Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Mientras Nacional se ilusiona con su regreso, estos fueron los buenos números de Luis Suárez para ser campeón de la MLS en 2025

El goleador uruguayo aguarda un llamado de Jadson Viera, el técnico tricolor, para definir su futuro

7 de diciembre 2025 - 10:14hs
Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos

Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos

Luis Suárez se coronó este sábado como campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos junto a su amigo Lionel Messi y sus excompañeros en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes a su vez, luego del título, se retiraron del fútbol.

Luis Suárez estuvo una vez más en el banco de suplentes, pero no ingresó, a diferencia del otro uruguayo del equipo, Maximiliano Falcón, quien jugó todo el encuentro.

Los buenos números de Luis Suárez en 2025

Pese a contar con 38 años, Luis Suárez mantuvo intacto su nivel en este 2025.

Federico Valverde
ESPAÑA

¿A qué hora juegan hoy Real Madrid vs Celta con Federico Valverde por LaLiga de España, y dónde verlo?

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi
AUTOMOVILISMO

Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

El delantero uruguayo logró un nuevo título en su carrera con esta copa de la MLS.

En este 2025, Luis Suárez jugó 49 partidos, teniendo en cuenta en todas las competencias, convirtió 18 goles y brindó 12 asistencias, en casi 4.500 minutos disputados.

De esa manera, tuvo participación en 30 de los goles de su equipo, entre tantos convertidos y asistencias.

En Nacional se ilusionan y en las próximas horas, esperan que El Pistolero baje la adrenalina que obtuvo con esta nueva copa conseguida, y el técnico Jadson Viera mantendrá una conversación con él para ver si está dispuesto a volver a los tricolores, que lo esperan con los brazos abiertos.

Temas:

Luis Suárez Nacional Lionel Messi MLS Inter Miami

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez en Inter Miami
LUIS SUÁREZ

El dueño del Inter Miami se refirió a la posible vuelta de Luis Suárez a Nacional: "La decisión queda por él"

La selección uruguaya ante Perú por Eliminatorias
MUNDIAL 2026

FIFA confirmó el calendario de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá los días días, horarios y sedes del Grupo H

Fernando Alonso y Santi Urrutia en Abu Dhabi
AUTOMOVILISMO

Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

Darwin Núñez celebra su gol contra Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas
MUNDIAL 2026

Cómo será el camino de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa hasta la final si avanza como primera o segunda en el Grupo H del Mundial 2026

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos