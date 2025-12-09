Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS

Las vacaciones de Lucas Rodríguez: el campeón con Nacional viajó a Nueva York y fue recibido por la filial de los bolsos

El volante disfruta de las vacaciones y viajó a Estados Unidos para un paseo por Nueva York

9 de diciembre 2025 - 14:43hs
Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey&nbsp;

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey 

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de New Jersey&nbsp;

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de New Jersey 

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey&nbsp;

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey 

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey&nbsp;

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey 

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey&nbsp;

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey 

Lucas Rodríguez, el volante campeón con Nacional de la Liga AUF Uruguaya, está de vacaciones y viajó a Estados Unidos para disfrutar de un paseo por Nueva York.

El aguerrido mediocampista, de gran actuación en las finales ante Peñarol, aprovechó la licencia y salió de viaje ni bien quedaron liberados los jugadores del plantel tricolor el pasado martes.

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey
Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey

Rodríguez viajó junto a su pareja a Nueva York, para recorrer la ciudad en los días previos a las fiestas de Navidad y fin de año.

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey
Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey

Además, en su viaje fue recibido por hinchas de Nacional en esa zona de Estados Unidos.

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Se pincha la llegada de Luis Suárez a Nacional, que se perfila para renovar con Inter Miami por una nueva temporada en la MLS

Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central 
NACIONAL

¿Primer fichaje tricolor? Nacional y Gremio comienzan las negociaciones por Cristian Olivera; mirá lo que informan en Brasil sobre el jugador de la selección uruguaya

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosBolsosDeNJ/status/1997773956976082960&partner=&hide_thread=false

La Filial Bolsos de Nueva York y Nueva Jersey compartió un momento junto a él en Times Square y le regaló bandera, buzo y banderín de la agrupación.

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de New Jersey
Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de New Jersey

Lucas Rodríguez con la Filial Bolsos de New Jersey

Además, Los Bolsos de New Jersey lo recibieron con un almuerzo.

Temas:

Lucas Rodríguez Nacional Nueva York Liga AUF Uruguaya Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

Luis Suárez 
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

Piqué y Ronald Araujo en Barcelona
URUGUAYOS

"Ronald ha dicho basta": el apoyo de Gerard Piqué a Araujo, zaguero de Barcelona y la selección uruguaya, y su llamado a "cuidar la salud mental"

La foto que compartió Sofía Balbi
URUGUAYOS

La despedida de Sofía Balbi para los compañeros de Luis Suárez y sus parejas que dejan Inter Miami: Jordi Alba y Sergio Busquets

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos