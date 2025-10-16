Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / COMUNICACIONES FRAUDULENTAS

BCU advierte sobre mensajes falsos de herencias millonarias

La estafa consiste en hacer creer al destinatario que recibirá una herencia millonaria, pero primero debe pagar un presunto impuesto para liberar los fondos prometidos

16 de octubre 2025 - 11:35hs
1583969718556.webp
pixabay

El Banco Central del Uruguay (BCU) informó que se ha detectado la circulación de comunicaciones fraudulentas que simulan provenir de organismos oficiales, como el propio BCU y la Dirección General Impositiva (DGI).

Estas comunicaciones notifican al destinatario sobre una supuesta herencia millonaria y solicitan el pago de un presunto impuesto para su liberación.

“El propósito de estos mensajes es inducir al destinatario a realizar pagos anticipados bajo pretextos falsos. Una vez efectuado el pago, los fondos prometidos no son entregados”, advirtió el regulador.

Más noticias
Vista aérea del Antel Arena. Archivo
EMPRESA PÚBLICA

Cambios en la gestión del Antel Arena: el gobierno asegura que ahorrará US$ 500 mil al año

Gobierno apunta a la instalación de más data centers tras concreción de Google

Gobierno trabaja para incentivar la instalación de nuevos data centers y busca captar inversiones tecnológicas

Según explicó el BCU, en algunos casos las personas que contactan a los usuarios utilizan direcciones de correo electrónico fraudulentas y entregan documentación apócrifa que incluye el isologotipo del Banco Central y firmas de personas que actualmente, o en el pasado, han estado vinculadas a la institución.

Esto induce a error sobre la autenticidad de la información, generando confusión entre los destinatarios.

Recomendaciones del BCU a la población

El BCU exhorta al público a actuar con cautela ante ofrecimientos de dinero que presenten, en particular, las siguientes características:

  • Se informa al destinatario que es beneficiario de una herencia, premio o transferencia pendiente por montos elevados.El mensaje aparenta provenir de organismos públicos o instituciones reconocidas.

  • Se emplean logotipos institucionales, firmas falsas y lenguaje técnico para conferir legitimidad.

  • Se impone un plazo breve para realizar pagos o enviar documentación, generando presión emocional, bajo la amenaza de perder el dinero prometido.

  • Se exige el pago de impuestos, tasas, seguros, honorarios legales u otros conceptos para liberar los fondos.

  • El contacto inicial se realiza por medios no oficiales, como correo electrónico, redes sociales o llamadas telefónicas, sin que el destinatario haya iniciado trámite alguno.

El Banco Central del Uruguay no realiza este tipo de operaciones ni emite comunicaciones de esta naturaleza.

¿Qué hacer ante un posible fraude?

Ante cualquier ofrecimiento de fondos que implique el pago previo de una suma de dinero, se recomienda:

  • Verificar la autenticidad del mensaje contactando directamente al organismo correspondiente a través de sus canales oficiales.

  • No realizar pagos anticipados sin contar con respaldo legal y documentación verificable.

  • No compartir información personal o financiera con remitentes desconocidos.

  • Analizar cuidadosamente el contenido del mensaje, prestando atención a errores, inconsistencias o presiones indebidas.

  • Reportar inmediatamente cualquier intento de fraude o estafa ante el Ministerio del Interior u otra autoridad competente.

Temas:

BCU DGI

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay

Óscar Cruz en la Libertadores sub 20
PEÑAROL

Óscar Cruz, goleador histórico de las formativas de Peñarol, rescindió contrato y se fue a jugar a la séptima división de Suiza

Ignacio Ruglio, un mes en penitencia
PEÑAROL

Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

Auto en vereda
ESTE MIÉRCOLES

La Intendencia de Montevideo pone en marcha campaña informativa previo a multar por estacionamiento en veredas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos