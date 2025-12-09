Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

¿Primer fichaje tricolor? Nacional y Gremio comienzan las negociaciones por Cristian Olivera; mirá lo que informan en Brasil sobre el jugador de la selección uruguaya

Kike Olivera entrena en Uruguay con el deseo de firmar a Nacional y prepararse en los tricolores para el Mundial 2026

9 de diciembre 2025 - 10:14hs
Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central&nbsp;

Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central 

Nacional y Gremio de Porto Alegre abren esta semana las negociaciones por Cristian Olivera, el atacante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que quiere jugar en los tricolores en la próxima temporada y que puede ser la primera alta que le llegue a Jadson Viera en el período de pases.

En el club gaúcho ya recibieron una propuesta de interés formal de parte de los albos para contar con el atacante y comenzar a buscar una alternativa para su llegada, informó el portal GloboEsporte este martes.

Gremio's Uruguayan forward #99 Cristian Olivera celebrates after scoringduring the Copa Sudamericana group stage football match between Brazil's Gremio and Peru's Atletico Grau at the Arena do Gremio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April 8, 2025. SILV
Festejo de Kike Olivera

Festejo de Kike Olivera

Para avanzar, se espera que ambos clubes inicien las negociaciones de forma más activa en la semana.

Gremio, que cuenta con una nueva directiva que asumió este lunes, pagó US$ 4.5 millones por Kike Olivera en el comienzo de 2025, con un vínculo hasta fines de 2027, en una de las contrataciones más caras de la historia del club.

lucas villalba puede dejar nacional por un historico de brasil, aunque montevideo city torque tiene una clausula de igualacion de cinco dias
NACIONAL

Lucas Villalba puede dejar Nacional por un histórico de Brasil, aunque Montevideo City Torque tiene una cláusula de igualación de cinco días

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Se pincha la llegada de Luis Suárez a Nacional, que se perfila para renovar con Inter Miami por una nueva temporada en la MLS

Nacional, por su parte, quiere que el jugador llegue en condición de préstamo.

Posteo de Cristian Kike Olivera en el Gran Parque Central.jpg
Kike Olivera cuando estuvo en el Gran Parque Central a ver a Nacional este año

Kike Olivera cuando estuvo en el Gran Parque Central a ver a Nacional este año

La negociación tendrá que tener un acercamiento entre lo que pide Gremio y lo que está dispuesto a ceder el club tricolor para la cesión del atacante.

Mientras tanto, Olivera entrena en Uruguay con el deseo de firmar a Nacional y prepararse en los tricolores para el Mundial 2026, a la espera de ser convocado por Marcelo Bielsa.

Temas:

Nacional Cristian Olivera Uruguay Marcelo Bielsa Mundial 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

Luis Suárez 
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional
PEÑAROL

El primer jugador de Peñarol que se mostró en vacaciones luego de la derrota ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya

Luciano Parodi y Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Peñarol 82-69 Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol: el aurinegro volvió a ganarle con autoridad al tricolor otra vez con Santiago Véscovi de figura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos