Las vacaciones de Lucas Rodríguez: el campeón con Nacional viajó a Nueva York y fue recibido por la filial de los bolsos

Lucas Rodríguez, el volante campeón con Nacional de la Liga AUF Uruguaya, está de vacaciones y viajó a Estados Unidos para disfrutar de un paseo por Nueva York.
El aguerrido mediocampista, de gran actuación en las finales ante Peñarol, aprovechó la licencia y salió de viaje ni bien quedaron liberados los jugadores del plantel tricolor el pasado martes.
Rodríguez viajó junto a su pareja a Nueva York, para recorrer la ciudad en los días previos a las fiestas de Navidad y fin de año.
Además, en su viaje fue recibido por hinchas de Nacional en esa zona de Estados Unidos.
La Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey compartió un momento junto a él en Times Square y le regaló bandera, buzo y banderín de la agrupación.
Además, Los Bolsos de New Jersey lo recibieron con un almuerzo.