Otro uruguayo con rotura de ligamentos cruzados: ahora le tocó a Guzmán Rodríguez, excampeón uruguayo con Peñarol el año pasado

El exzaguero de Peñarol, Guzmán Rodríguez , sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda defendiendo a Red Bull Bragantino de Brasil, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y estará de seis a ocho meses de recuperación para volver a las canchas.

Se trata de un nuevo futbolista uruguayo que sufre esta lesión en los últimos días.

Como informó Referí, Jeremía Recoba también rompió los ligamentos cruzados, pero de su rodilla derecha, el viernes de la semana pasada defendiendo a Las Palmas de la Segunda división española.

Guzmán Rodríguez aprovechó el pasado 1° de setiembre para venir a Montevideo en esos días, debido a que había jugado previo a aquel fin de semana.

Tanto fue así que fue a ver a Peñarol -con el que fue campeón uruguayo el año pasado- al Parque Viera cuando goleó a Racing 4-1.

Red Bull Braganino informó este viernes la lesión de Guzmán Rodríguez.

"Red Bull Bragantino anuncia que el defensa Guzmán Rodríguez sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será operado", comunicó el club.

Según agrega, "el incidente ocurrió en la 28ª jornada del Campeonato Brasileiro, durante el partido contra Palmeiras en el Allianz Parque, cuando el defensa tuvo que ser sustituido en el minuto 26 del segundo tiempo".

"El club expresa su total apoyo al jugador en este momento y le desea una pronta recuperación para que pueda volver a las canchas", termina el comunicado.