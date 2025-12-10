Liverpool se le planta a los grandes: tuvo en Abel Hernández al mejor jugador, a Joaquín Papa mejor técnico y a Palma mejor dirigente en Fútbolx100

Liverpool volvió a ser uno de los grandes animadores de la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente Referí al ganar cuatro de los 12 rubros en los que 100 periodistas eligieron a los mejores de la Liga AUF Uruguaya 2025.

El equipo negriazul ganó la votación en rubros fuertes como lo son el del mejor jugador del año , el del mejor entrenador y también el mejor dirigente . Además, el mejor jugador también resultó ser el mejor delantero de la temporada.

Abel Hernández , Joaquín Papa y José Luis Palma fueron los hombres premiados en los de la Cuchilla.

Esta votación es un mero reflejo de los tiempos que corren donde Liverpool se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fútbol uruguayo midiéndose de par en par con los grandes históricos, Nacional y Peñarol.

El trabajo de Liverpool fue especialmente valorada a pesar de que el equipo terminó tercero siendo eliminado de la definición de la Liga AUF Uruguaya en una semifinal contra Peñarol.

1) Abel Hernández, mejor jugador de Fútbolx100

20250920 Abel Hernández Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (11) Abel Hernández Foto: Dante Fernández / FocoUy

A los 35 años, Abel Hernández tuvo una temporada soñada comandando el ataque de Liverpool.

Hizo 26 goles y terminó como el máximo anotador de la Liga AUF Uruguaya.

Fue clave para que Liverpool conquistara el Torneo Apertura y su capacidad goleadora no decreció en el segundo semestre del año.

A Peñarol, club al que defendió en 2023, le marcó cinco goles en cuatro partidos demostrando no solo su vigencia sino también su categoría ante los rivales más complejos.

Hernández sucede a Leonardo Fernández, de Peñarol, ganador de la encuesta en 2024.

Esta es la segunda vez que un jugador de Liverpool es elegido como el mejor jugador de la temporada. El primero fue Federico Pereira en 2023.

2) Abel Hernández, mejor delantero de Fútbolx100

20250920 Abel Hernández Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández - Focouy (1) Abel Hernández Foto: Dante Fernández / FocoUy

La Joya también dominó la encuesta como mejor delantero de la temporada.

Hay que remontarse a la temporada 2011-2012 para encontrar a un jugador de Liverpool que haya sido elegido como uno de los mejores del año en su puesto. El primero fue el golero Juan Castillo.

Esta es la segunda vez que un jugador de Liverpool es elegido como el mejor delantero de la temporada. El primero fue Juan Ignacio Ramírez en 2019.

En 2020, Hernán Figueredo fue elegido como mejor volante y en 2022 Federico Pereira ganó la votación como mejor defensa.

Liverpool fue campeón uruguayo en 2023, por primera vez en su historia, y ese año arrasó con los premios de Fútbolx100.

Ese año Sebastián Britos fue elegido como mejor golero, Federico Pereira nuevamente ganó la encuesta a mejor defensor y el argentino Matías Mell fue electo como mejor volante.

Es decir que la Joya Hernández es el octavo jugador elegido como el mejor en uno de los puestos.

3) Joaquín Papa, mejor entrenador de Fútbolx100

Joaquín Papa Joaquín Papa Foto: Leonardo Carreño

Joaquín Papa ganó la encuesta como el mejor entrenador del año en otro enorme reconocimiento para Liverpool que llegó hasta las semifinales de la Liga AUF Uruguaya.

Papa comenzó su carrera como entrenador de formativas en Nacional, en 2023 dirigió a Rentistas en Segunda División Profesional y luego fue ayudante técnico de Paulo Pezzolano en Real Valladolid. Está al frente de Liverpool desde octubre de 2024, cuando tomó el lugar de Emiliano Alfaro.

El fútbol que propuso su equipo llevó a los periodistas a elegirlo como el mejor entrenador del año, valorando su línea de juego y su propuesta ofensiva más allá de los resultados y de que el negriazul no fue campeón ni llegó a disputar las finales con Nacional.

Papa, de 39 años, es el segundo entrenador en la historia de Liverpool en ser premiado como el mejor DT. El primero fue Jorge Bava, en 2023.

4) José Luis Palma, mejor dirigente de Fútbolx100

Palma-DB_01.webp José Luis Palma Diego Battiste

Presidente de Liverpool desde enero de 2001, José Luis Palma fue elegido por cuarta vez como el mejor dirigente en la encuesta Fútbolx100.

Palma ya había recibido este galardón en la temporada 2013-2014, en 2020 y en 2023.

A pesar de que sufrió dos descensos durante sus 24 años como presidente, Liverpool creció en forma exponencial bajo su gestión tanto en infraestructuras en los complejos deportivos como en desarrollo de juveniles.

Ese crecimiento institucional lo llevó a partir del año 2019, en lo deportivo, a ser uno de los grandes protagonistas del fútbol uruguayo en mayores ganando desde entonces 10 títulos oficiales, incluido el Campeonato Uruguayo 2023.

Palma igualó con cuatro distinciones como mejor dirigente a Ricardo Alarcón, de Nacional, que ganó la encuesta Fútbolx100 en cuatro temporada consecutivas: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012.

Además, superó a Arturo Del Campo, de Danubio, ganador de la encuesta en 2005, 2005-2006 y 2006-2007.

A pesar de que este año Liverpool no estuvo en la final del torneo, el estilo de Palma con el manejo institucional de su club modelo, mientras proyecta la construcción del nuevo estadio en Belvedere, motivaron su nueva premiación.