Pontevedrés campeón en handball de varones: un entrenador con escuela española y un equipo con la fuerza de los referentes

Pontevedrés se consagró campeón federal del handball masculino por segunda vez en su historia luego de derrotar a Scuola Italiana por 33-26 el pasado domingo en la final del Súper 4.

El equipo gallego, dirigido por Felipe Rebella, alzó la copa luego de derrotar a Colegio Alemán en la final de 2023 . Esa conquista quebró 20 años de hegemonía repartida entre Alemán y Scuola Italiana.

Aquello, para Pontevedrés, fue todo un premio a la resistencia luego de perder las finales de los Federales 2019, 2021 y 2022 contra Colegio Alemán que este año no estuvo en la final en otro hecho histórico. La última vez que eso había pasado fue en 2008 cuando Scuola Italiana le ganó a Náutico. Luego, Alemán estuvo siempre en la definición salvo en 2020 donde no se completó el torneo por la pandemia de coronavirus.

En esta campaña, Rebella, entrenador en 2023, volvió a la dirección técnica del equipo luego de tomar las riendas de Peñarol en 2024, club donde sigue como coordinador. El año pasado, el Ponte fue dirigido por Ricardo Colamonicci.

20251207 Pontevedrés final del Súper 4 del Federal de handball 2025. Foto: @fuhandball Pontevedrés Foto: @fuhandball

"Volver fue un desafío lindo porque cuando me fui algunos en el club no se lo tomaron muy bien y tuve que trabajar mucho en la construcción del equipo para ganarme la confianza de los jugadores y también para reconstruir el sistema, En algún momento se hizo complicado el año, sobre todo con las bajas a mitad de la temporada de Martín Valero que se fue a Scuola y por la de juan Triunfo, uno de los referentes que dejó de jugar. Peo con mucho diálogo, convencimiento y el trabajo de los demás referentes todo se fue encaminando", contó Rebella en diálogo con Referí.

El equipo gallego ganó 16 partidos a la lo largo de la temporada y perdió los 6 restantes.

Contra Colegio Alemán marcó una imponente racha de 5 victorias contra 2 derrotas.

Contra Scuola, en cambio, ganó tres y perdió tres. Pero le ganó el más importante de la temporada.

En el Torneo Apertura, ponte quedó afuera de la final al perder 21-19 ante Colegio Alemán. El certamen lo ganó Scuola Italiana empatando la final con los germanos pero quedándose con el título por la ventaja deportiva de haber quedado primera en la fase regular del Apertura.

"Fuimos de menos a más, sin dudas", analizó el entrenador que además, es enfermero de profesión.

En el Torneo Clausura, Ponte derrotó a Alemán en las semifinales y le ganó por cuatro la final a Scuola llevando la definición del Federal al Súper 4, torneo que juegan los cuatro mejores de la temporada en régimen de semifinales y final.

"Hubo una fecha clave en el Clausura que fue una derrota contra Unión que nos hizo sentarnos y replantearnos muchas cosas. Seguro aprendimos mucho más de esa derrota que de varias victorias. Después de eso empezamos a construir el modelo desde el diálogo para que los jugadores se apropiaran de los sistemas, los modificaran y los hicieron suyos", reconoció el entrenador.

El 18 de noviembre, en la semifinal del Súper 4, Ponte sacó a Alemán de la final al ganarle 25-23.

Un incidente en un partido de juveniles paralizó todas las actividades del handball a nivel local por tres semanas. El fallo salió el pasado jueves suspendiendo por un mes a tres padres en el ingreso a las canchas y a un juez por dos partidos. Además, Malvín resultó multado.

Recién ahí se pudo jugar la final donde Pontevedrés ganó con un segundo tiempo aplanador tras un primero muy parejo (15-15).

Giovanni Capello fue elegido MVP de la final. El streamer en Mateando el Tiempo anotó seis goles.

20251207 Giovanni Capello Pontevedrés MVP final del Súper 4 del Federal de handball 2025. Foto: @fuhandball Giovanni Capello Foto: @fuhandball

Pero el equipo de Rebella se mostró muy compacto en defensa y con muchos recursos para llegar al gol con un Diego Falabrino veloz para romper a la defensa rival, un Bruno Méndez muy potente en sus lanzamientos y un Gabriel Chaparro que aportó su experiencia desde el pívot.

