La despedida de Sofía Balbi para los compañeros de Luis Suárez y sus parejas que dejan Inter Miami: Jordi Alba y Sergio Busquets
Ambos jugadores españoles se retiraron tras ser campeones de la MLS de Estados Unidos
9 de diciembre 2025 - 9:45hs
La foto que compartió Sofía Balbi
La foto que compartió Sofía Balbi junto a las parejas de Jordi Alba y Sergio Busquets
Luis Suárez y su pareja, Sofía Balbi, publicaron mensajes de despedida para Sergio Busquets y Jordi Alba, y sus respectivas parejas, quienes dejarán Inter Miami al finalizar su carrera como futbolistas.
Ambos jugadores españoles se retiraron tras ser campeones de la MLS de Estados Unidos en la final que los rosados ganaron el pasado sábado ante Vancouver Whitecaps.
Por ese motivo, Sofía Balbi publicó un mensaje a modo de despedida.
“Tantos años, tantas experiencias vividas les deseo lo mejor SIEMPRE… los queremos mucho”, señaló la pareja de Luis Suárez, quien fue compañero de Busquets y Alba en FC Barcelona.
En la foto se ven a los jugadores con sus parejas, en un encuentro en el que también aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.
“Leyendas del fútbol mundial”
Luis Suárez también tuvo un mensaje para sus excompañeros y amigos.
“El sábado jugaron profesionalmente su último partido dos grandes amigos. Se despidieron de la forma que merecían, a lo grande: siendo campeones. El fútbol los extrañará, dejan un gran legado. Fue un orgullo para mí haber vivido grandes momentos con ustedes en la cancha… pero me quedo con lo gran persona que son. Fueron muy importantes para mí en mi carrera, gracias. Les deseo lo mejor @5sergiob @jordialbaoficial para ustedes y sus familias! LEYENDAS DEL FÚTBOL MUNDIAL”, señaló.