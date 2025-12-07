Mientras Nacional se ilusiona con su regreso, estos fueron los buenos números de Luis Suárez para ser campeón de la MLS en 2025

Lionel Messi y Luis Suárez con la copa ganada con Inter Miami al obtener el torneo de la MLS de Estados Unidos

Luis Suárez se coronó este sábado como campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos junto a su amigo Lionel Messi y sus excompañeros en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes a su vez, luego del título, se retiraron del fútbol.

Luis Suárez estuvo una vez más en el banco de suplentes, pero no ingresó, a diferencia del otro uruguayo del equipo, Maximiliano Falcón, quien jugó todo el encuentro.

Pese a contar con 38 años, Luis Suárez mantuvo intacto su nivel en este 2025.

El delantero uruguayo logró un nuevo título en su carrera con esta copa de la MLS.

En este 2025, Luis Suárez jugó 49 partidos, teniendo en cuenta en todas las competencias, convirtió 18 goles y brindó 12 asistencias, en casi 4.500 minutos disputados.

De esa manera, tuvo participación en 30 de los goles de su equipo, entre tantos convertidos y asistencias.

En Nacional se ilusionan y en las próximas horas, esperan que El Pistolero baje la adrenalina que obtuvo con esta nueva copa conseguida, y el técnico Jadson Viera mantendrá una conversación con él para ver si está dispuesto a volver a los tricolores, que lo esperan con los brazos abiertos.