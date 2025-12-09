¿Primer fichaje tricolor? Nacional y Gremio comienzan las negociaciones por Cristian Olivera; mirá lo que informan en Brasil sobre el jugador de la selección uruguaya
Kike Olivera entrena en Uruguay con el deseo de firmar a Nacional y prepararse en los tricolores para el Mundial 2026
9 de diciembre 2025 - 10:14hs
Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central
Nacional y Gremio de Porto Alegre abren esta semana las negociaciones por Cristian Olivera, el atacante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que quiere jugar en los tricolores en la próxima temporada y que puede ser la primera alta que le llegue a Jadson Viera en el período de pases.
En el club gaúcho ya recibieron una propuesta de interés formal de parte de los albos para contar con el atacante y comenzar a buscar una alternativa para su llegada, informó el portal GloboEsporte este martes.
Para avanzar, se espera que ambos clubes inicien las negociaciones de forma más activa en la semana.
Gremio, que cuenta con una nueva directiva que asumió este lunes, pagó US$ 4.5 millones por Kike Olivera en el comienzo de 2025, con un vínculo hasta fines de 2027, en una de las contrataciones más caras de la historia del club.