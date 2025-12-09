"Ronald ha dicho basta": el apoyo de Gerard Piqué a Araujo, zaguero de Barcelona y la selección uruguaya, y su llamado a "cuidar la salud mental"

El histórico excapitán de FC Barcelona, Gerard Piqué , se ha sumado a las voces de apoyo al zaguero uruguayo Ronald Araujo , quien se ha dado de baja en el plantel principal del club catalán para superar un bajón anímico, y dijo que "hay que cuidar la salud mental".

El riverense no juega desde el pasado 25 de noviembre, cuando fue expulsado en el partido ante Chelsea por Liga de Campeones.

Esa tarjeta roja desencadenó una nueva ola de críticas a Araujo, quien no ha vuelto a jugar desde ese entonces.

En primera instancia, el club señaló que padeció “problemas estomacales”, pero luego se conoció que se trata de una cuestión de salud mental por la que pidió no ser tenido en cuenta .

URUGUAYOS La salud mental de Ronald Araujo: lo que dicen en España sobre el bajón anímico del capitán de Barcelona y zaguero de la selección uruguaya

El DT del equipo, el alemán Hansi Flick, dijo que el uruguayo está de baja sine die por "una situación privada", mientras que medios españoles informaron que el defensor no se encuentra bien psicológicamente tras las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge en la derrota 3-0 frente al Chelsea en la Liga de Campeones.

Lo que dijo Gerard Piqué

Piqué habló de la situación de Araujo y dijo que “hay que cuidar la salud mental", en una entrevista con el diario Sports.

"Cada vez se habla más del tema y creo que es bueno que la gente se conciencia. El deporte siempre ha ido más lento en todo esto. Me acuerdo de la época el racismo, la violencia en los estadios… A nivel de afición es como si en el fútbol fuésemos los últimos en adaptarnos a los momentos. Toca que dejemos de ser un mundo de barra libre y que todo el mundo pueda insultar o hacer lo que quiera”, sostuvo.

ddc747bf3c2f5434f9c6efbb3ec02cab65d8221c.webp Araújo y Piqué, compañeros de zaga EFE/Román Ríos

“Me acuerdo que yo, con el tema del proceso independentista, viví eso yendo a la selección y tienes que ponerte una coraza. Llega un punto que no es ni sano en el que no te importa ni lo que diga la gente, pero es la única manera de preservar tu salud mental", comentó.

Luego, se refirió a la situación del uruguayo. "En este caso, Ronald (Araújo) ha levantado la mano y ha dicho basta y creo que el club hace muy bien en escucharle, darle el tiempo que sea necesario. Creo que todos los aficionados al fútbol en España deberíamos reflexionar un poco".

La situación del uruguayo llevó a que el tema de la salud mental de los deportistas de élite sea analizado por figuras del deporte, como el DT de Real Madrid, Xabi Alonso, quien entendió la decisión de parar a Araujo, o el piloto español Marc Márquez, hincha del Barça, quien le deseó una pronta recuperación al defensa.