Se cumplen hoy seis años de uno de los mejores goles en la historia de Luis Suárez, en tanto en Nacional se frotan las manos ante su posible retorno; mirá el video

Luis Suárez fue campeón este sábado de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos junto a su amigo Lionel Messi y sus excompañeros en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes a su vez, luego del título, se retiraron del fútbol.

Luis Suárez estuvo una vez más en el banco de suplentes, pero no ingresó, a diferencia del otro uruguayo del equipo, Maximiliano Falcón, quien jugó todo el encuentro.

Jugaban por la 16ª fecha de LaLiga de España ante Mallorca como locales en el Camp Nou.

El uruguayo se despachó con un magistral taco para enviar la pelota al fondo de la red y así marcar el 4-1 parcial del elenco catalán sobre su rival.

En total fueron 10 los toques entre los jugadores de Barcelona hasta la definición de El Pistolero, quien entonces tenía 32 años. Fue así que tanto sus compañeros como todos los presentes llevaron sus manos a la cabeza sin poder creer el gol que acababa de marcar Suárez e inmediatamente explotaron con un grito de festejo para celebrar el cuarto gol del conjunto catalán.