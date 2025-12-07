Dólar
VIOLENCIA

Femicidio en Treinta y Tres: hombre mató a su expareja de 45 años y luego intentó suicidarse de un disparo en la cabeza

Hasta el 1° de octubre habían estado bajo control de monitoreo electrónico, luego finalizaron las medidas y no hubo nuevas denuncias

7 de diciembre 2025 - 18:16hs
Policía
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 53 años asesinó a su expareja de 45 de un disparo y luego intentó suicidarse de un disparo en la cabeza, por lo que fue trasladado a un centro de salud privada en el departamento de Treinta y Tres.

Poco antes de las 14:00 de este domingo, la mujer entró a una estación de servicio de Ancap que está sobre la Ruta 8 pidiendo ayuda y luego el hombre ingresó al comercio con el arma de fuego, según informó la policía.

La mujer fue encerrada en una habitación y luego se escucharon dos detonaciones, uno hacia la expareja y la otra hacia él mismo. Cuando llegó la emergencia móvil se constató que la víctima no tenía signos vitales, mientras que el hombre sí.

El portador del arma fue llevado hasta Sanatorio IAC en estado "delicado", mientras que se hizo presente en el lugar la fiscal de segundo Turno Ana Segovia.

El asesino y su víctima habían sido pareja y hasta el 1° de octubre pasado estuvieron bajo control de monitoreo electrónico. Luego finalizaron las medidas según el plazo previsto y no hubo denuncias posteriores.

