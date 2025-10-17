Así fue el traslado de Pablo Laurta desde Concordia hasta Córdoba, donde enfrenta cargos por doble femicidio

Pablo Laurta conducido por la Policía FocoUY.

Pablo Laurta, el uruguayo de 39 años señalado como protagonista de uno de los casos criminales más impactantes de los últimos tiempos en Argentina, comenzó este viernes su largo recorrido judicial, que lo llevará por distintos tribunales en varias provincias del país vecino. En la mañana, Laurta partió en una unidad de traslado de la Policía de Entre Ríos desde la Jefatura Departamental de Concordia rumbo a Gualeguaychú, donde fue detenido el domingo pasado tras intentar cruzar ilegalmente hacia Uruguay con su hijo.

Según informaron medios locales como 9 Digital, se espera que Laurta llegue a Gualeguaychú cerca del mediodía, donde continuará su camino hacia Córdoba. Allí enfrentará cargos por los femicidios de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (54), ocurridos el sábado pasado. Las víctimas, madre e hija, fueron asesinadas por el imputado antes de que emprendiera su fuga frustrada hacia Uruguay, lo que lo convirtió en uno de los criminales más buscados de la región.

Embed Una vez que responda ante la Justicia cordobesa se espera que Laurta regrese a Entre Ríos, ya que la jueza de Garantías de Concordia, Gabriela Seró, le dictó este jueves una prisión preventiva de seis meses, a cumplirse en unidades penales cercanas a Concordia. La jueza, que lo imputó por el delito de homicidio criminis causa en relación con la desaparición y muerte del chofer Martín Palacios, manifestó que coordinará los traslados del imputado con las autoridades de Córdoba “cada vez que sea requerido en los actos procesales necesarios en ambas investigaciones”. Sin embargo, la jueza quiere tenerlo cerca, debido a la complejidad de los casos en su jurisdicción.

El caso de Laurta comenzó a cobrar notoriedad cuando, en su huida, fue detenido en Gualeguaychú el domingo, donde había intentado cruzar a Uruguay con su hijo. Tras su detención, el juez Ignacio Telenta, de la ciudad entrerriana, autorizó que la justicia cordobesa lo impute e interrogue sobre los feminicidios. Pero antes de ser derivado a Córdoba, Laurta debía responder por los crímenes en Concordia, donde fueron encontrados los restos del chofer Martín Palacios, a quien Laurta habría contratado bajo falsos pretextos para un viaje que formaba parte de su plan criminal.

Según las investigaciones, Laurta habría asesinado a Palacios y descartado su cuerpo en Estación Yerúa, una zona cercana a Concordia, para apoderarse de su vehículo. Con el auto, Laurta habría viajado hasta Córdoba para asesinar a su expareja y su exsuegra, aunque en su versión de los hechos, él alegó haber “rescatado a su hijo de una red de trata”. Esta versión fue deslizada por el imputado cuando salió de los tribunales de Concordia el jueves. Aunque se negó a declarar sobre el crimen de Palacio, Laurta fue imputado por ese asesinato. En la investigación, se descubrió que había coordinado un viaje con la víctima antes de matarlo. La investigación revela que Laurta ejecutó un plan criminal meticuloso, que incluyó el asesinato de Giardina y Zamudio en Córdoba, el secuestro de su hijo, y el asesinato de Palacio para ocultar su rastro antes de intentar huir a Uruguay. Laurta fue detenido en Gualeguaychú, tras ser localizado por su teléfono. La policía encontró el cadáver de Palacio en una cuneta, desmembrado.