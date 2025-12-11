"Esto es legalizar el dedazo": iniciativa colorada terminó siendo aprobada solo con votos de blancos y del FA y generó fuertes cruces en la coalición

Era el proyecto emblema del fallecido senador colorado Adrián Peña. Lo impulsó durante la administración anterior, contrario a la opinión de sus colegas de la coalición, y por un voto no logró conseguir la mayoría especial que precisaba para regular el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales . Con el nuevo período legislativo, los colorados volvieron a poner el tema sobre la mesa y lograron aprobarlo por unanimidad en Diputados.

Ese proyecto, que constaba solo de dos artículos y fue votado a solo cuatro días de las elecciones departamentales, decía grosso modo que los ingresos para nuevos funcionarios presupuestados o contratados debían hacerse mediante concurso o sorteo y que en los 12 meses anteriores a las elecciones no se podían realizar contrataciones de ese tipo.

Pero los cambios que se hicieron en el Senado llevaron a que la cámara alta primero y luego la Cámara de Diputados –en su rol de tercera cámara– aprobaran el proyecto solo con votos de blancos y frenteamplistas y que los colorados, impulsores iniciales, hicieran fuertes críticas a sus correligionarios.

CASO OJEDA Senado analiza desde este martes la denuncia contra Andrés Ojeda por presunta violación de la Constitución

Es que en la Cámara de Senadores el proyecto fue significativamente modificado y para el Partido Colorado perdió total sentido.

“Íbamos a tener un proyecto por el que se iba a terminar el famoso dedazo que utilizan las intendencias para meter militantes y familiares pero todo lo que habíamos logrado ganar, hoy lo perdimos en transparencia e igualdad de oportunidades para la gente”, dijo en sala el diputado colorado Walter Cervini.

Para el legislador el proyecto que aprobó el Senado permite que “siga en pie la teoría de que si sos amigo o familia de un político tenés más chances de entrar” a la administración pública. “Esto es legalizar el dedazo”, agregó en una apasionada intervención y acusó a blancos y frenteamplistas de votarlo en primera instancia (cuando en Diputados salió por unanimidad) porque estaban en campaña electoral.

“Gargantean con la transparencia y la igualdad (…) es una tomadura de pelo lo que nos hacen y es tomarle el pelo a la gente", apuntó.

Walter Cervini Instagram de Walter Cervini

No fue solo el Partido Colorado el que criticó la actitud de frenteamplistas y blancos. Desde Cabildo Abierto también plantearon sus cuestionamientos. “Trajeron el título que le había puesto Adrián Peña pero lo dieron vuelta. Nada tiene que ver con el espíritu del proyecto que se presentó en su momento que era para cortar con el acomodo de punteros políticos”, dijo Álvaro Perrone en sala.

¿Cuáles son los cambios cuestionados? Principalmente dos. Por un lado el proyecto aprobado en el Senado permite la designación directa (sin sorteo ni concurso) de hasta un “4% del total de cargos presupuestales del respectivo gobierno departamental”. Esos funcionarios cesarán al finalizar el período de gobierno en el que fueron designados.

Y, además, establece una serie de excepciones que permiten realizar contrataciones en los 12 meses antes de la finalización del gobierno departamental. Se podrán contratar “cargos políticos o de particular confianza” y realizar contratos zafrales, eventuales, pasantes, becarios u “otras modalidades que se establezcan por decreto de la Junta Departamental sancionado por mayoría especial de dos tercios”.

Conflictos en la coalición

Apenas había comenzado la discusión del proyecto, los blancos pidieron un cuarto intermedio para “ordenar la tropa”, graficó un diputado en diálogo con El Observador. Los legisladores del Partido Nacional se quisieron adelantar a la jugada y trataron de acordar no responder a “los enojos” del Partido Colorado.

En la idea inicial, solo iban a hablar los blancos Diego Echeverría y Juan Martín Rodríguez. Pero en el devenir del debate, y ante fuertes acusaciones de distintos dirigentes colorados, hubo otros legisladores blancos que no se aguantaron y contestaron. Pero el debate empezó antes.

Rodríguez reivindicó que el proyecto aprobado en el Senado es “mucho mejor” que el aprobado en Diputados y recordó que si bien votaron cuando se trató en mayo también presentaron una serie de sustitutivos que no fueron contemplados.

El diputado blanco aseguró “hace más de un siglo” integrantes de su partido “derramaron sangre” para defender la autonomía y la descentralización y celebró que con los cambios el proyecto también contempla situaciones de emergencia como el tornado de Dolores.

Sin embargo, el diputado Cervini volvió a pedir la palabra para cuestionar a su colega: “Que me explique el diputado en qué pasaje del proyecto se corta con los acomodos, la joda en las intendencias, porque no lo encuentro”, dijo respecto a la “mejora” señalada por Rodríguez.

Pero no fue ahí cuando el tono subió entre blancos y colorados sino cuando el legislador nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter pidió la palabra. Luego de defender algunos pasajes del proyecto apuntó directamente al Partido Colorado y aseguró que su desempeño en las elecciones departamentales tiene que ver con que “no recorren y no trabajan con la gente”. “Por eso el Partido Colorado no crece”, apuntó.

Obviamente Cervini no dejó pasar el comentario: “Le quiero agradecer, aunque no se lo pedimos, el análisis político electoral de los resultados de las elecciones departamentales”, ironizó y siguió: “Uno de los problemas del Partido Colorado es que el Partido Nacional no accede a tener el Coalición Republicana en todo el país”.

Fue entonces que el presidente de cámara, Sebastián Valdomir, dijo que se había “personalizado totalmente el debate” y pidió colaboración a los legisladores antes de decir que había una “lista de alusiones” en referencia a quienes se habían anotado para contestar las distintas acusaciones.

Pero antes de que siguiera el cruce entre blancos y colorados, el coordinador de la bancada nacionalista, Juan José Olaizola, pidió otro cuarto intermedio y los blancos volvieron a “ordenar la tropa”. A la vuelta solo habló la diputada y exintendenta Adriana Peña y el debate retomó su curso normal.

Del Frente Amplio solo intervinieron Fernando Amado, que abrió el debate como miembro informante de la comisión de Constitución, y Joaquín Garlo que fue el último orador.

El legislador de Maldonado celebró que “por primera vez” Uruguay va a tener un ley que regula el ingreso a los gobiernos departamentales y destacó, al igual que Peña, que el Congreso de Intendentes –donde hay blancos, colorados y frenteamplistas– había respaldado por unanimidad el proyecto del Senado.

Finalmente, solo con votos de blancos y frenteamplistas, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de los colorados sin votos colorados.