Las vacaciones de Lucas Rodríguez: el campeón con Nacional viajó a Nueva York y fue recibido por la filial de los bolsos

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de New Jersey Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey

Lucas Rodríguez, el volante campeón con Nacional de la Liga AUF Uruguaya, está de vacaciones y viajó a Estados Unidos para disfrutar de un paseo por Nueva York.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El aguerrido mediocampista, de gran actuación en las finales ante Peñarol, aprovechó la licencia y salió de viaje ni bien quedaron liberados los jugadores del plantel tricolor el pasado martes.

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey Rodríguez viajó junto a su pareja a Nueva York, para recorrer la ciudad en los días previos a las fiestas de Navidad y fin de año.

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey Además, en su viaje fue recibido por hinchas de Nacional en esa zona de Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosBolsosDeNJ/status/1997773956976082960&partner=&hide_thread=false Muchas gracias campeón @lucasr1693 por la buena onda y predisposición con nosotros, fue un gustazo compartir contigo tu estadía por Salu Salu por la 50 #LejosPeroUnidos #LosBolsosDeNewJersey pic.twitter.com/3wDp1xiMYK — Los Bolsos de New Jersey (@LosBolsosDeNJ) December 7, 2025 La Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey compartió un momento junto a él en Times Square y le regaló bandera, buzo y banderín de la agrupación. Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de New Jersey Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de New Jersey Además, Los Bolsos de New Jersey lo recibieron con un almuerzo.