El curioso premio que le dieron al ex Nacional Federico Santander tras marcar un gol en el fútbol paraguayo
Un empresario hincha de Cerro Porteño ofreció un premio para los jugadores de Luqueño que le marcaran a Guaraní, que peleaba el título con el equipo de Jorge Bava
8 de diciembre 2025 - 12:39hs
Federico Santander y su premio
El exdelantero de Nacional, el paraguayo Federico Santander, se hizo acreedor a un curioso premio al marcar un gol para su actual equipo Sportivo Luqueño ante Guaraní, en la definición del Torneo Clausura de su país.
La historia comenzó porque en la previa de la última fecha del Clausura, Oscar Ortega, un empresario hincha de Cerro Porteño, ofreció 10 millones de guaraníes, unos US$ 1.500, al jugador de Luqueño que le marcara goles a Guaraní, que peleaba el título con el equipo que dirige Jorge Bava.
Santander marcó para su equipo, el empate parcial 1-1, pero Guaraní se impuso en la hora por 2-1.
Pese a ese, Cerro Porteño, ganó su correspondiente partido y se coronó campeón con un punto más que Guaraní.