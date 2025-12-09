El aspecto de la interna de Nacional que no le gustó a Jadson Viera y que promete cambiar para la próxima temporada

Cuando Jadson Viera llegó a Nacional y tuvo sus primeras semanas al frente del plantel principal y en las instalaciones del club, hubo un aspecto que no le cayó nada bien al entrenador y que ha mencionado en su raid mediático luego de la consagración como campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025: las filtraciones .

Al DT lo sorprendió para mal como aspectos de la interna del equipo, principalmente los trabajos tácticos y variantes de jugadores que utilizaba, tomaban estado público a través de los medios y con la rapidez en que se conocían sus alineaciones luego de las prácticas en la Ciudad Deportiva Los Céspedes o en el Gran Parque Central, cuando ahí lo hacían.

Eso lo molestó aún mucho más cuando en el marco de las finales ante Peñarol, cuando se estaba jugando los partidos más importantes del año, trascendieron los cambios de nombres en el equipo, con lo que intentaba sorprender a su tradicional rival.

En recientes declaraciones, Viera señaló que “salía demasiada información de Nacional”, lo que era un tema que lo “preocupaba” .

El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones

“Vamos a tener que ajustar eso”, dijo, ya pensando en los lineamientos que aplicará en la próxima temporada.

El entrenador que durante la definición de la Liga AUF Uruguaya pasó varias semanas instalado en Los Céspedes, sin ir a su casa, ha manifestado su molestia con las filtraciones en más de una ocasión en estos días luego del campeonato tricolor.

Al respecto, señaló que con su cuerpo técnico trabajan “mucho en la semana” y que “hay cosas que no se pueden estar filtrando”.

También explicó que pretende un mayor hermetismo “no por esconder”, sino porque “perjudica al equipo”. En ese sentido, agregó que “hay información que es del cuerpo técnico y de los jugadores, nada más”.

“Para afuera”

Esta semana Jadson Viera volvió a hablar del tema en otra de sus entrevistas y fue contundente con lo que hará en caso de que se entere de que hay un “topo” en el club que filtra información a la prensa.

"Yo me entero de que alguien está filtrando el equipo y se va para afuera”, señaló el entrenador tricolor.

“Y si no, me voy yo. A mí no me gusta”, agregó Viera, en lo que sonó como una advertencia para la interna tricolor.