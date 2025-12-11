Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Hernán Galíndez reveló un apodo desconocido que tenía Lionel Messi cuando estaba en Newell's

"Era una bestia. Hay videos que se ven y era de esa forma. Era llamativo que, a esa edad, alguien maneje la pelota así", recordó el golero de Huracán

11 de diciembre 2025 - 9:16hs
ESPN

Hernán Galíndez, arquero de Huracán de Argentina, volvió a recordar en una entrevista sus enfrentamientos con Lionel Messi, al que cruzó muchas veces cuando él jugaba en las divisiones formativas de Rosario Central y la Pulga para las de Newell’s, así como cuando antes jugaban en las ligas infantiles de esa ciudad.

En una entrevista con ESPN, Galíndez también reveló un apodo que le daban a Messi de niño, hasta ahora desconocido. "Se nombraba. Siempre le decían ‘el colorado que juega con la 10’. Si escuchabas eso, arrancabas 3-0 abajo", reconoció el arquero nacionalizado ecuatoriano.

"Era una bestia. Hay videos que se ven y era de esa forma. Era llamativo que, a esa edad, alguien maneje la pelota así", recordó.

"Él jugaba en el club Abanderado Grandoli, que estaba muy cerca de mi casa y de la de mis abuelos. Ahí nos cruzábamos. De hecho, el primer recuerdo que tengo de atajar, de un gol, me lo hizo él. Pasó a cinco compañeros, incluyéndome a mí", explicó Galíndez.

Por otro lado, Galíndez manifestó que haber enfrentando a Messi siendo más grande y años después de haberlo cruzado cuando eran niños, lo llenó de orgullo: "Mi hijo, que tiene 8 años, me decía ‘quiero la camiseta de Messi’. Yo le expliqué que era difícil. Le dije a Leo Campana (compañero de Messi en Inter Miami) que me traiga una camiseta. Después a él no lo citaron al partido, pero me dijo que hablara con él después del partido y que podía cambiar la camiseta", contó.

Por último y en otra línea, el arquero ecuatoriano habló sobre su amistad con Ángel Di María: "Es un año más chico que yo, nos cruzamos muchas veces. Vi su llegada a Primera desde adentro. La primera vez que lo volví a ver fue en la Copa América de Brasil (2019). Él estaba en el banco. Y cuando voy caminando me gritó ‘gordito’. Dije 'sigue siendo el mismo'. Entró en ese partido que nos ganan 3-0. Después del partido vino y me abrazó. Me dijo: ‘Mirá dónde llegaste...’. Estaba mal porque nos habían eliminado de la Copa América y él me dijo ‘cambiemos la camiseta’", sentenció.

