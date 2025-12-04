Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / INCENDIO

Canelones: un ómnibus interdepartamental se incendió con 15 pasajeros a bordo

De acuerdo a lo informado por Policía Caminera, ninguno de los pasajeros presentó lesiones

4 de diciembre 2025 - 10:30hs
Incendio ómnibus
Capturas de Policía Caminera

Un ómnibus interdepartamental se incendió en Canelones mientras trasportaba pasajeros, confirmaron fuentes de Policía Caminera a El Observador.

El foco ígneo se produjo sobre las 07:30 de este jueves a la altura del kilómetro 29 de la Ruta 8, en Canelones.

Por causas a determinar, la parte trasera del ómnibus, que tenía como destino Pando, se incendió.

Más noticias
El Residencial Adulto Mayor de Treinta y Tres sufrió la peor tragedia al morir los diez residentes a causa de un incendio
TRAGEDIA

Condenaron a dueña y empleada del residencial de Treinta y Tres en el que murieron 10 ancianos en un incendio

Auto atrincherado en rambla de Pocitos
ATRINCHERADOS

Dos personas se atrincheraron en un auto en la rambla de Pocitos: iban a ser guinchados por circular con una sola matrícula

En la unidad viajaban 15 pasajeros, los cuales "no presentaron lesiones", informaron desde Caminera.

A esta hora la ruta permanece parcialmente obstruida en la senda de sur a norte.

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Caminera y efectivos de la Dirección de Bomberos, quienes mitigaron el foco ígneo.

Temas:

ómnibus incendio Canelones Policía Caminera Bomberos

Seguí leyendo

Las más leídas

Así inició el show de Shakira en el Estadio Centenario
SHAKIRA

Shakira en el Centenario: el espectáculo inició con más de una hora de retraso con respecto a lo previsto

Tomás Romay y Carolina Ache
DECLARACIÓN JURADA

Tras más de tres años de idas y vueltas, la Jutep publicó patrimonio de US$ 11,3 millones del esposo de Carolina Ache

UTE Premia
FACTURAS

Se aprobó el UTE Premia: cuántos clientes serán beneficiados en diciembre

Amenazas de bomba contra el show de Shakira: autoridades descartaron peligro
SHOW EN EL CENTENARIO

Amenazas de bomba contra el show de Shakira: autoridades descartaron peligro

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos