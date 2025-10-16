"Yo liberé a mi hijo de una red de trata": Pablo Laurta volvió a hablar tras ser enviado a prisión preventiva por el asesinato de Martín Palacio

La Justicia de Argentina dictó 120 días de prisión preventiva para el uruguayo Pablo Laurta en relación con el asesinato del remisero Martín Palacio , cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y su auto incendiado.

Este jueves tuvo lugar una audiencia en los Tribunales de Concordia , en la provincia de Entre Ríos , donde Laurta fue imputado por el delito de “homicidio criminis causa” , lo que implica un asesinato cometido para ocultar otro crimen. Durante la audiencia, la Justicia decidió que el hombre permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el asesinato de Palacio.

"Es un hecho de una naturaleza poco habitual, es una causa compleja" , dijo el abogado defensor de Laurta en referencia a la gravedad y características del caso.

CASO LAURTA "Siempre vivió con temor": habló la hermana de Luna Giardina y dijo que las denuncias contra Pablo Laurta llevaban tres años

CASO LAURTA El día después para Pedro, el hijo de Pablo Laurta y Luna Giardina: vive con una pareja amiga de la familia y podría ir con su tía o su abuela

Según informaron medios argentinos y confirmaron integrantes del equipo de la agencia Foco UY, Laurta volvió a hablar con la prensa al salir de la sede judicial, donde afirmó: “Yo liberé a mi hijo de una red de trata” , refiriéndose al secuestro de su hijo de seis años , que ocurrió tras el asesinato de su expareja Luna Giardina y su exsuegra, hechos que también están siendo investigados.

La próxima etapa en el caso de Laurta se desarrollará en Córdoba, donde será indagado por el doble femicidio ya que ambos crímenes ocurrieron en esa provincia argentina.

Si bien Laurta se negó a declarar sobre el crimen de Palacio, fue imputado por el asesinato del remisero. Además, se reveló que en los mensajes de chat encontrados durante la investigación, Laurta coordinó un viaje con la víctima.

Las primeras declaraciones de Laurta

Pablo Laurta habló públicamente por primera vez este miércoles tras su detención en Argentina por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, además del asesinato del remisero Martín Palacio. Cuando fue consultado por la prensa, Laurta solo declaró: “Todo fue por justicia”.

El uruguayo, que fue trasladado de madrugada desde la comisaría de Gualeguaychú a Concordia, donde deberá declarar por los tres asesinatos, lanzó una confusa frase al llegar: “Tienen que venerarlo, es un mártir”.

Según las autoridades, Laurta habría seguido un “plan criminal” desde su salida de Uruguay, ejecutado con “mentalidad metódica”. Tras asesinar a Giardina y Zamudio en Córdoba, se llevó a su hijo de 6 años con la intención de cruzar a Uruguay, y presuntamente mató al chofer de Uber, Martín Palacio, para ocultar su rastro.

La investigación sugiere que Laurta actuó de manera preparada y planificada. Comenzó en Uruguay, donde alquiló una cabaña y aprendió a usar un kayak para cruzar el río sin ser detectado. Luego viajó por Argentina, contrató a Palacio para un viaje que desvió hacia Córdoba, y cometió los crímenes. Fue detenido en Gualeguaychú, tras ser localizado por su teléfono. La policía descubrió el cadáver de Palacio en una cuneta, desmembrado.