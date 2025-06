¿Por qué el Colorado de Omar terminó viviendo en la calle? La encargada de su último residencial explicó las razones

La información fue publicada originalmente por el medio local El megáfono, que señala que Mulnedharer fue derivado a un refugio. Sin embargo, sus problemas de salud requieren una atención permanente y de una escala que no le podían proporcionar en ese lugar, por lo que desde el anterior fin de semana está alojado en un residencial para ancianos de Pando, gestionado por la Intendencia de Canelones.

TELEVISIÓN El colorado de Omar habló por primera vez tras su alta del hospital: "Me dieron una paliza para robarme $200"

En un video publicado en sus redes sociales, Alciaturi aseguró que el Colorado ingresó en el Residencial Empatía luego de sufrir un ACV en 2024 y de pasaron "muchos meses" en la Médica Uruguaya.

"Allí le trataron de gestionar el traslado a un residencial, y desde el Mides en ese momento dijeron que no había cupo, entonces no sabían a donde derivarlo. Me ofrecí a recibirlo a costo cero. Él tiene su casa en Playa Pascual, tiene su pensión, nunca toqué un peso de esa pensión. Sí quise recibirlo de corazón porque lo conozco hace muchos años de Canal 4. Tenía lugar y lo recibimos con todo el cariño y la contención", comentó.

La mujer agregó que en su residencial, Mulnedharer tenía a su disposición un médico y un fisioterapeuta, pero nunca llegó a estar bien allí.

"¿Qué pasó? Demoró mucho en estar bien, en poder caminar. Se empezó a poner nervioso, manifestando que nos iba a prender fuego el residencial, que no le gustaba estar ahí. Me puse nerviosa, realmente, porque entendí que ese no era el lugar para él, que necesitaba otro tipo de ayuda, psiquiátrica. Ahí recurrí a la Médica Uruguaya y a un asistente social."

Alciaturi aseguró que en la mutualista lo "tuvieron un par de horas", volvió a su residencial, se "repitieron los episodios", y volvió nuevamente a la Médica Uruguaya.

"Ellos le consiguieron un lugar en Sauce, donde lo atendieron muy bien, con la contención y atención necesaria. Pero él se sentaba afuera, pedía ayuda a los gritos, decía que no quería estar ahí, que lo tenían encerrado, un montón de cosas que no eran ciertas. Llegó a tirar sus documentos a la estufa. Lo llevaron a una seccional a renovar sus documentos y ahí el manifestó un montón de cosas que no eran ciertas, y lo mandaron a un refugio. De ahí sé que fue a otro, o se fue por voluntad propia, y ahí entró en situación de calle."

Alciaturi dice que no le desea "a nadie estar en la calle y menos con los fríos que hacen ahora, pero era lo que él quería".

"En un residencial no se puede tener a nadie que no quiere. Pero sobre todo no se puede tener a personas con patologías y temas de salud mental como él, porque puede prender fuego el residencial, atentar contra su vida, porque realmente el residencial y sus compañeros pueden salir muy perjudicados", agregó.

"Espero que esté bien. Me alegro de todo corazón que no esté ya en la calle, pero pienso que hay centro de salud mental que sí son los adecuados para algunas personas. Pero no todas las personas que tienen cuestiones psiquiátricas pueden ir a un residencial porque pueden ocasionar serios problemas y afectar al resto de las personas que viven allí.

"Quedé llorando de la rabia porque creí que daba lo mejor y la otra persona no lo valoraba, pero entendí que no era así, que tiene problemas y que yo no soy la persona adecuada y mi residencial no es el lugar adecuado. Creo que hice lo mejor para el entorno", concluyó.