El colorado de Omar habló por primera vez tras su alta del hospital: "Me dieron una paliza para robarme $200"

En un móvil de 8 AM de Canal 4, Mulnedharer contó "me dieron una paliza para robarme $ 200. Me cagaron la vida. Eran tres tipos y una mujer, fue de tarde. Me robaron el bolso, me pidieron la plata y no tenía nada más. El tipo me revolvía y como no tenía nada me reventó la cabeza. La mujer le gritaba 'matálo'".