentro como campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão, mientras que Cruz Azul, vigente monarca de la Liga de Campeones de la Concacaf, quedó eliminado la semana pasada del torneo mexicano tras perder en semifinales frente a Tigres de Monterrey.

El ganador se medirá ante Pyramids de Egipto en la semifinal el día 13 de diciembre, mientras que en la final espera París Saint-Germain, encuentro a jugarse el 17 de diciembre.

Falta de títulos

El absoluto dominio de México en los torneos de la Concacaf (los clubes mexicanos ganaron 40 de los 62 títulos de su continente) no se repitió cuando sus representantes disputaron torneos de la Conmebol, pese a sus millonarios presupuestos.

Sin llegar a conquistar ninguna Libertadores (tres finales perdidas, entre ellas la de 2001 con Cruz Azul enfrentando a Boca Juniors), apenas el Pachuca logró celebrar un título en el que jugaron equipos sudamericanos: la Copa Sudamericana de 2006 contra el Colo Colo chileno.

En la extinta Copa Interamericana, que enfrentó al campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf con el de la Libertadores entre 1986 y 1997, el América de México levantó el trofeo en dos ocasiones y Pumas en otra.

Si se tienen en cuenta todos los duelos entre clubes mexicanos y de la Conmebol entre Libertadores, Sudamericana, Recopa y Mundial de la FIFA, el balance es de 42 victorias brasileñas, 16 empates y 35 victorias mexicanas.

La más reciente de ellas fue la del Pachuca contra el Botafogo en el Mundial de Clubes del año pasado, cuando los mexicanos arrollaron 3-0 a un Fogao que viajó a Catar directamente desde su estadio tras conquistar el título del Brasileirão, unos días después de haber ganado la Libertadores.

Flamengo, a imponerse

Este año, el Flamengo, pese a haber hecho también el doblete en Brasil y Sudamérica, ha tenido más tiempo para preparar el partido e intentará expandir su dominio nacional y regional a toda América.

Para ello, deberá vencer unas estadísticas negativas contra equipos mexicanos en partidos oficiales: suma tres derrotas y apenas una victoria en sus cuatro enfrentamientos, que supusieron dos grandes traumas.

Uno fue la humillante caída en los cuartos de final de 2008 al perder 3-0 en casa contra el América en el Maracaná, tras haber vencido en la ida 4-2 en el Azteca. La otra en 2014, cuando perdió los dos partidos de la fase de grupos contra el León y quedó eliminado.

Es además la primera vez que Flamengo y Cruz Azul se miden en partido oficial: hasta la fecha, jugaron tres partidos amistosos (dos en 1985 y otro en 1987), con un empate y dos victorias para el Cruz Azul.

La gran duda del Flamengo es si su delantero Pedro, baja los últimos meses por lesión, estará en condiciones de reaparecer en Catar, tras haber viajado con el equipo.

El técnico Filipe Luís se deshizo en elogios de su rival. "Cruz Azul es un equipo muy competitivo y muy bien entrenado. La liga mexicana es muy competitiva, disputada, con un poder financiero muy grande. Es un equipo con buenos jugadores, mucha calidad, físicamente muy fuerte. Será un partido muy disputado", avanzó el joven entrenador del Flamengo.

Por su parte, el Cruz Azul no podrá contar sin uno de sus puntales, el defensa Jesús Orozco, que se lesionó contra Tigres.

Los celestes llegan con el técnico argentino Nicolás Larcamón muy cuestionado tras la eliminación contra Tigres y las protestas de la afición para que deje el cargo.

Con base en AFP