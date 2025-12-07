Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Se cumplen hoy seis años de uno de los mejores goles en la historia de Luis Suárez, en tanto en Nacional se frotan las manos ante su posible retorno; mirá el video

El delantero uruguayo espera el llamado de Jadson Viera y luego decidirá si vuelve o no al conjunto tricolor

7 de diciembre 2025 - 14:32hs

Luis Suárez fue campeón este sábado de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos junto a su amigo Lionel Messi y sus excompañeros en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes a su vez, luego del título, se retiraron del fútbol.

Luis Suárez estuvo una vez más en el banco de suplentes, pero no ingresó, a diferencia del otro uruguayo del equipo, Maximiliano Falcón, quien jugó todo el encuentro.

Seis años de un gol antológico

El 7 de diciembre de 2019, hace hoy exactamente seis años, Luis Suárez defendía a Barcelona.

Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que quiere Diego Aguirre para la temporada 2026

Los hinchas de España vibran los partidos
MUNDIAL 2026

La molestia que generó en las últimas horas en España el partido ante Uruguay por el Mundial 2026

Jugaban por la 16ª fecha de LaLiga de España ante Mallorca como locales en el Camp Nou.

El uruguayo se despachó con un magistral taco para enviar la pelota al fondo de la red y así marcar el 4-1 parcial del elenco catalán sobre su rival.

En total fueron 10 los toques entre los jugadores de Barcelona hasta la definición de El Pistolero, quien entonces tenía 32 años. Fue así que tanto sus compañeros como todos los presentes llevaron sus manos a la cabeza sin poder creer el gol que acababa de marcar Suárez e inmediatamente explotaron con un grito de festejo para celebrar el cuarto gol del conjunto catalán.

Temas:

Luis Suárez jadson viera Lionel Messi Nacional Barcelona LaLiga de España Mallorca

Seguí leyendo

Las más leídas

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi
AUTOMOVILISMO

Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

Luis Suárez en Inter Miami
LUIS SUÁREZ

El dueño del Inter Miami se refirió a la posible vuelta de Luis Suárez a Nacional: "La decisión queda por él"

Los hinchas de España vibran los partidos
MUNDIAL 2026

La molestia que generó en las últimas horas en España el partido ante Uruguay por el Mundial 2026

Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

El campeón uruguayo con Peñarol en 2024 que quiere Diego Aguirre para la temporada 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos