ANP aprobó colocar una placa en honor a Ho Chi Minh en el Puerto de Montevideo

Está previsto que la placa sea instalada sobre la terminal fluviomarítima de pasajeros, próxima a su acceso en el interior del hall principal

1 de diciembre 2025 - 16:02hs
El expresidente de Vietnam,&nbsp;Ho Chi Minh

El expresidente de Vietnam, Ho Chi Minh

Foto: AFP

En el marco de la polémica suscitada por la decisión de la Junta Departamental de Montevideo de no aceptar la instalación de un busto de Ho Chi Minh que fue donado por el gobierno de Vietnam, la Administración Nacional de Puertos (ANP) aprobó la colocación de una placa en recuerdo al líder vietnamita en el Puerto de Montevideo.

En una resolución de la que dio cuenta en primera instancia el periodista Eduardo Preve y a la que tuvo acceso El Observador, se revela que la colocación de la placa tiene como propósito "destacar" la importancia "histórica" que tuvo la escalada de Ho Chi Minh en 1912 en el Puerto de Montevideo, durante "su trascendental viaje en búsqueda de la liberación nacional".

Está previsto que la placa sea instalada sobre la terminal fluviomarítima de pasajeros, próxima a su acceso en el interior del hall principal.

En el documento se destaca que la iniciativa representa una oportunidad para "fortalecer" las relaciones bilaterales de ambos países, así como para "preservar el legado histórico compartido".

"Estas propuestas colocan al Puerto de Montevideo en un espacio de encuentro y cooperación entre naciones", agrega la resolución.

La aprobación de la ANP ocurre en medio de la controversia por la decisión Junta Departamental de Montevideo de no aceptar la instalación de una estatua de Ho Chi Minh que fue donada a la Intendencia de Montevideo por el gobierno de Vietnam.

La decisión se encuentra en pausa en la Junta debido a que necesita una mayoría especial de dos tercios, es decir, 21 ediles. El Frente Amplio cuenta con 17 representantes en este órgano, mientras que los ediles de la Coalición Republicana manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Semanas atrás, el presidente del órgano legislativo, Gonzalo Sánchez, había reconocido a El Observador que la negativa de colocar el busto podría dificultar la visita de la vicepresidenta vietnamita.

Tras esto, y en una comunicación diplomática a la que accedió días atrás El Observador, la vicepresidenta del país asiático, Vo Thi Anh Xuan, informó que postergaría su viaje a Uruguay por "circunstancias imprevistas".

"Este aplazamiento constituye una causa de fuerza mayor y no afecta, en ningún caso, la tradicional amistad y la buena cooperación entre Vietnam y Uruguay", aseguró la vicepresidenta en la carta dirigida a su par uruguaya, Carolina Cosse.

Finalmente, llama a continuar la "coordinación para el intercambio de visitas de alto nivel entre los líderes de ambos países en el futuro".

Temas:

Ho Chi Minh ANP puerto de Montevideo Vietnam Junta Departamental de Montevideo