Chaparro, quien jugó 10 temporadas en España, volvió este 2025 a las canchas tras estar dos años inactivo. También volvió Braulio Lees y el propio Capello que estaba jugando en Italia. Además, el gallego se reforzó con Mathías Pérez, ex Malvín.

Méndez, Falabrino, Manuel López y Chaparro son los referentes que Rebella destaca como "claves" para que la convicción en sus métodos bajara al plantel y para que luego llegaran los resultados.

20251207 Bruno Méndez Pontevedrés final del Súper 4 del Federal de handball 2025. Foto: @fuhandball Bruno Méndez Foto: @fuhandball

Este año Rebella hizo el curso superior de nivel 3 en España. "Soy de escuela española y creo que Ponte juega o intenta jugar con un modelo de juego claro en todas las fases del balonmano, que permite dentro de ese modelo, libertades a los jugadores para que exploten sus capacidades técnicas individuales. Sin dudas que nuestra defensa es la fase más fuerte de nuestro modelo de juego, desde el golero hasta los defensores, con mucha pierna pero lo más importante con muchas ganas", enfatizó el DT.

Manolo Laguna como su gran referente pero guarda un gran recuerdo de todos sus entrenadores y admira el trabajo de coordinación que hace Leonardo Puñales en Layva y la selección uruguaya femenina.

El "Titán", como lo llamaban en su época de jugador, defendió a Unión La Paz de los 8 a los 18 años y luego pasó por Náutico, Hebraica Macabi, Bohemios y Pontevedrés hasta dejar el handball con 27 años tras tres roturas de ligamento de la rodilla y una del cóndil femoral. En selección jugó de los 15 a los 21 años. Además de enfermero es padre de un hijo de seis años.

El plantel de Pontevedrés estuvo compuesto por Facundo Lima, Gastón Negri, Diego Falabrino, Nicolás Llanes, Bruno Méndez, Facundo Villarueta, Gastón Herrera, Santiago Piedad, Braulio Lees, Manuel López, Martín Gallardo, Bruno Borba, Giovani Capello, Mathías Pérez, Gabriel Chaparro, Santiago Raña, Nicolás Pinato. Germán Faccelli, Juan Pedro Fernández, Santiago Galán y Mateo Soria. Además de Valero y Triunfo que se fueron a mitad de año también formaron parte del plantel en el inicio Martín Izquierdo, Bruno Elías y Dante Dalmao.

Yamandú Rodríguez fue el ayudante técnico y Bruno Ramponi el preparador físico.

20251207 Felipe Rebella Pontevedrés final del Súper 4 del Federal de handball 2025. Foto: @fuhandball Felipe Rebella Foto: @fuhandball

La campaña de Pontevedrés

Fecha 1, Apertura Scuola Italiana 27-31 Fecha 2, Apertura Unión Santa Rosa-Shangrilá 34-25 Fecha 3, Apertura Colegio Alemán 29-28 Fecha 4, Apertura San Pablo 34-24 Fecha 5, Apertura Libre Fecha 6, Apertura Scuola Italiana 31-27 Fecha 7, Apertura Unión Santa Rosa-Shangrilá 32-27 Fecha 8, Apertura Colegio Alemán 18-21 Fecha 9, Apertura San Pablo 40-18 Fecha 10, Apertura Libre Semifinal Apertura Colegio Alemán 19-21 Tercer puesto Apertura Unión Santa Rosa-Shangrilá 33-28 Fecha 1, Clausura Scuola Italiana 27-34 Fecha 2, Clausura Unión Santa Rosa-Shangrilá 33-23 Fecha 3, Clausura Colegio Alemán 24-19 Fecha 4, Clausura San Pablo 37-19 Fecha 5, Clausura Libre Fecha 6, Clausura Scuola Italiana 25-28 Fecha 7, Clausura Unión Santa Rosa-Shangrilá 25-28 Fecha 8, Clausura Colegio Alemán 27-21 Fecha 9, Clausura San Pablo 31-20 Fecha 10, Clausura Libre Semifinal Clausura Colegio Alemán 25-23 Final Clausura Scuola Italiana 31-27 Semifinal Súper 4 Colegio Alemán 29-18 Final Súper 4 Scuola Italiana 33-26

Goleadores del Federal 2025