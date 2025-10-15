El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de regulación de ingreso a intendencias: vuelve a Diputados para sanción final

El Senado aprobó este martes el proyecto que regula el ingreso de funcionarios a las intendencias, con algunas modificaciones, y lo remitió a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La votación arrojó 24 votos afirmativos sobre un total de 29.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El objetivo principal de la ley es establecer un criterio para la selección de personal en las intendencias mediante concursos abiertos, permitiendo la participación de toda la ciudadanía. La norma contempla que la modalidad general para el ingreso de funcionarios sea por llamados a concurso o designación por sorteo, con la excepción de los cargos vinculados al equipo de confianza del intendente, como los directores, quienes serán de designación directa y cesarán junto con el jerarca.

Una de las modificaciones que introduce el proyecto establece que hasta el 4% de los ingresos podrán ser a consideración del jerarca de turno, tomando como referencia el total de funcionarios de la plantilla.

Este proyecto, que ha sido objeto de estudio y debate en el Parlamento durante un largo período, también fue trabajado de manera conjunta con el Congreso de Intendentes, quienes colaboraron en el diseño de la propuesta.

El texto ahora será analizado por los diputados para su sanción final.