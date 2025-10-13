El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió el 26 de setiembre de 2025 incorporar a Cash S.A. al registro de Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, una categoría reservada para las instituciones de mayor escala dentro del sistema financiero no bancario.
El Banco Central inscribió a Cash S.A. entre las principales administradoras de crédito del país
Una empresa uruguaya fue incorporada al registro de las principales administradoras de crédito del país, una decisión del Banco Central del Uruguay que marca un hito en su crecimiento