Los jugadores uruguayos que se rompieron los ligamentos cruzados de una rodilla en lo que va del año 2025

La noticia que se dio a conocer este viernes en Brasil de que Guzmán Rodríguez , campeón uruguayo con Peñarol el año pasado, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, sumó un nuevo nombre de futbolistas de Uruguay que a lo largo de la temporada sufrieron esa lesión.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

No solo en el fútbol uruguayo, sino en el mundo, hubo jugadores de este país que sufrieron esa lesión tan temida.

A su vez, también esta temporada en distintos países, hubo figuras reconocidas que también padecieron lo mismo.

NACIONAL Nacional salió "muy conforme" tras la audiencia en el TAS por el reclamo de los 3 puntos que le quitaron, y ya hay fecha de fallo

PEÑAROL En medio de una crisis con la barra de Peñarol, Ignacio Ruglio se reunirá con parte del grupo de hinchas del club

Los jugadores uruguayos que rompieron ligamentos cruzados en 2025

El año 2025 no fue el mejor para la temida lesión de los ligamentos cruzados de futbolistas uruguayos.

Estos son los principales jugadores que sufrieron la misma:

tomas olase.jpg Tomás Olase tras ser operado de su rotura de ligamentos cruzados de una rodilla en Peñarol

Tomás Olase: El juvenil zaguero de Peñarol se lesionó el 1° de febrero de 2025, en el debut del Torneo Apertura, a pocos segundos de haber ingresado en la victoria 3-1 ante Progreso en el Estadio Centenario.

Fabricio Silveira: El futbolista de Montevideo City Torque, en su debut en el Apertura y en Primera división en la victoria contra Nacional en el Centenario, se rompió los cruzados.

Eduardo Darias: El futbolista de Peñarol también sufrió una rotura de ligamentos cruzados en marzo de 2025, a pesar de haber estado jugando con dolor durante un tiempo.

Juan Millán: El volante de Danubio se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha en marzo de 2025. Sucedió en el partido ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura en el Parque Viera.

Santiago Corbo: El futbolista de Miramar Misiones se rompió los cruzados en marzo de 2025 en el Parque Viera jugando por el Torneo Apertura.

Lucca Loprete: También en marzo de 2025, el volante de Racing se rompió los ligamentos cruzados de una rodilla contra Progreso en el Parque Paladino por el Torneo Apertura.

Germán Barbas: En abril de 2025, el prometedor juvenil ascendido por Diego Aguirre a la Primera división de Peñarol, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en un entrenamiento.

Pablo Da Silveira: El jugador de Cerro sufrió la rotura de los cruzados en abril de 2025.

Emkzk3jXMAExynz.webp Yonatan Irrazábal @Uruguay

Yonatan Irrazábal: El arquero de Cerro sufrió esta lesión en mayo de 2025 en un entrenamiento.

Francisco Cerro: El jugador de Wanderers fue otro de los que se rompió los cruzados en mayo de 2025.

José Varela: El futbolista de Racing se rompió los ligamentos cruzados en mayo de 2025.

Mauro Estol: El futbolista de River Plate sufrió esta lesión en junio de 2025 en el partido ante Progreso.

Javier Cabrera: El jugador de Peñarol sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en setiembre de 2025 enfrentando a Plaza Colonia por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

20250907 Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos Felipe Carballo sufrió una durísima lesión en la MLS de Estados Unidos

Felipe Carballo: Sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla en un partido de la MLS en setiembre de 2025.

20251012 Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada FOTO: Antonio L Juárez/Diario La Provincia

Jeremía Recoba: El futbolista, quien juega en Las Palmas, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha el pasado viernes 10 de octubre de 2025.

Guzmán Rodríguez: El jugador de Red Bull Bragantino de Brasil sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en estos últimos días.

El año pasado, entre otros, sufrieron la misma lesión Gonzalo Carneiro y el juvenil Tomás Viera, ambos de Nacional.