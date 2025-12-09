Senado analiza desde este martes la denuncia contra Andrés Ojeda por presunta violación de la Constitución

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado empezará a analizar "formalmente" este martes la denuncia presentada contra el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda , por haber ejercido su profesión como abogado penalista mientras se desempeña como legislador, violando presuntamente el artículo 124 de la Constitución .

"Hoy va a ingresar formalmente. Esto merece un estudio de mucha profundidad. Hay mucha cosa en juego, los fueros de un legislador, está sobre la mesa la destitución o no de un parlamentario. Por lo tanto, creo que tenemos que hacerlo de manera muy responsable ", dijo el senador del Frente Amplio (FA) y presidente de la comisión, Nicolás Viera, en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

De acuerdo con el legislador frenteamplista, el primer paso a seguir con el estudio del caso será "tener la mayor cantidad de asesoramiento e información posible" .

"Hoy es la última sesión formal de la comisión, pero nosotros desde el Frente Amplio estamos dispuestos a seguir trabajando incluso en el receso si es necesario para que esto pueda resolverse. Nos parece que es muy interesante que así ocurra. No es algo que surja del sistema político, sino desde filas del Partido Colorado ", destacó.

Consultado por las interpretaciones diversas que se han suscitado sobre el artículo 124 de la Constitución, Viera explicó que la comisión "no ha empezado a estudiar el asunto" y destacó que todos los informes que han visto pertenecen a la "órbita pública y periodística".

"Nosotros en la comisión no tenemos ningún elemento aun para poder evaluar, esos procesos hay que respetarlos. Por lo tanto, lo que corresponde es darnos una forma de trabajo en la comisión para conseguir información y tratar de que esos juristas puedan venir a la comisión a dar sus puntos de vista", dijo.

Preguntado sobre si la denuncia puede responder a un efecto boomerang por la posición de Ojeda -quien es vicepresidente de la comisión- en el tema Danza, sostuvo: "Puede serlo, son posicionamientos políticos muy arriesgados. Ante cuestionamientos de la constitucionalidad o no de determinado proceder de un jerarca, tenés que estar muy seguro de que tu accionar no te va a comprometer con lo que dijiste hace una semana".

Viera finalmente apuntó que le llamó "un poco la atención" que el senador colorado "no hable" sobre su caso, aunque, esas son "decisiones personales que él toma", sostuvo.