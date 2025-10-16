El efecto Leandro García Morales en Peñarol: los tres grandes cambios que ejecutó y el nivel de "exigencia" que le impone al presidente Santiago Sánchez

Peñarol tuvo un estreno soñado en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 al ganarle por paliza a Nacional 87-62 dejando atrás una racha de cinco clásicos seguidos con derrotas. El cuerpo técnico y el plantel se mantuvieron en silencio tras la victoria. No se dieron notas porque no se logró nada. El foco está puesto en el trabajo, en el perfeccionamiento en cada entrenamiento, en el próximo partido (viernes, hora 21.15 ante Malvín) y, sobre todo, en mantener los pies sobre la tierra.

Es el método Leandro García Morales, uno de los grandes iconos de la Liga Uruguaya de Básquetbol que el año pasado lanzó su carrera como entrenador en Astros de Jalisco y que el 17 de marzo de este año desembarcó en Peñarol para completar la Liga 2024-2025 como asistente técnico del argentino Guillermo Narvarte.

"Es la mejor decisión que tomé desde que soy el presidente de Peñarol en básquetbol", contó a Referí Santiago Sánchez , titular de este deporte en filas aurinegras desde el pasado 13 de mayo .

"Desde que Emiliano Serres sacó la bolilla de Nacional en el sorteo de la Liga, para la primera fecha, en vez de preocuparnos por el rival, que es el campeón, entendimos que era muy importante estar fuertes como grupo, tirar todos para el mismo lado, saber que esta Liga empieza de cero, que no había que cargar con la responsabilidad de la seguidilla de clásicos perdidos y que teníamos 20 días para preparar bien el partido", reveló Sánchez.

BÁSQUETBOL Las chicanas de Peñarol a Nacional luego de la goleada clásica en la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

LIGA URUGUAYA Nacional 62-87 Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol: paliza del aurinegro que cortó una racha de cinco clásicos sin ganarle al tricolor

"Estábamos prontos para jugar el viernes, para jugar el fin de semana y para jugar el lunes que fue cuando se terminó fijando el pico por la suspensión del viernes y se demostró en la cancha. Es un gran manto de ilusión el cambio de actitud que se vio porque queremos que desde la actitud se vea en cancha un Peñarol que refleje lo que el hincha quiere del equipo y la idiosincrasia de Peñarol", expresó el presidente del básquetbol de Peñarol.

20231212 Santiago Sánchez Peñarol, dirigente Foto: Leonardo Carreño Santiago Sánchez, presidente del básquetbol de Peñarol Leonardo Carreño

"Ahora hay que mantener la humildad porque no se ganó más que un partido. Van a venir más clásicos con Nacional y un torneo largo por delante", agregó.

El rol clave que empezó a jugar Leandro García Morales en Peñarol

"Leandro nos llevó a nosotros como dirigentes y a Peñarol a un nuevo nivel de exigencia y eso era justamente lo que estaba precisando el club. Cuando lo presentamos en las redes usamos una foto suya mirando hacia arriba, representando eso y para eso el foco tenía que estar puesto en el trabajo", contó.

Gs4jQXDWgAAuKfU La presentación de Leandro García Morales como entrenador de Peñarol

Desde su regreso al básquetbol, en 2018, Peñarol fue dirigido por Diego Castrillón en DTA y El Metro, por Edgardo Kogan para cerrar el ascenso a la Liga y también en la primera Liga del club, la 2021, con un calendario abreviado por la pandemia de coronavirus, luego estuvieron al frente Pablo López, Marcelo Signorelli y Leonardo Zylbersztein, hasta la llegada de Narvarte y ahora García Morales.

"Leandro se hizo cargo del pasado reciente de Peñarol y convenció a todos que de que el trabajo se tiene que demostrar en la cancha". Ahí está el foco: trabajo y no la distracción de comparecer y emplear tiempo en los medios de comunicación que en determinados momentos son vistos como agentes de distracción.

El método para fomentar la unión del grupo

Peñarol temporada 2025-2026 de básquetbol Leandro García Morales entrenador. Foto: @BasketCAPuy Peñarol 2025-2026 Foto: @BasketCAPuy

El actual entrenador de Peñarol logró en un breve período de tiempo al frente del equipo ejecutar tres grandes cambios en Peñarol.

El primero de ellos fue empezar a forjar cultura de grupo. Para eso acordó con los dirigentes del club que el plantel desayune junto una hora y media antes de cada entrenamiento.

"Más allá de haber apostado por jugadores de enorme calidad como Santiago Véscovi o Nicola Pomoli, de grandes fichas extranjeras como Andrés Ibargüen que para mí se merecía el premio MVP en las finales de la Liga Argentina (fue campeón con Boca Juniors), en Peñarol lo más importante tiene que ser el grupo", destacó Sánchez.

"En un futuro cercano estamos buscando la forma de implementar de que el plantel se quede después de cada entrenamiento a almorzar", agregó el dirigente.

García Morales arrimó al club a la nutricionista Elena Charbonnier que se hizo cargo de todo el plan de alimentación de los jugadores generando también otro gran cambio en la interna aurinegra.

La inversión para mejorar el gimnasio del Palacio Peñarol

Otro de los pedidos que hizo García Morales y que fue contemplado por los dirigentes aurinegros fue hacer una importante inversión en maquinarias para renovar el gimnasio del Palacio Peñarol.

"En 2019 se había construido un gimnasio en el Palacio pero desde entonces las máquinas no se cambiaron por lo que invertimos US$ 25 mil en renovar maquinarias", afirmó Sánchez.

Peñarol bajó este año un 15% su presupuesto en la rama básquetbol apostando por la contratación de un jugador de nivel internacional como es Santiago Véscovi.

Leandro García Morales y Santiago Véscovi Foto: @BasketCAPuy Leandro García Morales y Santiago Véscovi Foto: @BasketCAPuy

Para su contratación también fue clave la llamada y el convencimiento que generó en el jugador la figura de García Morales.

"Todos los jugadores que llegaron lo hicieron seducidos por la posibilidad de ser dirigidos por Leandro", declaró Sánchez.

Desde el silencio, con un perfil bajo que cultivó en toda su carrera como jugador, García Morales empieza a hacer su camino como entrenador en el básquetbol uruguayo y en Peñarol pisó fuerte de entrada.

Es el primero en llegar y el último en irse. Está encima de cada detalle y su obsesión por el perfeccionamiento encontró en la dirigencia de Peñarol comandada por Sánchez mucho eco. El camino es largo, pero el comienzo ilusiona.