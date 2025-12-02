Dos personas se atrincheraron en un auto en la rambla de Pocitos: iban a ser guinchados por circular con una sola matrícula

Dos hombres de 47 y 49 años fueron advertidos por los inspectores de tránsito de Montevideo de que serían guinchados debido a que les faltaba una de las matrículas en su auto , por lo que se atrincheraron en el vehículo .

El hecho ocurrió sobre la rambla de Pocitos y ocasionó cortes de tránsito temporales mientras avanzaba las negociaciones para que los atrincherados salieran del vehículo.

Finalmente, lograron su cometido porque el auto no pudo ser guinchado al estar ellos arriba . Los negociadores de la Policía condujeron, con los atrincherados dentro, el vehículo hasta la Seccional Décima .

Familiares de estas personas se acercaron hasta el lugar. El hijo del conductor afirmó que su padre no se bajó del auto como le pedían las autoridades porque estaba "indignado" .

"Mi padre venía conduciendo el vehículo, aparentemente perdió una de las matrícula del vehículo", contó el hijo a Telemundo de Canal 12, luego narró que los inspectores le advirtieron que "iban a levantar el auto y que le iban a sacar la matrícula".

Antes que le sacaran la matrícula, el conductor le quitó la chapa a su auto y se atrincheró. También le realizaron una espirometría, según lo declarado por su hijo. "En vez de haber puesto una multa fácil (..) todo este revuelo me parece demasiado".

La cuñada del conductor también se acercó al lugar y aseguró que este hombre "tiene carácter". "Mi marido es el que se suma al atrincheramiento, se entera y se sube, ahora quedan los dos atrincherados", afirmó la mujer.

"Esto se transformó en una puja con los inspectores", sentenció la mujer. La Fiscalía de Flagrancia de 1° Turno dispuso mantener el vehículo a disposición y el cese de detención. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes penales.