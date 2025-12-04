Canelones: un ómnibus interdepartamental se incendió con 15 pasajeros a bordo

Un ómnibus interdepartamental se incendió en Canelones mientras trasportaba pasajeros, confirmaron fuentes de Policía Caminera a El Observador.
El foco ígneo se produjo sobre las 07:30 de este jueves a la altura del kilómetro 29 de la Ruta 8, en Canelones.
Por causas a determinar, la parte trasera del ómnibus, que tenía como destino Pando, se incendió.
En la unidad viajaban 15 pasajeros, los cuales "no presentaron lesiones", informaron desde Caminera.
A esta hora la ruta permanece parcialmente obstruida en la senda de sur a norte.
En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Caminera y efectivos de la Dirección de Bomberos, quienes mitigaron el foco ígneo.