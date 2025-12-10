Dólar
Uruguay le ganó a Cuba en el Mundial de handball, cerró su actuación en el puesto 29 y Paula Eastman fue brillante

Uruguay cerró el Mundial de handball con dos triunfos, una marca inédita en su historia: Paula Eastman jugó a altísimo nivel con 28 goles y fue de las figuras del triunfo ante Cuba

10 de diciembre 2025 - 14:22hs
Foto: IHF
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Con otra actuación descollante de Paula Eastman, una entrega defensiva colectiva conmovedora y un notable segundo tiempo de Viviana Hergatakorzian en el arco, la selección uruguaya de handball cerró este miércoles su participación en el Mundial de Alemania y Países Bajos con un triunfo 33-27 ante Cuba y un 29° puesto.

El equipo de Leonardo Puñales tuvo un balance de cinco derrotas y dos victorias. En su historial de cinco mundiales anteriores, Uruguay solo le había ganado a Argentina, en Brasil 2011, con el mismo entrenador que inició su segundo ciclo al frente de las celestes en 2018.

Eastman fue la mejor figura de Uruguay en el partido al anotar 7 goles sobre 7 intentos. Jennifer Toledo de Cuba fue elegida como la MVP del encuentro.

Los otros tantos de Uruguay fueron de Camila Bianco (5). Sabrina Golda (5), Viviana Ferrari (4), Magdalena Guichón (3), Rosina González (2). Camila Barreiro (2), Catalina Tournier (2), Sabrina Grieco (1), Martina Barreiro (1) y Leticia Schinca (1).

En tres partidos de este Mundial, Uruguay marcó más goles que los 24 que le anotó a Costa de Marfil en 2011, que eran su mejor marcar colectiva anotadora.

Ante Croacia, por nueve, y Serbia, por 12, Uruguay logró sus victorias por menos margen ante equipos europeos.

Su peor resultado fue la derrota contra Paraguay, un rival al que en la actual era Puñales se le venía ganando en cinco de seis partidos. Un mal primer tiempo condenó a las celestes en esa derrota y lo privó de jugar por el puesto 27.

A Cuba se le había ganado solo una vez desde 1999 a la fecha, con cuatro derrotas. El último triunfo se remontaba a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Uruguay planteó una defensa feroz donde Ferrari, Schinca y Tina Barreiro, en el segundo tiempo, dieron una enorme mano al trabajo habitual de González, Jupe Pessina, Bianco y Grieco.

En ataque, Eastman manejó los tiempos en forma magistral y Sabrina Golda fue uno de los mejores destaques.

La campaña de Uruguay en el Mundial 2025

Grupo C Serbia 19-31
Grupo C Alemania 12-38
Grupo C Islandia 19-33
President's Cup Croacia 25-34
President's Cup Paraguay 20-23
President's Cup Irán 27-16
29° puesto Cuba 33-27

La actuación de las jugadoras de Uruguay

Esta selección de Uruguay se preparó al Mundial entrenando tres veces por semanas en las canchas de Areteia, St. Brendan's y en Progreso, departamento de Canelones.

Todas trabajan y además, entrenan y practican handball. Mirá en esta nota a qué se dedica cada jugadora.

El equipo promedia 1,68 metros de estatura cuando los rivales europeos van de 1,77 m para arriba.

Jugadora Goles Valoración
2- Julieta Pessina 3 Sumó fuerza en defensa
3- Sabrina Grieco 12 Tenacidad en defensa y aportes de gol
4- Martina Barreiro 4 Sumó más desde la defensa
5- Camila Barreiro 8 Aportes dosificados de calidad ofensiva
6- Leticia Schinca 3 Gran defensa contra Cuba
7- Catalina Tournier 10 Tiró sus magias
8- Camila Bianco 27 Dejó el alma en cada ofensiva
9- Rosina González 12 Compromiso
10- Viviana Ferrari 7 Partidazo ante Cuba
12- Viviana Hergatakorzian 0 Figura ante Cuba, bien en cada ingreso
13- Maite Pessina 3 Un golazo ante Serbia
18- Sabrina Golda 14 De las más parejas en el torneo: brilló
19- Magdalena Guichón 10 Notables rompimientos cuando entró
22- Agustina Modernell 1 MVP con Serbia e Irán: crack
24- Martina Campos 11 El futuro del handball uruguayo
27- Paula Eastman 28 Líder, genia, figura. Jugadoraza
