Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Ronald ha dicho basta": el apoyo de Gerard Piqué a Araujo, zaguero de Barcelona y la selección uruguaya, y su llamado a "cuidar la salud mental"

"Creo que todos los aficionados al fútbol en España deberíamos reflexionar un poco", dijo Gerard Piqué a raíz de la situación del uruguayo

9 de diciembre 2025 - 12:28hs
Piqué y Ronald Araujo en Barcelona
Piqué y Ronald Araujo en Barcelona

El histórico excapitán de FC Barcelona, Gerard Piqué, se ha sumado a las voces de apoyo al zaguero uruguayo Ronald Araujo, quien se ha dado de baja en el plantel principal del club catalán para superar un bajón anímico, y dijo que "hay que cuidar la salud mental".

El riverense no juega desde el pasado 25 de noviembre, cuando fue expulsado en el partido ante Chelsea por Liga de Campeones.

Esa tarjeta roja desencadenó una nueva ola de críticas a Araujo, quien no ha vuelto a jugar desde ese entonces.

Slovenian referee Slavko Vincic reaches for a red card to show to Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Araujo (C) during the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge in London on November 25,
El momento de la expulsión de Ronald Araujo con Barcelona ante Chelsea

El momento de la expulsión de Ronald Araujo con Barcelona ante Chelsea

En primera instancia, el club señaló que padeció “problemas estomacales”, pero luego se conoció que se trata de una cuestión de salud mental por la que pidió no ser tenido en cuenta.

Marcelo Bielsa y Ronald Araujo
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa y la selección uruguaya están pendientes de Ronald Araujo y el bajón anímico que atraviesa en FC Barcelona

Ronald Araujo
URUGUAYOS

La salud mental de Ronald Araujo: lo que dicen en España sobre el bajón anímico del capitán de Barcelona y zaguero de la selección uruguaya

El DT del equipo, el alemán Hansi Flick, dijo que el uruguayo está de baja sine die por "una situación privada", mientras que medios españoles informaron que el defensor no se encuentra bien psicológicamente tras las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge en la derrota 3-0 frente al Chelsea en la Liga de Campeones.

Lo que dijo Gerard Piqué

Piqué habló de la situación de Araujo y dijo que “hay que cuidar la salud mental", en una entrevista con el diario Sports.

"Cada vez se habla más del tema y creo que es bueno que la gente se conciencia. El deporte siempre ha ido más lento en todo esto. Me acuerdo de la época el racismo, la violencia en los estadios… A nivel de afición es como si en el fútbol fuésemos los últimos en adaptarnos a los momentos. Toca que dejemos de ser un mundo de barra libre y que todo el mundo pueda insultar o hacer lo que quiera”, sostuvo.

ddc747bf3c2f5434f9c6efbb3ec02cab65d8221c.webp
Araújo y Piqué, compañeros de zaga
Araújo y Piqué, compañeros de zaga

“Me acuerdo que yo, con el tema del proceso independentista, viví eso yendo a la selección y tienes que ponerte una coraza. Llega un punto que no es ni sano en el que no te importa ni lo que diga la gente, pero es la única manera de preservar tu salud mental", comentó.

Luego, se refirió a la situación del uruguayo. "En este caso, Ronald (Araújo) ha levantado la mano y ha dicho basta y creo que el club hace muy bien en escucharle, darle el tiempo que sea necesario. Creo que todos los aficionados al fútbol en España deberíamos reflexionar un poco".

La situación del uruguayo llevó a que el tema de la salud mental de los deportistas de élite sea analizado por figuras del deporte, como el DT de Real Madrid, Xabi Alonso, quien entendió la decisión de parar a Araujo, o el piloto español Marc Márquez, hincha del Barça, quien le deseó una pronta recuperación al defensa.

Temas:

Gerard Piqué Ronald Araujo España FC Barcelona

Seguí leyendo

Las más leídas

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

Luis Suárez 
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional
PEÑAROL

El primer jugador de Peñarol que se mostró en vacaciones luego de la derrota ante Nacional en la definición de la Liga AUF Uruguaya

La foto que compartió Sofía Balbi
URUGUAYOS

La despedida de Sofía Balbi para los compañeros de Luis Suárez y sus parejas que dejan Inter Miami: Jordi Alba y Sergio Busquets

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos