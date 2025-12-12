Peñarol refuerza su estructura deportiva en básquetbol con un impactante nombre que llega directo desde Nacional

El templo del básquetbol de Peñarol: el Palacio Cr. Gaston Guelfi

El entrenador del básquetbol de Peñarol , Leandro García Morales, extendió en las últimas horas su contrato con el club hasta el final de la temporada 2027-2028 y el club sumará en la semana próxima a un gerente deportivo de renombre: Martín Osimani .

En medio del interés de Nacional por contratar a Maximiliano Silvera, quien ya se despidió de Peñarol el aurinegro acordó en las últimas horas la contratación de una figura de peso en las estructura deportiva del básquetbol tricolor ya que Osimani era el head coach de las juveniles desde 2021 y había realizado un gran trabajo en esa área.

García Morales llegó a Peñarol el 17 de marzo de este año como asistente técnico del argentino Guillermo Narvarte, en reemplazo de Leonardo Zylbersztein.

Culminada una tenebrosa temporada donde Defensor Sporting le remontó la serie de cuartos de final 3-2 tras estar 2-0 abajo y en la que Nacional le ganó todos los clásicos, Peñarol comenzó a ejecutar cambios en su estructura interna de básquetbol.

En mayo fue elegido Santiago Sánchez como presidente, cerrándose el ciclo de Gastón Diz.

García Morales fue designado como entrenador en jefe el 8 de junio firmando un contrato por dos temporadas.

Junto a él llegó Santiago Véscovi desde el básquetbol de España, también con un vínculo por dos años.

Bajo el mando de García Morales, que desde que tomó las riendas del club impuso cambios profundos en la estructura del club, Peñarol le ganó los dos clásicos a Nacional y lleva una racha de 10 victorias contra dos derrotas, una de las cuales se dio por una sanción contra sus hinchas por un incidente con una bandera en partido ante Hebraica Macabi.

Lo que la directiva de Sánchez pretende con esta renovación es generar un proceso a largo plazo que sea independiente de los resultados del primer equipo de Peñarol

Si bien el ciclo de García Morales será revisado a cada final de temporada, el mensaje que se le brinda al entrenador es que pueda ejecutar planes en el corto, mediano y largo plazo.

Ese plan macro del club abarca al básquetbol de formativas de Peñarol y también al femenino.

Si bien el objetivo que Peñarol tiene trazado en la interna es ganar por primera vez la Liga Uruguaya de Básquetbol, el club quiere seguir potenciando sus trabajos desde la base y también llegar a poner en cancha un equipo de mujeres en la Liga Femenina.

Peñarol trae a Martín Osimani desde Nacional

Para dar un nuevo paso en el reforzamiento de su estructura deportiva, Peñarol tiene acordada la llegada de Martín Osimani como director deportivo. La notica fue brindada por Básquetbol de Primera de Sport 890 y confirmada por Referí.

Osimani fue el head coach de las formativas de Nacional desde 2021. Es amigo personal de García Morales, hicieron juntos gran parte de sus carreras tanto en Biguá como en la selección uruguaya y se retiraron juntos tras la temporada 2023-2024 jugando por Biguá.

Durante el ciclo de Pablo López en Peñarol, desde febrero de 2021 a 2023, César Somma fue el gerente deportivo del básquetbol de Peñarol.

En diciembre de 2023 fue contratado en su lugar Edgardo Ottati, quien fue quien acordó con la dirigencia la llegada de Marcelo Signorelli al club, pero que se fue cuando se terminó el ciclo del entrenador.

Con la llegada de Osimani, Peñarol volverá a llenar ese cargo que había quedado acéfalo.

Según pudo saber Referí, Osimani llegará solo al club y la semana próxima será presentado oficialmente.

El objetivo que persigue el club es que el Oso aporte su visión del básquetbol uruguayo y su experiencia en juveniles para que analice las debilidades del club y potencie sus virtudes.

Desde que Peñarol volvió al básquetbol en 2018, montó toda su estructura de formativas.

Actualmente, Peñarol compite en la Serie 2 en U10, U11, U14, U16, U18 y U20 y tiene planteles B que compiten con el nombre de Carboneros en la Serie 7 en U14, U16 y U18.

El coordinador de las formativas desde hace años es Gonzalo Berretta.

En femenino, Peñarol compite en U12, U14, U16 y U19.

El femenino está en Serie 2 donde se había pactado un régimen de cuatro ascensos y descensos al final de la temporada, sin embargo, antes del último partido de la última fecha, la Federación decidió que los ascensos solo iban a ser dos. Peñarol terminó tercero por lo que seguirá en Serie 2.

El club mueve 200 personas entre niños y adolescentes con sus formativas y su escuelita.

Las prácticas se dividen entre el Palacio Peñarol y el Colegio Seminario.

Contra Urunday Universitario, Peñarol estrenó dos jirafas nuevas con sus respectivas pantallas con el reloj de posesión de 24 segundos y espera que el consejo directivo apruebe la compra de una (o dos) pantallas nuevas, más moderna, con mejor definición y más capacidad de brindar datos del partido a los espectadores.