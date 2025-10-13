Dólar
El Banco Central inscribió a Cash S.A. entre las principales administradoras de crédito del país

Una empresa uruguaya fue incorporada al registro de las principales administradoras de crédito del país, una decisión del Banco Central del Uruguay que marca un hito en su crecimiento

13 de octubre 2025 - 15:53hs
WhatsApp Image 2025-10-10 at 12.34.59

El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió el 26 de setiembre de 2025 incorporar a Cash S.A. al registro de Empresas Administradoras de Crédito de mayores activos, una categoría reservada para las instituciones de mayor escala dentro del sistema financiero no bancario.

La resolución representa un paso decisivo dentro del plan estratégico definido por la dirección de la compañía, enfocado en ampliar su alcance y fortalecer la oferta de servicios financieros para sus clientes en todo el país.

Con 28 años de trayectoria, la compañía mantuvo un crecimiento sostenido y una presencia cada vez más extendida en el territorio nacional. La empresa emplea actualmente a más de 400 personas y opera una red de 50 sucursales, desde donde procura sostener la cercanía y el trato personalizado que caracterizan su servicio.

Para la empresa, la decisión del BCU constituye un hito en su proceso de expansión y reafirma su compromiso con seguir generando oportunidades y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus clientes.

