Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Viernes:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / TRAGEDIA

Condenaron a dueña y empleada del residencial de Treinta y Tres en el que murieron 10 ancianos en un incendio

Ambas mujeres fueron condenadas a cinco años de penitenciaría, pero solo pasarán un año en prisión

27 de noviembre 2025 - 10:06hs
El Residencial Adulto Mayor de Treinta y Tres sufrió la peor tragedia al morir los diez residentes a causa de un incendio

El Residencial Adulto Mayor de Treinta y Tres sufrió la peor tragedia al morir los diez residentes a causa de un incendio

Las dos mujeres, de 48 y 30 años, admitieron su responsabilidad y fueron condenadas a cinco años de penitenciaría por un delito de homicidio culpable complejo. De todas formas, solo pasarán un año en prisión. Luego, estarán otro año en prisión domiciliaria total, otro año con arresto domiciliario nocturno y dos años en libertad a prueba.

La empleada fue condenada por negligencia al tiempo que la dueña recibió sentencia por violación de leyes y reglamentos, confirmó El Observador con fuentes del caso.

Más noticias
Operación en Tacuarembó
TACUAREMBÓ

Violencia, esclavización y privación de alimento: allanaron un residencial con condiciones "inhumanas" en Tacuarembó

Luis Alberto Mulnedharer, el Colorado de Omar
PERSONAJE

¿Por qué el Colorado de Omar terminó viviendo en la calle? La directora de uno de los últimos residenciales donde estuvo explicó las razones

El incendio ocurrió en la madrugada, a las 06:00, en una habitación con una estufa a leña prendida. Según la investigación, una brasa de la estufa saltó a una alfombra o un mueble y el local tomó fuego vorazmente.

Murieron diez ancianos: ocho mujeres y dos hombres. La empleada del lugar fue la única que logró huir del lugar y no sufrió afectaciones por las llamas.

El residencial "Adulto mayor", ubicado en Manuel Meléndez entre Simón del Pino y General Manuel Oribe -en el centro de la capital departamental-, no se encontraba entre los 221 que están habilitados por el Ministerio de Salud Pública, pero sí era parte de los 852 con registro y que el ministerio fiscalizaba.

La ministra de ese momento, Karina Rando, aseguró que era "un establecimiento que estaba en muy buenas condiciones" y que en las inspecciones solo se habían registrado "observaciones mínimas que habían sido levantadas".

Temas:

Treinta y Tres residencial incendio condena

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Pablo Brianza se despidió de Canal 5
TELEVISIÓN

Conductor de Canal 5 se despidió al aire tras ser desvinculado y reclamó que le deben dos meses de salario

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera
DERECHOS DE TV

Primeros efectos del llamado a licitación por derechos de TV: los clubes recibirán US$ 5.500.000 para infraestructura y apuntan a 2027 con todos los estadios iluminados

Flavio Perchman y Ricardo Vairo
NACIONAL

Balance de Nacional en el primer año de Vairo y Perchman: ingresos por US$ 30 millones, transferencias por US$ 12 millones y recuperaron 6.400 socios

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos